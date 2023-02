Les Franciscaines Deauville présente Irving Penn, chefs d’œuvre de la collection de la MEP

Pour la première fois en France, Les Franciscaines présente l’intégralité de la collection de photographies d’Irving Penn de la Maison Européenne de la Photographie à Paris (MEP). Auteur majeur de la photographie du XXe siècle, Irving Penn a réalisé à partir de la fin des années 40, une œuvre qui a marqué l’univers de la mode. Avec 109 œuvres, l’exposition explore aussi son incroyable galerie de portraits, de nus, et un pan plus méconnu de son travail, les natures mortes.

C’est à une immersion totale dans l’œuvre du grand photographe Irving Penn que Les Franciscaines à Deauville invite tous les publics à partir du 4 mars prochain. En présentant pour la première fois en France l’intégralité de la collection de photographies d’Irving Penn de la Maison Européenne de la Photographie à Paris, – que des œuvres maîtresses, comme l’avait voulu l’artiste -, la jeune institution culturelle renforce son engagement d’offrir le meilleur de la création internationale et de devenir un acteur culturel majeur en France.

Réunissant plus de 100 photographies réalisées par Irving Penn entre 1939 et 2007, l’exposition dédiée à Irving Penn présentera au public toutes les séries de l’artiste, des premières photographies des rues de New York ou dans le sud des États-Unis, aux « Petits Métiers », en passant par les portraits de personnalités du monde de l’art.

Au travers de cet événement, Les Franciscaines propose à ses visiteurs de découvrir un condensé du meilleur du célèbre photographe américain, considéré comme l’un des plus grands photographes de mode et de beauté, mais également loué pour ses portraits et ses natures mortes. Ils y apprécieront non seulement son immense créativité formelle, mais aussi son incroyable talent de tireur.

Chaque œuvre d’Irving Penn est indéniablement le résultat d’un long processus de réflexion afin d’aboutir à des compositions intemporelles, devenues pour la plupart des icônes de l’histoire de la photographie.

« Une bonne photographie est celle qui communique un fait, touche le cœur du spectateur et le transforme. En un mot, c’est une photographie efficace ». Irving Penn

A la découverte du parcours artistique d’Irving Penn (1917-2009)

Toutes les séries de Penn y sont représentées : des premières photographies réalisées dans les rues de New York ou dans le sud des États-Unis, aux « Petits Métiers », en passant par les portraits de personnalités du monde de l’art photographiées à New York ou en Europe, les portraits ethnographiques réalisés autour du monde, ou encore les photos de mode, dont celles de son épouse, le top model Lisa Fonssagrives.

Une occasion unique de découvrir plus de 100 photographies représentatives de l’ensemble de l’œuvre du photographe de 1939 à 2007. Irving Penn est l’une des figures tutélaires autour desquelles s’est construite la collection de photographies de la MEP. Très proche de l’institution dès sa création dans les années 1990, Penn lui a accordé sa confiance tout au long de sa vie et a encouragé la constitution d’un ensemble unique.

Penn était un créateur hors-pair mais aussi un technicien exigeant pour qui le tirage photographique avait une importance primordiale. Il expérimenta beaucoup au laboratoire, en particulier avec le procédé de tirage au platine, redonnant vie à partir de 1964 à une technique du XIXe siècle qui le fascine par ses possibilités infinies, ses tonalités exceptionnelles et la profondeur conférée à l’image.

Autour de l’exposition

Rencontre /conférence :

Dimanche 14 MAI – 16H : Rencontre avec Sylvie Lécallier, chargée de la collection photographique au Palais Galliera et Brigitte Richart, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du Musée Christia nDior à Granville : « Photographie et haute couture ».

Dimanche 21 MAI – 16H : Conférence d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la Photographie « Irving Penn, la série des Petits Métiers ».

Commissariat d’exposition :

Pascal HOËL, Responsable des collections de la MEP

Frédérique DOLIVET, Adjointe du responsable des collection

Exposition Irving Penn, chefs d’œuvre de la collection de la MEP, du 4 mars au 28 mai 2023 – Les Franciscaines Deauville,

www.lesfranciscaines.fr

Photo d’en-tête : Red-Laquered Lid, New York 1994