FNH : génération climat – Appel à projets

Depuis 2016, avec son dispositif Génération Climat, la Fondation pour la Nature et l’Homme a déjà accompagné plus de 1 000 jeunes dans la création de leur projet en faveur du climat et de la biodiversité. A partir du 16 juin, elle ouvre un nouvel appel à projets pour financer les 18-30 ans désireux de s’engager concrètement au cœur de leur territoire.

Deux types de soutien financier sont proposés : un coup de pouce à 2 000€ pour lancer une première initiative et un coup de main à 5 000€ pour pérenniser ou déployer une action déjà en place. Les dossiers de candidatures sont à déposer avant le 2 octobre 2023 minuit sur https://projets.generation-climat.org/fr/

Génération Climat : soutenir les 18-30 ans qui s’engagent

A travers son dispositif Génération Climat, la Fondation pour la Nature et l’Homme soutient celles et ceux qui ont une idée en tête et souhaitent la concrétiser, et aide les jeunes qui ont l’envie d’agir, mais ne savent pas quoi faire, ni par où commencer. Pour cela, elle met à leur disposition :

Des conseils pour créer son projet avec un guide gratuit à télécharger qui détaille les grandes étapes à suivre, les ressources et des contacts utiles, partage des expériences réussies…

Des ressources pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux sur lesquels agir.

Un soutien financier pour concrétiser son initiative.

Trois conditions sont à réunir :

Avoir entre 18 et 30 ans.

Résider et déployer le projet en France.

Se mobiliser sur l’une des thématiques suivantes : préservation de la biodiversité, accès à une alimentation saine et durable, agriculture sans pesticides, mobilité décarbonnée.

Organiser un chantier de plantation, proposer des paniers solidaires, développer un système de déménagements à vélo pour étudiants… sont autant de projets possibles. Ce qui compte : des idées les plus simples, aux plus élaborées, que toutes fassent du bien à ceux qui les créent, à ceux qui en bénéficient et à la planète.

A propos de La Fondation pour la Nature et l’Homme

Reconnue d’utilité publique, apartisane et non-confessionnelle, la Fondation pour la Nature et l’Homme œuvre depuis 1990 pour que les solutions écologiques deviennent la norme de nos vies, sans laisser personne de côté. En plaçant l’humain au cœur de nos actions, nous levons les blocages économiques, politiques, psychologiques et sociaux qui entravent cet horizon, seul choix d’avenir. www.fnh.org