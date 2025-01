La Polynésie mobilise le monde pour observer la grande ponte synchronisée des coraux

L’association polynésienne Tama no te Tairoto (Les enfants du lagon) lance son initiative planétaire sans précédent “Connected by the Reef – Te firi a’au” avec l’objectif de confirmer la synchronisation mondiale de la ponte des coraux Porites rus, l’une des espèces bâtisseuses de récifs.

L’association mobilise les citoyens pour observer en simultané cette grande ponte synchrone qui se déroulera, en fonction des fuseaux horaires, le week-end des 18 et 19 janvier 2025.

Plus de 150 observateurs, en provenance de 33 pays à travers le monde, se sont d’ores et déjà inscrits. Ils se préparent à participer à cette première mondiale, une observation qui débutera en Polynésie française le samedi 18 janvier à 7 h du matin.

L’onde de ponte des coraux de l’espèce Porites rus se propagera, en suivant le lever du soleil, vers les autres îles du Pacifique, puis jusqu’en Asie pour finir dans l’Océan Indien et sur la côte est africaine.

Labellisé “Événement de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques”, ce rendez-vous “Connected by the Reef – Te firi a’au”, porté par la Polynésie française et lauréate du Grand Prix des Trophées TO’A Reef 2024 de l’IFRECOR Polynésie, est soutenu par le Comité national de l’Initiative française pour les Récifs coralliens (Ifrecor) et l’International Coral Reef Initiative (ICRI).

Une action citoyenne mondiale exceptionnelle pour lancer l’année de la “Mer en commun”

Inscrite dans la perspective de la 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC3), à Nice, en juin 2025, la Polynésie française est fortement mobilisée pour mettre en avant la force de son modèle de préservation et de valorisation de l’Océan, à travers une série d’événements et d’actions tout au long de l’année, dans le cadre de l’Année de la “Mer en Commun”.

Cette action citoyenne mondiale de sciences participatives, organisée par l’association Tama no te Tairoto, met en lumière les étonnantes capacités de nos récifs coralliens et l’urgence de les préserver, à l’heure où l’ONU et la communauté scientifique alertent sur le risque de disparition complète des coraux dans le monde d’ici à 50 ans, si rien n’est fait pour ralentir le rythme du dérèglement climatique.

Les récifs coralliens sont parmi les écosystèmes les plus vitaux de la planète. S’ils couvrent moins de 1 % des océans, ils abritent près d’un quart de la biodiversité marine connue.

Plus de 500 millions de personnes dans le monde dépendent directement des récifs pour leur subsistance, leur nourriture et leur protection contre les événements climatiques extrêmes.

Participez depuis votre île, votre pays, votre territoire !

Si vous habitez proche d’un récif corallien dans l’Océan Pacifique ou l’Océan Indien, il est encore temps de participer, chaque contribution compte !

La ponte se produira le samedi 18 janvier 2025 pour les pays situés entre l’Amérique centrale (UTC -5) et les Samoa américaines (UTC -11), et le dimanche 19 janvier 2025 pour les pays situés entre les Kiribati (UTC +14) et le Kenya (UTC +3), à partir de 1h30 après le lever du soleil.

Retrouvez toutes les informations sur le site web de Tama no te Tairoto : https://tamanotetairoto.org/project/connected-by-the-reef-te-firi-aau/

Pour documenter cette mobilisation citoyenne unique, les observateurs sont invités à :

– Réaliser une courte vidéo du groupe avant d’aller dans l’eau. Dans la vidéo, dites « Connected by the reef à [nom de votre île], [pays] ».

– Partager des photos et vidéos de la ponte sur les réseaux sociaux, accompagnées des hashtags #ConnectedbytheReef et #TamaNoTeTairoto, en taguant @Tama no te Tairoto. Les résultats seront partagés en temps réel sur la page Facebook de l’association.

– Enregistrer l’observation dans l’application mobile “Tama no te Tairoto” le plus rapidement possible. Télécharger gratuitement l’application sur Google Play ou l’App Store et suivre le guide pour enregistrer facilement votre observation.

Si aucune ponte n’est observée, c’est une information capitale également à signaler. L’un des objectifs de ce projet est de déterminer la limite géographique de ce phénomène de ponte synchrone. Il est donc essentiel d’enregistrer l’observation dans l’application mobile en cochant “Aucune ponte observée” et d’indiquer l’heure de sa sortie de l’eau.

Rejoignez le mouvement ! Pour participer ou obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur le site de https://tamanotetairoto.org

Photo d’en-tête : Deux espèces de Porites : Porites lobata (jaune), et Porites compressa (rose) (© Wikipédia)