Energie, so what ? La nouvelle exposition interactive de Citéco

Qu’est-ce que la transition énergétique ? Quelle stratégie devons-nous établir pour la mettre en œuvre en France et atteindre nos objectifs de décarbonation ? Avec Énergie, So Watt ?, exposition interactive pensée comme un jeu de rôle, Citéco invite les publics à prendre le contrôle des décisions politiques sur la transition énergétique.

Confrontés à des témoignages de spécialistes ou de représentants de la société civile, les publics sont appelés à choisir les orientations qu’ils souhaitent favoriser pour la mise en œuvre de la transition énergétique. Quel usage ferez-vous du nucléaire ? Allez-vous privilégier la régulation économique à la manière d’une Banque centrale européenne ? Pensez-vous qu’il faille prioritairement accompagner les plus fragiles dans cette transition ? Faites-vous confiance aux mécanismes du marché Carbone ? Souhaitez-vous favoriser les bioénergies dans la construction de votre mix énergétique ?

De quoi prendre du recul, développer son sens critique et construire un argumentaire solide tout en s’amusant.

Accessible à tous, ce serious game pédagogique est la pièce centrale de la saison culturelle 2022-2023 de Citéco intitulée « Transitions ou rupture ? »

« Sommes-nous face à une transition multisectorielle ou à une rupture systémique ? Face aux bouleversements de notre époque, avec une saison culturelle innovante, Citéco a voulu prendre le recul nécessaire pour interroger cette période de mutations au plus près. La réflexion polarisée autour de sa thématique « Transitions ou rupture ? » se poursuit et les rendez-vous à ne pas manquer sont nombreux !

L’exposition temporaire Énergie, So Watt ? en constitue le point d’orgue. Du 18 février au 28 mai, elle entend mettre les citoyennes et les citoyens au cœur du processus de décision de la transition énergétique. Une actualité chaude, augmentée d’une programmation culturelle satellite dédiée. Des conférences-débats, des nocturnes et des projections pour se questionner sur l’impact des changements environnementaux et des transformations sociales. De grands spécialistes sont invités à transmettre leur savoir et à échanger : Jean Jouzel, Christian Gollier ou encore Dominique Méda. La militante écologiste Camille Etienne participera à une lecture musicale créée par le pianiste Patrick Scheyder et de beaux noms de la bande dessinée française viendront parler de leur travail documentaire.

Citéco a aussi son festival : la deuxième édition d’Écocotiers aura lieu du 13 au 16 avril et nous nous en réjouissons d’avance ! Venez participer au débat à Citéco. »

Philippe Gineste, Directeur de Citéco

L’exposition pas à pas

LA SALLE DE BRIEF : Le visiteur, pour prendre ses marques, est accueilli par une vidéo pédagogique montrant Jamy Gourmaud du media Epicurieux présenter le contexte historique de notre situation actuelle et expliquer les grands enjeux et défis de la transition énergétique.

LES TABLEAUX ÉNERGÉTIQUES À L’HEURE DE L’I.A : Ces tableaux, présentés dans l’exposition, ont été réalisés par Fiacre Rougieux à l’aide d’un programme d’intelligence artificielle (Stable Diffusion) en mode « text to image » : entraînée à partir de milliards d’images, ce programme permet en effet de générer des visuels à partir de simples descriptions. Ici, le chercheur franco-australien lui a demandé de reproduire des tableaux « à la manière de » plusieurs peintres célèbres en y intégrant des éléments emblématiques des énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes, barrage hydraulique). Ces tableaux anachroniques nous invitent à imaginer les paysages que les artistes de notre patrimoine culturel mondial auraient pu peindre s’ils avaient vécu à notre époque. C’est une manière poétique de se projeter dans le futur de la transition énergétique et d’interroger l’acceptabilité sociale des énergies renouvelables dans nos sociétés.

Fiacre Rougieux est enseignant chercheur à l’université de Nouvelle Galles du Sud et titulaire d’un doctorat de l’Université nationale australienne dans le domaine des matériaux photovoltaïques et semi-conducteurs. Il a réalisé ces tableaux afin de vulgariser ses recherches et de communiquer sur les technologies innovantes du domaine du photovoltaïque.

