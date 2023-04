La Cité des sciences et de l’industrie présente sa nouvelle exposition permanente « Urgence climatique » à partir du 16 mai 2023. Face au dérèglement climatique, l’humanité doit repenser son rapport au monde et engager des transformations profondes et collectives, à tous les échelons de nos sociétés, pour éviter la catastrophe. Si le constat est sombre, il n’en est pas moins un puissant générateur d’espoir, porté par des actions mobilisatrices, des initiatives citoyennes et de nouvelles façons de concevoir le monde en matière d’innovations sociales, environnementales et économiques.

Urgence climatique, la nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l’industrie, offre une vue d’ensemble des mécanismes qui cherchent à concilier décarbonation et adaptation de nos sociétés. Son objectif est de montrer que la lutte contre le réchauffement climatique doit engager tous les acteurs de la société afin d’espérer atteindre un monde décarboné pour la seconde moitié de ce siècle. Si, aujourd’hui en France, 75% des 16-25 ans jugent l’avenir effrayant et sont « éco-anxieux » face au futur, l’exposition vise à interpeller le visiteur et à l’inciter à prendre part au projet global de la transition écologique, afin d’espérer un avenir désirable, porteur d’une plus grande justice sociale et environnementale.

« Montée des eaux, mégafeux, cyclones, glissements de terrain, canicules et autres phénomènes liés au réchauffement climatique font de plus en plus régulièrement l’actualité. Ce dérèglement à l’échelle de la planète a des conséquences pour toutes les espèces, dont la nôtre. Le péril climatique n’est plus une perspective lointaine, mais une urgence omniprésente. Cette nasse dans laquelle nous nous sentons pris favorise un sentiment d’impuissance, face à l’énormité des enjeux, et rend d’autant plus difficile une réflexion sereine sur les solutions à mettre en œuvre.

Urgence climatique, nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l’industrie, conçue et réalisée en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique et sous le commissariat scientifique de Jean Jouzel, nous invite justement à prendre de la hauteur et du recul pour repenser notre façon d’habiter le monde et voir comment nous pouvons, toutes et tous, agir. Urgence climatique offre une vue d’ensemble des dispositifs qui permettent à la fois la décarbonation et la résilience de nos sociétés. Centrée sur la question de la sobriété, elle rappelle la nécessité d’engager des transformations collectives profondes et de mobiliser le plus grand nombre en faveur d’un monde durable et d’une plus grande justice sociale.

Cette exposition vise à nous donner envie de réinventer notre façon de vivre, qu’il s’agisse de nos modes de déplacement, de nos pratiques agricoles ou de nos habitudes alimentaires. Les connaissances tout comme les moyens d’action sont là, mais ne seront rien sans vous. Il est encore temps ! »

Bruno Maquart, Président d’UniverscienceXP

Continuer d’habiter la Terre

L’habitabilité de la Terre est aujourd’hui en jeu. Comment faire face à l’amplification des dérèglements climatiques, systémiques et mondiaux ? Quelles restructurations politiques, économiques et sociales mettre en œuvre pour y parvenir ? Quelles initiatives citoyennes et individuelles développer ? Le parcours libre, séquencé en trois axes – Décarbonons / Anticipons / Agissons – est ponctué de dispositifs, de données et d’interviews.

À l’échelle collective, Urgence climatique nous démontre que les mécanismes qui régissent nos sociétés ne sont plus tenables et qu’il est indispensable d’activer des leviers politiques et économiques pour tendre vers une justice sociale et environnementale. À l’échelle individuelle, l’exposition ne se veut ni moralisatrice ni défaitiste. Elle offre au public un état des lieux du monde actuel tout en suggérant que des solutions sont à la portée de toutes et tous. Chaque citoyen a les moyens, à son niveau, d’agir et de s’adapter. L’objectif est moins de dire « ce qu’il faudrait faire » que de montrer « ce qui se fait déjà » à travers des récits, témoignages et expériences, la sobriété étant une voie essentielle pour atteindre des engagements en matière de décarbonation.

Cette exposition vise à donner envie de réinventer notre façon de vivre, qu’il s’agisse de modes de déplacement, de pratiques agricoles ou d’habitudes alimentaires. Les connaissances tout comme les moyens d’actions sont là.

Jean Jouzel, paléoclimatologue, est le commissaire scientifique de cette nouvelle exposition permanente.

Un parcours libre, trois séquences de visites

Comment continuer d’habiter la Terre ? Pour y parvenir, nous n’avons pas d’autre choix que de transformer nos manières de vivre et de faire société. Alors, comment pouvons-nous nous y prendre ? À l’entrée de l’exposition, le visiteur est accueilli par une fresque de photographies, avant qu’il rejoigne, au centre du parcours, une table d’orientation le menant vers trois séquences de visite :

> Décarbonons : découvrir les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre

> Anticipons : apprendre et comprendre les causes comme les effets du réchauffement climatique

> Agissons : se mobiliser individuellement et collectivement.

