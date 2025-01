Lancement de l’appli web » Inondation : Agir en Prévention »

Une nouvelle web-appli gratuite d’autodiagnostic et de conseils face aux risques d’inondations est lancée ! Pour rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité face au risque d’inondation, cette initiative, qui se distingue par son approche innovante, utilise les sciences comportementales et les technologies numériques pour encourager une participation active de chaque citoyen à la gestion de sa propre vulnérabilité face au risque.

En hausse et particulièrement dévastatrices depuis plusieurs mois, les inondations représentent le premier risque naturel en France, menaçant 17 millions de personnes et causant chaque année des dommages matériels et humains considérables. Malgré les efforts réalisés par les acteurs de la prévention, les citoyens restent désarmés quand l’inondation arrive, voire se mettent en danger, à l’intérieur de leur habitat, mais surtout à l’extérieur. Le manque de connaissances sur leur propre vulnérabilité, le déni du risque, l’absence de préparation aux bons gestes… sont autant de facteurs qui contribuent à l’ampleur des dégâts humains, matériels et psychologiques.

Pour répondre à cette problématique urgente, une équipe d’experts du Laboratoire Mécanismes d’Accidents de l’Université Gustave Eiffel, du Laboratoire Risques Chroniques Émergents de l’Université de Nîmes et du cabinet Autrement Dit, a développé, dans le cadre du projet “Inondation : agir en prévention” de la fondation MAIF, en collaboration avec le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, une web-appli d’autodiagnostic de vulnérabilité aux inondations. Simple, gratuite et 100% anonyme.

Une initiative qui se distingue par son approche innovante : utiliser les sciences comportementales et les technologies numériques pour encourager une participation active de chaque citoyen à la gestion de sa propre vulnérabilité face aux inondations.

Cet outil innovant permet à chaque citoyen de mesurer sa propre vulnérabilité face aux risques d’inondation, tant au sein de son habitat qu’à l’extérieur (lors de ses déplacements, en vacances…). En s’appuyant sur les technologies numériques, l’objectif est d’adapter les recommandations en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Contrairement aux approches classiques de communication de masse qui s’adressent uniformément à la population, ce projet adopte une approche individualisée. Il répond ainsi à un besoin exprimé par les acteurs locaux (collectivités locales, syndicats de rivière, assureurs, etc.), qui souhaitent sensibiliser efficacement les habitants aux risques d’inondation.

Cette web-appli est un outil de sensibilisation et de prévention destiné au grand public et aux acteurs métiers de la gestion du risque inondation qui peuvent l’intégrer dans leurs stratégies de prévention. D’ailleurs, elle est le fruit d’une démarche participative qui a consisté à impliquer des citoyens et des représentants de divers acteurs-métier (gestionnaires du risque, assureurs…) à toutes les étapes de conception, de sorte que le produit final réponde au mieux aux attentes et aux besoins des utilisateurs.

Gratuit et d’intérêt général, elle permet aux utilisateurs d’évaluer leur propre vulnérabilité face aux inondations, à la fois à l’intérieur de leur domicile et à l’extérieur, sur la route par exemple. Beaucoup de personnes se mettent en danger en allant voir le spectacle d’une inondation, en voulant aller chercher leur voiture dans un parking souterrain ou encore se retrouvent piégées dans leur véhicule en ayant pris la route dans une zone inondée. L’enjeu est de contribuer à faire évoluer la culture du risque inondation.

Lien vers la web appli gratuite et personnalisée : ici

Photo d’en-tête : Inondations dans la plaine des Sorgues en 2019 © Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS)