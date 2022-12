Lancement d’Elocoop : plateforme pour le développement de l’autoconsommation collective

Elocoop, la plateforme coopérative de gestion des opérations d’autoconsommation collective, est en service. Conçue avec l’objectif de rendre accessible l’électricité en circuit court et selon une logique de bien commun, elle a été développée en open-source à l’initiative d’Enercoop Midi-Pyrénées.

En ces temps de risque de restriction d’électricité, une nouvelle solution numérique se lance pour piloter simplement nos opérations d’autoconsommation collective et communautés d’énergie renouvelable. Réalisation primée par le Forum des plateformes coopératives, cette nouvelle plateforme s’inscrit dans une logique d’accélération des dispositifs d’énergie renouvelable et de réappropriation citoyenne de l’énergie. Des sujets actuellement débattus à l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi d’accélération des énergies renouvelables et que défend Enercoop (1) depuis des années.

Encourager le circuit court de l’énergie

L’autoconsommation collective est un cadre réglementaire qui permet à plusieurs entités (particuliers, professionnels ou collectivités) de se partager leur production d’électricité via une organisation commune sur un périmètre géographique donné. Pionnier en la matière avec ses opérations à Saint-Affrique en 2018 ou au Séquestre en 2022, Enercoop Midi-Pyrénées a conçu et développé Elocoop. Cette plateforme numérique facilite le fonctionnement performant du réseau (traitement des flux et gestion quotidienne) et encourage la démultiplication des circuits courts d’électricité en France. Elle permet ainsi de piloter et visualiser les flux d’énergie, la gestion de la clé de répartition, le suivi financier, la gestion administrative, etc. Conçue et testée par la coopérative midi-pyrénéenne, elle est déployée en s’appuyant sur le réseau national des coopératives d’énergie citoyenne Enercoop.

Une plateforme « en commun » primée

Lauréate du prix Maif Impact « Plateforme émergente » du 3ème Forum des plateformes coopératives, Elocoop est désormais opérationnelle : elle est utilisée pour le premier parc solaire au sol en autoconsommation collective (250 kWc, une dizaine de participants au profil divers) ou encore récemment par la communauté énergétique du village d’Appy en Ariège qui regroupe 15 ménages et la collectivité.

Cette plateforme est une brique numérique qui vient compléter l’offre de service du réseau Enercoop qui accompagne les porteurs de projets à toutes les étapes de vie d’une opération d’autoconsommation collective : idéation, études, structuration, développement, mise en œuvre et gestion.

Rappelons que la démarche d’Enercoop Midi-Pyrénées s’inscrit dans une logique d’adaptation aux changements climatiques par la création et le partage de « communs ». La coopérative envisage Elocoop en « ressources ouvertes » (open source), notamment pour faciliter la résilience des territoires. Cette innovation permet ainsi d’amplifier les usages et d’augmenter l’utilité sociale, habituellement empêchés par l’appropriation privative du code, et de garantir un mode de gestion des ressources numériques pour leur préservation à long terme. En ce sens, Elocoop est une plateforme numérique d’intérêt collectif, au service de la transition écologique et solidaire. Elle est à disposition de toutes celles et ceux qui en auraient l’utilité.

A découvrir sur www.elo.coop

(1) Créée en 2015, Enercoop Midi-Pyrénées est une coopérative d’électricité renouvelable qui agit pour la transition énergétique citoyenne sur le territoire. Avec le soutien de ses 4000 sociétaires, elle développe ses propres moyens de production : 12 parcs solaires villageois sont déjà en exploitation, dont le premier parc solaire au sol en autoconsommation collective de France. Elle promeut également la sobriété énergétique, et accompagne les entreprises, collectivités et citoyens qui souhaitent (co)développer des projets de production d’énergie renouvelable. Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) et agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), elle s’inscrit pleinement dans l’Économie Sociale et Solidaire est membre du Réseau Enercoop, pionnier de l’électricité 100 % renouvelable. En juin 2022, elle a reçu la labellisation Finansol de la finance responsable.

Plus d’informations sur : www.midipyrenees.enercoop.fr