Décarbonons

Décarbonons En 2015, 195 pays signent l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique en limitant radicalement les émissions des gaz à effet de serre (GES) qui en sont responsables. On appelle cela la « décarbonation ». Les États signataires sont incités à atteindre la neutralité carbone de l’ensemble de leurs activités d’ici la moitié de ce siècle, afin d’assurer aux générations futures un monde habitable. Pour y arriver, l’ensemble des acteurs, à toutes les échelles décisionnelles, doivent développer des solutions politiques, économiques, industrielles et sociales. Ces solutions devront être sobres et résilientes en faveur du bien commun. Cette première partie se concentre sur trois secteurs extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre : les villes, les mobilités et les systèmes alimentaires. À travers des sculptures de données, des manipulations reprenant les scénarios élaborés par l’ADEME ou encore des jeux, le public s’approprie les scénarios permettant d’aller vers un monde décarboné. Trois pistes sont dessinées : tendre vers des villes moins émettrices de GES et plus adaptées, passer d’une mobilité libre à une mobilité durable, continuer de nourrir l’humanité dans le cadre d’un système de production soutenable et décarboné.

Anticipons

Aujourd’hui, le climat est devenu l’un des domaines de recherche les plus documentés, notamment grâce aux travaux des scientifiques et à ceux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), qui produit tous les cinq à sept ans un rapport basé sur le travail de chercheuses et chercheurs du monde entier. D’un rapport à l’autre, le constat est clair : la hausse de nos émissions de GES provoque une accélération du dérèglement climatique et engendre par conséquent des événements inédits. Dans cet espace, une première partie intitulée « Anticiper le futur » pose le cadre de l’information scientifique du changement climatique en cours dû aux émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine et aborde ainsi les mécanismes à l’œuvre en s’appuyant sur des phénomènes concrets : effet de serre, bouleversements sur la biodiversité avec notamment la migration d’espèces animales et végétales, montée des eaux, rôle des forêts dans notre écosystème global. Plus loin, une seconde partie intitulée « Énergies et ressources » explore l’exploitation massive des ressources naturelles et nos besoins énergétiques toujours plus importants. À côté, le dispositif de datavisualisation immersif Data du futur fait faire au public un saut dans le temps : quelles sont les projections pour 2050 ? 2100 ?

Agissons

Le dérèglement climatique est l’affaire de toutes et tous. Les écogestes individuels du quotidien sont utiles mais leur impact ne suffira pas : il est temps que des changements majeurs s’opèrent à tous les niveaux de nos sociétés, des pouvoirs publics au secteur privé. Cette troisième et dernière partie de l’exposition met en lumière les notions d’action collective, d’engagement ou de mobilisation. Un dispositif permet de calculer son empreinte carbone, très bon outil pour connaître ses émissions de GES à l’échelle individuelle. Plus loin, des témoignages de citoyens engagés relatent leur prise de conscience et leurs modes d’actions. Le second volet de cette partie change d’échelle : place au politique. Quel rôle les États et les entreprises jouent-ils dans la transformation du système ? Sont abordées plusieurs thématiques : réaménagements territoriaux, rôle des États, innovations d’usage, calcul de la richesse… Enfin, le visiteur est invité à pénétrer dans une hutte où est projetée une séquence audiovisuelle, parenthèse sensible, vibrante autour de la question du collectif, du militantisme, de l’engagement. On y observe différents types de mobilisation : revendications portées par des organisations non gouvernementales ou actions spontanées qui se retrouvent dans la rue, manifestations, marches, grèves, mouvements de désobéissance civile… Ces expressions militantes, effervescentes et créatives, sont l’affirmation d’une humanité soucieuse de son devenir ainsi que de celui de la planète.

Chiffres-clés

> En 2018, le secteur de l’aviation mondiale a émis 1,03 milliard de tonnes de CO2e (pour CO2 équivalent).

> En 2020, le secteur de l’alimentation a émis quant à lui 16,5 milliards de tonnes de CO2e dans le monde.

> En 2018, 80% de la superficie de la planète étaient concernés par des modifications de température et de précipitations.

> En 1970, les activités humaines ont nécessité l’extraction de 27 milliards de tonnes de ressources naturelles. En 2017, 92 milliards de tonnes. À ce rythme, en 2050, ce seront 140 milliards de tonnes. > Entre 1990 et 2015, les 1% les plus riches de la planète ont émis deux fois plus de gaz à effet de serre que la moitié la plus pauvre de la population mondiale.