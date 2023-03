« Exotisme singulier » à l’Observatoire de l’Espace du Cnes

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes, renouvelle l’accrochage de sa Zone d’art contemporain avec Exotisme singulier. Gaspard Maîtrepierre poursuit ainsi son exploration des grands récits contemporains. ll s’empare de la figure du touriste de l’Espace et entraine le public dans un voyage pictural. Une exposition à découvrir du 4 avril au 1er juin 2023.

Dans sa série de peintures de grand format, Gaspard Maîtrepierre adopte le point de vue subjectif d’un touriste de l’Espace découvrant pour la première fois un hôtel aux accents rétrofuturistes. S’appuyant sur les codes de la science-fiction, du kitsch et des mythes classiques, l’artiste compose un voyage pictural teinté du désir contemporain de retrouver dans l’Espace un univers familier.

Artiste autodidacte, il puise dans les mythes anciens et actuels des éléments pour construire son répertoire artistique. Il en extrait les motifs essentiels pour composer un univers qui lui est propre. Son travail, empreint de familiarité et d’étrangeté, bâtit une histoire qui s’offre au regard et à l’interprétation. Sa peinture reste ainsi au seuil du dévoilement, laissant le soin à chacun d’interroger ses propres croyances. Gaspard Maîtrepierre a exposé à la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois en 2020 et à la galerie L’inlassable en 2021.

Le vernissage d’Exotisme singulier aura lieu, en présence de l’artiste, le mardi 4 avril à partir de 18h. Un ensemble d’œuvres prolongeant le travail de création de Gaspard Maîtrepierre sera exceptionnellement exposé lors de cette soirée. La lecture par l’autrice Karin Serres d’un extrait de son roman Quelques moments sans gravité (Alma éditeur, 2023) offrira, en ouverture du vernissage, une contextualisation littéraire à cette recherche plastique.

Entrée libre sur réservation : ode.inscription@gmail.com

Exposition Exotisme singulier, du 4 avril au 1er juin 2023 – Centre national d’études spatiales, 2 place Maurice-Quentin – 75001 Paris (Métro Châtelet-les-Halles – sortie Porte du pont Neuf)