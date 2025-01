« Extended Cinematography », nouveau parcours de Master of Science & Technology

L’École polytechnique et l’ENS Louis-Lumière lancent dès septembre 2025 « Extended Cinematography » (XCin), nouveau parcours de Master of Science & Technology, diplôme Bac +5 délivré conjointement par l’X et l’ENS Louis-Lumière. Cette nouvelle formation en alternance de haut niveau a pour vocation de former des spécialistes de l’image capables de concevoir les outils de demain pour la production virtuelle dans l’audiovisuel et le cinéma, afin de mixer des scènes réelles et virtuelles en temps-réel sur les plateaux de tournage, permettant ainsi aux réalisateurs de prévisualiser immédiatement leurs idées créatives.

Les secteurs de l’audiovisuel, du cinéma, des jeux vidéo et plus largement des médias interactifs, sont en constante évolution technique, portée par des outils innovants pour produire des narrations visuelles toujours plus dynamiques.

Dans ce cadre, le parcours du MSc&T « Extended Cinematography » offre une formation pluridisciplinaire de pointe, permettant d’acquérir des connaissances scientifiques approfondies en lien avec le secteur de la production virtuelle, à l’intersection de l’informatique graphique, de la vision par ordinateur, de la réalité augmentée et de l’IA. Il a pour ambition de former des spécialistes de l’image capables de comprendre les enjeux de création d’un tournage, de proposer et de concevoir les outils spécifiques aux besoins de la production virtuelle à venir.

« Extended Cinematography » (XCin) formera des « scientifiques créatifs », dotés d’une double compétence unique : des connaissances scientifiques et techniques solides, associées à une maîtrise pratique des technologies 3D et numériques émergentes. Mêlant pluridisciplinarité et immersion dans le monde de l’entreprise grâce à ses deux années d’alternance, ce parcours de MSc&T permettra à ses étudiants de comprendre les enjeux de l’écosystème audiovisuel et proposera des outils spécifiques aux besoins des acteurs du secteur.

Portée par l’ingénieur de recherche Pascal Guehl pour l’École polytechnique, et par Vincent Lowy, historien du cinéma et directeur de l’ENS Louis-Lumière, cette nouvelle formation est le fruit de l’appel à projets « La Grande Fabrique de l’image » de France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts et le CNC, projet initié par le gouvernement dans le but de faire de la France un leader en matière de tournage, de production d’images et de formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

Regroupés en une classe unique de 15 personnes, les étudiants se verront dispenser des cours exclusivement en anglais. L’alternance s’effectuera par période de trois mois en formation et trois mois en entreprise. Les élèves devront par ailleurs se consacrer à un projet créatif de leur choix afin de mettre en pratiques les compétences et techniques acquises au cours du programme.

Plus d’informations :