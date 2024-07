Partenariat entre FranceAgriMer et l’INRAE

FranceAgriMer et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), ont signé le 16 juillet dernier un partenariat d’une durée de 5 ans.

Christine Avelin, directrice générale de FranceAgriMer et Philippe Mauguin, président-directeur général de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), ont signé le 16 juillet dernier un accord d’une durée de 5 ans, par lequel les deux organismes s’engagent à mettre en œuvre conjointement des projets à l’international.

L’objectif de ce partenariat est de promouvoir l’expertise publique agricole et agroalimentaire française et de soutenir les savoir-faire et les produits français sur les marchés étrangers. La collaboration entre FranceAgriMer et l’INRAE s’articulera autour de projets européens de jumelages, de missions dans le cadre de « TAIEX » (instrument européen d’assistance technique et échange d’informations) et d’autres types d’assistances techniques.

A ce titre, le partenariat signé contribuera à la mise en œuvre du Contrat d’objectifs et de performance 2024 – 2028 de FranceAgriMer, et de son nouvel axe 3 dédié à l’export et à la coopération internationales.

FranceAgriMer pourra ainsi s’appuyer sur l’expertise des chercheurs de l’INRAE dans les champs de compétence du ministère en charge de l’agriculture et l’INRAE pourra s’appuyer sur FranceAgriMer pour promouvoir et étendre son expertise à l’international.