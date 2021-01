L’incubateur de l’Ecole polytechnique lance l’appel à candidature pour sa 13e promotion

L’incubateur de l’Ecole polytechnique X-Up, dédié aux startups innovantes et aux porteurs de projets, lance un appel à candidature pour sa 13ème promotion, ouvert jusqu’au 28 février.

Pour cette nouvelle promotion, trois secteurs prioritaires sont ciblés : l’énergie, l’industrie 4.0 et l’aérospatial. A l’issue de la phase de candidature, une première pré-sélection sera organisée puis, pour les dossiers retenus, une session de pitch et un « bac à sable » pour aboutir à la sélection finale qui rejoindra l’incubateur à partir du 26 avril.

L’incubateur est hébergé dans le centre d’innovation Drahi-X Novation Center qui abrite aussi le booster X-Tech, l’espace de prototypage X-Fab et des centres d’innovation de grandes entreprises.

La Plateforme de candidature

Un accompagnement complet, un réseau accélérateur de projets : le programme d’accompagnement intensif de six mois est construit sur une succession de six « sprint » lors desquels un coach par start-up va former et challenger les entrepreneur.e.s sur des sujets clés : marché, business modèle, produit, prototypage, marketing, pitchs multi-cibles, développement international, etc.

Un « program manager » détermine avec les entrepreneur.e.s en début d’incubation la « roadmap » des six mois, les assiste et veille au quotidien à ce qu’ils tiennent cette feuille de route pour structurer le projet et en accélérer le lancement.

Chaque entrepreneur bénéficie aussi d’un à trois mentors adaptés, à savoir des anciens de l’École, expérimentés, qui vont challenger les créateurs. Pour la conception, deux ingénieurs de recherche, issu.e.s des laboratoires de l’École et un designer apportent leurs concours.

Pour pouvoir se lancer rapidement sur une première version fonctionnelle, X-Fab l’espace de prototypage de 1000 m² leur permet de prototyper en électronique, robotique, réalité augmentée, réalisation mécanique ou encore optique, accompagnés par deux ingénieur-e-s sur les équipements et les bonnes pratiques. Après six mois, une équipe structurée, des marchés identifiés, un premier produit fonctionnel et des premiers retours utilisateurs qualifiés, les entrepreneurs présentent leurs entreprises au cours d’un Demo Day à des business angels, des fonds d’investissement et des partenaires.

A l’issue du programme, certains pourront renouveler pour six mois de plus leur présence au sein du programme X-Up, d’autres pourront rejoindre X-Tech Booster, la pépinière d’entreprises plus matures qui abrite une vingtaine de start-up. L’idée est de leur permettre d’ancrer leur entreprise dans un écosystème technologique à fort rayonnement pour une période pouvant aller jusqu’à quatre ans durant laquelle ils avancent sur des sujets clés : la levée de fonds, le renforcement d’équipe et de leur technologie ainsi que l’internationalisation. A l’issue des six mois, les entrepreneurs incubées font désormais partie d’une communauté d’entrepreneurs qu’ils pourront solliciter dès qu’ils en auront besoin.