LE JEU DE RÔLE IMMERSIF : Le visiteur s’engage ensuite dans un grand jeu de rôle interactif et multimédia : interpellé par les différentes parties prenantes et voix divergentes qui s’expriment dans la société (à savoir, plusieurs intervenants virtuels : scientifique, agriculteur, industriel, investisseur, consommateur) il est appelé à choisir ses thèmes phares pour mettre en œuvre la transition énergétique en France (énergies fossiles, renouvelables, nucléaire, stockage, mobilité, consommation…).

Pour chaque sujet et après chaque rencontre, une question est posée au visiteur. Celui-ci doit alors se positionner et s’exposer aux avis des concitoyens. À l’issue du jeu, un profil type est établi en fonction de ses choix. C’est alors l’occasion pour le visiteur de comparer son profil avec les autres joueurs et d’entamer une discussion sur ces différentes stratégies.

Produit et exposé au Deutsches Museum de Munich, ce jeu a réuni outre Rhin plus de 500 000 visiteurs. Pour la version présentée à Citéco, tous les contenus ont été revus et actualisés par Michel Derdevet, dirigeant d’entreprise et essayiste spécialisé sur le sujet de l’énergie et des politiques européennes, et président du think tank Confrontations Europe.

LE JEU RÉUSSIR SON MIX ÉLECTRIQUE : Pour prolonger cette expérience immersive, un atelier numérique complémentaire propose au visiteur de planifier la production électrique française et construire pas à pas son « mix » à horizon 2050. Cet atelier a pour but de comprendre les enjeux de la transition énergétique en réalisant un mix électrique qui répond à la fois aux objectifs de décarbonation des énergies pour la neutralité carbone en 2050 et aux besoins de consommation pour l’activité économique.

Ce dispositif, d’une durée de 15 minutes environ est en accès libre.

Pourquoi le mix électrique ?

Pour répondre aux objectifs de décarbonation de la société, l’arrêt nécessaire de la consommation des énergies fossiles va accroître d’ici 2050 le besoin de production d’électricité. Prenez le contrôle de la planification électrique en composant votre mix à l’horizon 2050. Votre objectif : réussir à augmenter la production électrique pour répondre à l’ensemble des besoins de consommation tout en respectant les différents engagements de l’État. Durée : 20 minutes.

Quelles sont les sources principales pour les données de ce jeu ?

Coûts des énergies renouvelables et de récupération en France : édition 2022, ADEME, mars 2022.

Transition(s) 2050. Choisir maintenant. Agir pour le climat. Synthèse, ADEME, novembre 2021.

Futurs énergétiques 2050 : principaux résultats. Résumé exécutif, RTE, octobre 2021.

Climat, crises : le plan de transformation de l’économie française, The Shift Project, Odile Jacob, janvier 2022.

La transition énergétique au cœur d’une transition sociétale : synthèse du scénario NégaWatt 2022, Association NégaWatt, octobre 2021.

Conférences et débats / Autour de l’exposition

Comment concilier économie et écologie ?

Grand témoin : l’économiste Christian Gollier, Directeur général de Toulouse School of Economics Mardi 11 février, 15h Auditorium I 1h I Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Entre la fin du mois et la fin du monde », comment concilier nécessité économique et nécessité d’agir face au dérèglement climatique ? C’est l’incertitude qui prévaut, d’après Christian Gollier. Pour faire avancer la réflexion, ce spécialiste travaille à la définition de concepts économiques pour se réconcilier avec l’écologie : décarbonation de l’économie, taux d’actualisation, investissement pour l’avenir…

Face au changement climatique

Avec Michel Derdevet (spécialiste de l’énergie) et Jean Jouzel (paléoclimatologue)

Jeudi 16 février, 18h Auditorium I 1h I Entrée libre dans la limite des places disponibles

Pour lancer le débat autour de l’exposition Énergie, So Watt ? Citéco invite le spécialiste de l’énergie Michel Derdevet et le paléoclimatologue Jean Jouzel à un exercice de contextualisation. Dérèglement climatique, crise de l’énergie… Où en sommes-nous ? Que pouvons-nous faire pour devenir acteurs de la transition ? Peuton agir à l’échelle individuelle ? Que faut-il attendre de notre société ?

