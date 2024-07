La Chaire internationale « Data Science Institute » renouvelée

Le Groupe Orange, la Société Générale Côte d’Ivoire, l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), l’École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée d’Abidjan (ENSEA), l’École polytechnique (l’X) et la Fondation de l’École polytechnique renouvellent la Chaire internationale d’enseignement et de recherche « Data Science Institute », afin de poursuivre son programme international de formation en science des données.

Inaugurée en 2017 et actuellement co-portée par trois enseignants-chercheurs, Alain Durmus, à l’X, Lambert Tanoh, à l’INP-HB, et Nathaniel Gbenro, à l’ENSEA, la Chaire « Data Science Institute » vise à accélérer la montée en compétences en data management en Côte d’Ivoire, et plus largement en Afrique de l’Ouest.

L’un de ses principaux objectifs a été la création et le lancement de son Master « Data science, Big data et Intelligence artificielle », une formation en ingénierie mathématique et informatique de deux ans, proposée sur le campus de l’INP-HB, et qui verra sa 6ème promotion diplômée en novembre 2024. Cette Chaire a formé depuis sa création plus de 135 data scientist , data ingénieur, data Analyst exerçant dans plusieurs entreprises en Côte d’Ivoire et en Afrique .

Des membres du corps enseignant de l’École polytechnique y interviennent ainsi que des experts d’Orange Côte d’Ivoire et de la Société Générale Côte d’Ivoire. Désormais, ce sont les enseignants de Côte d’Ivoire qui assurent la pédagogie du programme.

Parallèlement à ce Master, une formation continue de 30 modules pédagogiques, dispensée par l’ENSEA, a été lancée à destination des cadres.

Forte du succès de ces deux premières formations, une composante recherche a été ajoutée à la Chaire afin d’accueillir des doctorantes et doctorants, dont la thèse est co-encadrée par les équipes de recherche, à la fois en Côte d’Ivoire et en France.

Le renouvellement de la Chaire, qui a été célébré le 8 juillet 2024 dans les locaux de l’École polytechnique, a pour objectif de conforter ses activités et d’en étendre le périmètre à la recherche, notamment sur les enjeux de cybersécurité.

Ainsi, un Master « Sécurité, Cybersécurité, et Intelligence artificielle », porté et piloté par l’INP-HB, a été développé. Les cours sont dispensés par les personnels enseignants de l’INP-HB, ainsi que par des spécialistes du secteur. Ce Master vise à former les futurs talents des entreprises ivoiriennes et africaines au développement de l’IA comme outil de lutte contre les cyber-attaques.

www.polytechnique.edu

Photo d’en-tête : Cérémonie de renouvellement de la Chaire « Data Science Institute » en présence de Laura Chaubard, directrice générale et Présidente de l’École polytechnique, Moussa A. Kader Diaby, directeur général de l’INP-HB, Kouassi Hugues Kouadio, directeur de l’ENSEA, Marie Caillat, directrice de campagne de la Fondation de l’École polytechnique, Phillipe Trimborn, directeur de l’Institut des Métiers et de la Relation Écoles du Groupe Orange SA, Patrick Lefevre, directeur de Zone Cluster Côte d’Ivoire, Orange Middle East & Africa, Mamadou Bamba, directeur général Orange Côte d’Ivoire, et Aymeric Villebrun, Directeur de la Transformation des réseaux bancaires en Afrique , Groupe Société Générale.

© Ecole polytechnique – J. Barande