Lancement de l’appel à projets « Grand pauvreté et actions contre la grande pauvreté »

La fondation hospitalière de recherche sur la précarité, portée par le CASH de Nanterre, lance son 1er appel à projets, sur la grande pauvreté.

La Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité et l’Exclusion sociale, créée par le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre, lance son 1er appel à projet de recherche, sur la thématique « Grande pauvreté et actions contre la grande pauvreté ».

Le lancement de cet appel à projets a été rendu possible grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (Direction de la Santé Publique), dans le cadre d’une convention triennale de financement sur 2021-2023.

La thématique proposée est orientée vers la connaissance des populations les plus directement confrontées aux situations de grande pauvreté, et leur état de santé ou leur accès aux soins, ainsi que l’évaluation des politiques et actions mises en place contre la grande pauvreté.

La Fondation a plus particulièrement retenu les thèmes spécifiques de recherche suivants :

– Indicateurs de la grande pauvreté

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

– Grande pauvreté et situations particulières des femmes et des enfants

– Grande pauvreté et accès aux soins, à la prévention, au dépistage, à la vaccination

– Grande pauvreté et obstacles à l’accès aux droits, à l’information et à la communication : obstacles de la langue, illectronisme…

En accord avec son objet, la Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité et l’Exclusion sociale espère que ce 1er appel à projets permettra l’identification d’approches innovantes dans la lutte contre la grande pauvreté, plus que jamais nécessaires dans le contexte social et médico-social actuel.

L’appel à projets a été conçu par le Conseil scientifique de la Fondation, présidé depuis septembre 2021 par le Professeur Pierre Fumoleau, cancérologue, directeur général de l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie de 2017 à 2021. Les porteurs de projets pourront candidater en ligne via l’adresse suivante : www.aap.fondation-recherche-precarite.org

Le dépôt des candidatures sera possible du 9 novembre 2021 au 7 janvier 2022, minuit.

Les projets candidats dans le cadre de cet appel à projets seront examinés par le Conseil scientifique, puis soumis pour sélection finale au Conseil d’administration de la Fondation.

L’annonce des lauréats est prévue le 18 février 2022.