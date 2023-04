« Vikings ! Tempête sur la Seine »

MuséoSeine, le musée de la Seine normande, lève le voile sur les invasions vikings lors d’une exposition familiale construite autour d’un faering (bateau de pêche traditionnel scandinave en bois, à rames et parfois à voile), du 1er juin au 30 novembre 2023.

L’exposition en libre accès permettra de découvrir la Seine avant les invasions vikings, de comprendre pour quelles raisons les hommes du Nord organisaient ces expéditions sur le territoire qui deviendra la Normandie ou encore de s’intéresser aux embarcations utilisées pour naviguer. À partir de leurs méthodes de construction, les visiteurs découvriront comment se défendaient les Francs fassent aux offensives ennemies.

Dans un écrin de 50 m2, avec une quarantaine d’œuvres présentées, MuséoSeine dévoile au cœur de cette exposition un propos ludique, permettant de comprendre comment les guerriers scandinaves ont traversé les époques. Une riche programmation destinée aux adultes comme aux enfants avec des jeux d’équipe grandeur nature, des visites guidées, des spectacles théâtraux, des conférences, ou encore des ateliers jeunesse durant les vacances scolaires…

Faering, embarcation scandinave aux multiples usages

Ce faering a été réalisé dans la tradition norvégienne. Son processus de construction est le même qu’il y a dix siècles, en atteste le plus ancien exemplaire connu exposé au Bigdøy Museet d’Oslo. Cette embarcation date du Xe siècle et a été retrouvée dans la célèbre sépulture viking de Gokstad. Le faering est une embarcation de taille modeste (5 à 6 mètres environ) avec quatre avirons. La coque ouverte est construite en bordage à clin, une technique emblématique du Nord utilisée chez les Scandinaves mais aussi chez les Saxons et les peuples germaniques en général.

C’est un navire aux multiples usages : transport de marchandises, de passagers, d’animaux… Il se doit d’être léger et de faible tirant d’eau afin de naviguer aisément dans les plans d’eau sinueux des fjords Norvégiens et de pouvoir être manipulé à terre par trois ou quatre hommes. Enfin, dans ces fjords où les vents sont sans cesse contrariés, il est préférable de naviguer avec les avirons. C’est d’ailleurs son principal mode de propulsion. Il peut tout de même avoir un gréement mais dans ce cas il est amovible pour pouvoir être rapidement supprimé en cas de besoin.

Ce faering, le Skarì, (=Jeune Goéland en Islandais) a été construit par des élèves du centre international de transmission des savoir-faire traditionnels maritimes en 2019 et il sera au centre de l’exposition Vikings ! Tempête sur la Seine.

Le premier trésor monétaire viking, IXe siècle, trouvé en Normandie

C’est actuellement le seul trésor viking dûment identifié en France. Il se compose de deux monnaies carolingiennes, de neuf monnaies anglaises, d’un dirham arabe et de neuf fragments de lingots d’argent. La monnaie carolingienne la mieux datée est un denier d’Eudes roi de France (888-898), le dirham a été frappé par un souverain de la dynastie saffaride au Moyen Orient (870-895) et les monnaies anglaises sont toutes au nom d’Alfred le Grand, roi de Wessex (871-899). Elles permettent de dater le trésor des dernières années du IXe siècle. La présence de monnaies arabes est un des traits spécifiques des trésors de la période viking, les pays de la Baltique étant en connexion avec le Moyen Orient par les routes continentales de la Russie. A cette époque, les vikings ne frappent pas de monnaie qui leur sont propres, ils utilisent des monnaies déjà existantes. La valeur se trouve dans le poids du métal. Les pièces de monnaies peuvent être pliées et coupées pour ajuster leur poids selon le montant de la transaction.

Le trésor sera présenté au sein de l’exposition Vikings ! Tempête sur la Seine sous forme numérique afin de pouvoir agrandir les lingots et les pièces et de regarder les monnaies sur leurs deux faces.

Un parcours normand

Cette exposition temporaire sur la thématique des Vikings, s’intègre dans un parcours normand en lien avec deux autres grandes expositions présentées par la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie (accessible jusqu’au 13 août 2023) et le musée de Normandie à Caen (accessible jusqu’au 1er octobre 2023). Elle est organisée dans la cadre d’une coopération avec le Reiss-Engelhorn-Museen de Mannhein (Allemagne) :

À ROUEN – Normands : migrants, conquérants, innovateurs

Pensée sous l’angle de l’histoire globale, l’exposition aux musées des Antiquités et des Beaux-Arts met en avant la complexité et la richesse des liens tissés entre la Normandie et le reste du monde dès cette période médiévale des IXe-XIIe siècles. Plus de 250 œuvres sont ainsi présentées comme autant de jalons de la grande épopée des Normands, bâtisseurs d’une Europe avant l’heure, qui ont en leur temps élu domicile dans différents pays, de l’Angleterre à la Sicile.

À CAEN – Des Vikings et des Normands – Imaginaires et représentations

L’exposition raconte le destin singulier des Vikings et des Normands dans l’imaginaire et dans les représentations. Elle retrace la fabrique des images et la naissance du mythe viking, depuis les sources anciennes jusqu’aux séries et jeux vidéo actuels, de la Tapisserie de Bayeux à Astérix, en passant par les arts décoratifs et la peinture.

Avec plus de 150 objets provenant de collections nationales et internationales (collections royales de Suède, musée national de Stockholm, musée d’Orsay, cité de la Bande Dessinée à Angoulême…), l’exposition cherche à comprendre le succès universel des Vikings bien au-delà de leurs mers d’origine ou de leurs terres de conquête.

Photo d’en-tête : Embarcation Faering – Crédit photo : ©Association Vegvisir