Des BD pour expliquer la transition énergétique

Avec Didier Blain et Jean-Marc Jancovici (auteurs du Monde sans fin – sous réserve), Fred Blanchard et Jean Pierre Pecau (auteurs de La Malédiction du pétrole), et Laurent Jeanneau (rédacteur en chef d’Oblik)

Animée par la journaliste Laetitia Gayet Samedi 18 mars, de 15h à 17h Auditorium I Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de l’exposition Énergie, So Watt ?, la journaliste Laetitia Gayet s’intéressera à la BD documentaire, qui connaît un succès grandissant depuis quelques années. Tour à tour, ses invités présenteront des formats (revue, album) et des titres récemment publiés qui mettent en lumière l’état et l’avenir des ressources énergétiques de notre planète.

La BD Documentaire, ou « Reportage », a l’avantage d’allier l’art du dessin et l’intrigue du reportage. Pour les spécialistes, il s’avère un moyen efficace de transmettre des données parfois rébarbatives ou complexes, comme les enjeux de la transition énergétique. La preuve à Citéco, par les exemples de la revue dessinée « Oblik » et de son numéro d’octobre 2022 « Y aura-t-il du chauffage à Noël ? Et 50 autres questions sur notre addiction à l’énergie et des albums La Malédiction du pétrole (Éditions Delcourt, 2020) et Le Monde sans fin (Éditions Dargaud, 2021).

Histoire des énergies

Avec Jean-Baptiste Fressoz (historien)

Samedi 25 mars, 15h Auditorium I 1h I Entrée libre dans la limite des places disponibles.

En partant de l’idée que l’évolution de l’exploitation des sources d’énergie est liée à celle des sociétés et des techniques, l’historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz interrogera les concepts d’« anthropocène » et de « transition énergétique » au cœur des mutations et des enjeux actuels. De la maîtrise du feu aux énergies vertes, en passant par les énergies fossiles et le nucléaire, cette présentation nous permettra d’une part d’interroger la place et l’importance de ces concepts en pleine crise environnementale et d’autre part de constater comment l’histoire peut nous aider à trouver des pistes de compréhension de la période actuelle. Période qui, du point de vue historique, n’est peut-être pas si inédite…

Les mots de l’énergie et du climat

Avec Christian de Perthuis (économiste) Samedi 8 avril, 15h Auditorium I 1h

« Réchauffement climatique », « gaz à effet de serre » … Pour parler du climat, certains mots ou certaines expressions sont d’un usage courant dans le débat public. Mais en avonsnous une définition partagée ? « Albédo », « Watt », « Hydrogène », « forçage radiatif », et bien d’autres encore, sont plus hermétiques ! Christian de Perthuis nous invite à décoder ces termes, pour mieux comprendre avant d’agir. Pour nourrir sa présentation, Christian de Perthuis s’inspirera de sa dernière parution, en 2022 : Climat : 30 mots pour comprendre et agir. Ed. De Boeck

Projection : La finance lave plus vert

Documentaire, France/Suisse, VF, 2022, 52’ De Romain Girard et Matteo Born, Marie Maurisse et François Pilet – Production Point Prod et Temps présent Dimanche 12 février 2023, à 15h Auditorium I 1h30

Depuis l’automne 2019, une « vague verte » déferle sur l’Europe et secoue mouvance climatosceptique. Après la crise financière et les scandales fiscaux à répétition, l’occasion est offerte aux banques et aux institutions publiques de redorer leur blason. Quelle est la réalité de ces actifs prétendument vertueux ? Ce documentaire se concentre sur quelques exemples de placements soit-disant « éthiques », « écologiques », parfois mystificateurs, dévoilant un greenwashing à grande échelle. Elles n’ont que deux mots à la bouche : finance durable. Or dans certains cas, cette conversion aux enjeux écologique ne les laissent pas toutes blanches…

Un débat avec l’économiste Laurent Clerc viendra prolonger la réflexion et interroger le système financier dans son ensemble : la finance participe-t-elle à la transition écologique ?