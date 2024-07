Étude participative sur l’adaptation aux grandes chaleurs

L’Human Adaptation Institute lance et recherche des participants pour une vaste étude de science participative citoyenne au sujet de la grande chaleur pour l’été 2024 « Citoyens.ennes face aux grandes chaleurs ».

L’Human Adaptation Institute lance un vaste programme d’étude des risques liés aux grandes chaleurs et aux canicules. La récurrence et la durée de ces périodes vont augmenter durant les prochaines décennies en atteignant potentiellement des pics à 50°C. Même en agissant au mieux pour lutter contre le réchauffement climatique, cela va impacter nos vies dans tous les aspects : professionnels, personnels, vie sociale, sommeil et autres.

Cependant, ces effets, les risques, et les manières de les atténuer au travers de mesures d’adaptation, sont encore méconnus, par manque d’études à grande échelle sur ces sujets. Si plusieurs études (Vanos et al. 2023, Vecellio et al. 2022, …) se sont penchées sur la chaleur ces dernières années, elles se sont principalement focalisées sur les risques de mortalité plus que sur les problèmes préalables de santé physique et mentale et les risques associés : perte de capacité cognitive, irritabilité, augmentation des erreurs, problèmes cardio-vasculaire, respiratoires et autres.

Les risques liés aux répétitions de ces périodes de fortes chaleurs, avec les fatigues physique et mentale qu’elles provoquent, sont également inconnus. Nous manquons enfin de connaissance sur les mesures individuelles les plus efficaces pour atténuer les effets de la chaleur et préserver au mieux sa santé, dont la plupart des connaissances sur la façon de boire, de se rafraichir et de se protéger tiennent plus d’idées reçues, véhiculées parfois depuis des années sans en avoir étudié la véritable efficacité.

Pour toutes ces raisons, et à la suite des missions Deep Climate qui ont permis d’étudier des groupes mixtes dans plusieurs conditions climatiques différentes, le lancement du programme Heatadapt, étudiera les effets de la chaleur durant plusieurs années sur différentes populations, au travail comme dans la vie quotidienne. L’un des volets importants de ce programme est l’étude « Citoyens.ennes face aux grandes chaleurs » de science participative citoyenne, à laquelle vous pouvez participer (si vous habitez en France et avez plus de 18 ans).

En 2024, elle s’étendra sur 4 semaines consécutives, qui pourront démarrer à n’importe quelle date du mois d’août, sous forme de divers questionnaires hebdomadaires et quotidiens.

L’ensemble des résultats sera communiqué dans un premier temps aux participants, puis à tout le monde et particulièrement aux décideurs pour les éclairer au moment de prendre des décisions liées aux climats futurs.

Pour participer au programme

Pour aller plus loin :