Le 15 juin 2022, le Pavillon de l’Arsenal (Paris IVe) présente l’exposition In the Banlieues : Oakland/Saint-Denis portant un regard international sur ces territoires en pleine mutation. Quelle que soit la manière de les nommer – banlieues, périphéries, suburbs, franges urbaines… cette exposition met en lumière le retournement symbolique du centre à la périphérie. Mouvements artistiques, luttes sociales, innovations urbaines : les banlieues d’Oakland en Californie et de Saint-Denis imposent aujourd’hui leur influence et inventent des solutions aux enjeux de pauvreté et de développement urbain accéléré auxquels les métropoles font face.

Croisant les approches urbaines, artistiques et sociales, la manifestation In the Banlieues retrace les moments forts de l’histoire des deux villes et révèle, au travers d’expériences concrètes et de récits illustrés, leurs apports aux pratiques actuelles de l’urbanisme. Agitateurs d’idées, créateurs de liens, porte-voix de ceux que l’on entend peu, révélateurs d’espaces et de modèles de coopération, les acteurs de ces territoires convoquent le sensible pour construire des espaces à échelle humaine.

Conçue par les commissaires Laure Gayet (Légendes Urbaines) et June Grant (BlinkLab), l’exposition propose un parcours en trois parties : une relecture historique de la construction urbaine, sociale et culturelle des deux villes ; une mise en récit du vécu des habitants, en marge des images conventionnelles ; et une revue franco-américaine d’outils et de projets autour de thèmes clés : urbanisme culturel, communautés, inégalités, collectif, justice climatique.

“Rassemblant un corpus hybride d’images d’archives, plans, maquettes, tableaux, installations artistiques, objets, vidéos, cette exposition explore les pratiques culturelles et habitantes en urbanisme. Des lieux, des personnes, des histoires les constituent, dessinant, loin des clichés, des portraits de banlieues composites. Il y a urgence à reconnaître celles et ceux qui y vivent au jour le jour, celles et ceux qui y travaillent et qui y créent.” Laure Gayet et June Grant, Co-commissaires de l’Exposition In the Banlieues: Oakland/Saint-Denis.

Présentée simultanément à Paris, Saint-Denis, San Francisco et Oakland, et coproduite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris et l’agence urbaine SPUR à San Francisco, la manifestation “In the Banlieues” réunit artistes, urbanistes, entrepreneurs et chercheurs pour observer les manières de faire ville en France et en Californie. Ils partagent une même conviction : les villes doivent s’écrire collectivement.

Soutenue par l’institution française Villa Albertine San Francisco et l’organisation américaine California Humanities, cette exposition est le nouveau volet du programme de coopération international amorcé en 2018 qui a donné lieu à un court documentaire tourné dans les deux villes sur la place de la culture dans les banlieues et la publication, Traduire les Villes et les Cultures. À partir de l’été 2022, le programme se déploie, guidé par un comité pluridisciplinaire composé d’artistes, d’universitaires, de responsables politiques et d’urbanistes autour de plusieurs temps forts.

Commissaires scientifiques :

Laure Gayet, urbaniste, Légendes Urbaines

June Grant, architecte, BlinkLAB Architecture

Exposition In the banlieues : Oakland Saint-Denis au Pavillon de l’Arsenal du 15 juin au 28 août 2022 – 21 Boulevard Morland – 75004 Paris

Inauguration le 15 juin 2022 – Entrée libre jusqu’au 28 aout 2022