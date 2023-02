Jean Cocteau, les dessins retrouvés

Quinze dessins inédits de Jean Cocteau de 1924 sont pour la première fois dévoilés au public à travers une remarquable exposition organisée du 16 mars au 27 mai 2023 à la galerie Bert à Paris. Jamais publiées ni exposées, ces œuvres sur papier d’une grande délicatesse et d’une grande rareté éclairent l’univers graphique du Poète.

En 1924, Jean Cocteau a 35 ans. Cette même année son premier livre de dessins est édité chez Stock. L’ouvrage rassemble une centaine d’illustrations dont des portraits de ses amis Radiguet, Pablo Picasso, la comtesse de Noailles mais également des scènes de la vie quotidienne, des allégories… Le trait est vif, la ligne pure et élégante, Jean Cocteau s’y révèle comme un écrivain graphique au tracé parfait. « Mes dessins sont l’écriture dénouée et renouée autrement » raconte-t-il. Des dessins nés quelques mois plus tôt, alors que le poète perdait son cher ami Raymond Radiguet. Une disparition qui l’avait l’entrainé au bord du désespoir avec le dessin comme exutoire.

Les œuvres ici exposées s’inscrivent dans cette période si particulière de la vie tourmentée du Poète. « Nous sommes en présence de dessins rares et peu communs. Le trait de Cocteau s’y exprime pleinement dans le souci du détail, de l’expression, avec un sens inné de la synthèse. Chacun de ces dessins se lit comme une histoire. Chacun possédant son propre titre. » souligne Dominique Bert. Il s’intitule « La Pudeur », « L’ours Pianiste », « Une Belle Mort », « La Femme de Lettre », « La Douleur Exquise » ou encore « La Tristesse d’Orphée ». Des dessins drôles et charmants, faits de détails et petits raffinements comme l’illustre notamment « Il est défendu de fumer et de danser dans les salons » où, sous des traits androgynes, se tient un homme fumant, vêtu d’une robe à froufrou, campé sur des petites bottines boutonnées.

« Parmi tous ces dessins, on retrouve immédiatement la griffe de Cocteau très particulière dont la ligne si expertement tracée, si pure, si légère, sans effet d’ombre et de relief, avance sans presque jamais s’interrompre. Tous exécutés dans la même veine que ceux publiés chez Stock sous le titre « Dessins ». » observe Annie Guédras, experte de l’œuvre graphique et plastique de Jean Cocteau.

« Que sont devenus tous ces dessins qui n’ont pas été publiés ? Certains ont enrichi quelques exemplaires de l’édition originale, d’autres ont été utilisés par lui pour écrire dans les vides des lettres à sa mère ou à ses amis, mais combien sont encore à découvrir ? » s’enthousiasme Annie Guédras dans la préface de l’ouvrage édité par la galerie Bert à l’occasion de cette exposition.

Une belle découverte que de pouvoir admirer la beauté de ces dessins retrouvés, un siècle après leur création. L’accrochage de ces inédits sera complété par une dizaine de précieuses œuvres sur papier de la même époque, tel ce portrait amusant de « Monsieur Picasso fume avec le Vésuve » réalisé à Naples en 1917.

Exposition Jean-Cocteau – Les Dessins Retrouvés (1917-1930), du 16 mars au 27 mai 2023, à la Galerie BERT – 31, rue de Penthièvre • 75008 Paris • Tél. 01 42 61 58 50

Entrée libre – Du lundi au samedi, de 11h à 19h