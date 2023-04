28e Symposium International de la Création Numérique

Co-organisé par Le Cube Garges, l’École des Arts Décoratifs et le Forum des Images, ISEA2023 SYMBIOSIS, événement majeur de la création numérique internationale, accueillera durant 6 jours 400 intervenants – artistes, chercheurs et experts – issus d’une sélection de 70 pays. Ces derniers présenteront les dernières recherches, créations et innovations au Forum des images, du 16 au 21 mai 2023.

Après la Chine, la Colombie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud ou encore le Canada, la 28e édition d’ISEA, co-organisée par Le Cube Garges et l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, se déroulera à Paris, au Forum des images, du 16 au 21 mai 2023, ainsi que dans une cinquantaine de lieux culturels partenaires sur toute la France au printemps-été 2023.

Événement majeur de la création numérique internationale, ISEA2023 proposera une programmation inédite sous forme de conférences, tables rondes, workshops participatifs, présentations de projets, ou encore expositions et performances, autour du thème « Symbiosis », une invitation à explorer les mutations en cours et imaginer des futurs possibles.

« Évoluer dans un monde assisté par les IA ne s’improvise pas. Cette révolution convoque notre capacité à dépasser l’idée même de créativité, car que veut dire créer quand l’outil devient un outil qui pense ? » explique Nils Aziosmanoff, producteur exécutif d’ISEA2023.

ISEA, événement majeur de la scène mondiale de la création numérique, vise à renforcer le dialogue entre artistes, chercheurs, ingénieurs, designers, entrepreneurs des industries culturelles et créatives qui participent aux avancées de la recherche-création. À la fois coup de projecteur sur l’innovation et le dynamisme des acteurs français, et ouverture à la sphère mondiale de la création, ISEA2023 donnera à voir comment la créativité renouvelle les codes et accompagne la transformation de la société, autour d’un grand thème fédérateur : la Symbiose.

À la suite d’un appel international, plus de 1400 candidatures issues de plus de 70 pays ont été examinées par un comité artistique et scientifique de 200 experts internationaux. Ce dernier a sélectionné 300 projets lauréats originaires de 55 pays, acteurs hybrides des arts numériques, de la recherche-création, du design, des industries créatives et de l’innovation culturelle, pour contribuer au thème de cette année, la Symbiose. Ils présenteront leurs travaux à travers une programmation inédite au Forum des images, ainsi que dans de nombreux lieux partout en France au printemps-été 2023. Au total, 350 rendez-vous seront proposés tout au long de l’édition ISEA2023.

Le thème d’ISEA2023 : « Symbiosis »

Chaque année, ISEA propose un thème général et fédérateur différent. Cette année, le thème est la Symbiose, une notion évocatrice des temps de crise globale que nous traversons, à la fois sanitaire, écologique, économique, démocratique et plus largement sociétale. Plus qu’une simple coexistence, la symbiose induit un lien d’interdépendance : qu’il soit positif ou négatif, ce lien fait partie intégrante du vivant. La programmation coordonnée par l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), associera ainsi des travaux d’artistes, de designers, de scientifiques sur le thème de la symbiose, mais aussi des projets convoquant la symbiose comme métaphore, ou plus simplement comme une inspiration. Quelques-unes des 15 sous-thématiques retenues cette année : « Immersif » « Robotique – Corps augmentés », « Data », « Musées et curation », « Bio-Art – Design », « NFT et Blockchains », ou encore « Écosystèmes et changement climatique ».

Pour Emmanuel Mahé, responsable académique d’ISEA2023, « La symbiose est un principe issu de la biologie qui permet de repenser des domaines encore trop souvent séparés. Au lieu de dissocier, il faut au contraire associer, combiner, hybrider. La recherche-création est une des réponses pour créer les solutions de demain en décloisonnant » –

Au-delà de la thématique, la symbiose est également le principe de mise en œuvre d’ISEA2023, constituant lui-même un événement symbiotique : transdisciplinaire entre création et recherche (arts visuels, théâtre, musique, design, cinéma, sciences humaines et sociales, sciences de l’ingénieur, sciences naturelles …) et intersectoriel (art, artisanat, industrie, recherche, innovation culturelle …).

Le Symposium présentant les dernières recherches, créations et innovations

Durant six jours, de nombreux débats ouverts à tous autour d’une sélection de projets internationaux et d’experts de haut niveau, ainsi qu’une programmation artistique tournée vers les nouvelles formes d’expression viendront constituer une plateforme d’intelligence collective au service du bien commun. Ce Symposium sera le lieu central d’ISEA2023 SYMBIOSIS (6 000 m2), où publics, artistes, designers, chercheurs et innovateurs se retrouveront pour échanger au cœur de Paris de manière conviviale et participer à un programme de conférences, de tables rondes, de démos et tutoriels, de présentations institutionnelles, des artist-talks, des workshops, etc. Une plateforme de streaming sera spécialement conçue pour le Symposium et le programme fera par ailleurs l’objet d’une publication scientifique réunissant l’ensemble des travaux présentés pendant l’événement.

Au printemps-été 2023, dans toute la France

Une riche programmation artistique répartie dans plus de 50 lieux culturels partenaires dans toute la France et en ligne. Cette programmation met en lumière le travail des 86 artistes lauréats sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet international mené par Le Cube Garges. Cette programmation a vocation à irriguer le territoire et d’apporter à ISEA2023, autant un ancrage dans des lieux divers qu’une ouverture à la diversité. Au-delà des structures partenaires de l’événement (parmi lesquelles : la Cité des sciences et de l’industrie, Théâtre-Sénart Scène Nationale, Plateforme, MAIF Social Club, Le Point Éphémère, la Traverse, le Tétris, le Goethe-Institut), les œuvres des 86 artistes lauréats seront également valorisées au sein d’une exposition hybride en ligne, le catalogue augmenté, un écosystème immersif au service des artistes, développé avec l’aide d’un sponsoring de MAIF. Le public pourra ainsi découvrir une grande variété d’installations, de réalités virtuelles ou augmentées, de performances, de concerts, de jeux vidéo, de films, de livres numériques ou encore du design.

Les lieux culturels partenaires en région parisienne (non-exhaustif)

Fondation Fiminco – 17 mars au 6 mai 2023

Plateforme – 7 au 23 avril 2023

Topographie de l’art – 15 avril – 14 juin 2023

Galerie Michel Journiac – 12 au 28 mai 2023

Galerie Abstract projet – 15 au 27 mai 2023

EnsAD – 16 au 19 mai 2023

MAIF social club – 19 au 22 mai 2023

La cité des sciences et de l’industrie – 19 au 21 Mai 2023

Centre Culturel Canadien – 16 au 20 mai 2023

Centre culturel suisse – 17 mai 2023

La Station Gare les mines – 17 au 22 mai 2023

IESA – 20 au 27 mai 2023

Goethe-Institut – 16 mai au 21 août 2023

La Maison des métallos – 20 et 21 mai 2023

La Traverse – Alfortville – 9 au 27 mai 2023

Point Éphémère – 3 juin 2023

Les lieux culturels partenaires en France (non-exhaustif)

Le Cube Garges Garges-lès-Gonesse – 27 avril – 19 mai 2023

Abbaye de Maubuisson Saint-Ouen l’Aumône – avril à sept 2023

Centre des arts Enghien-les-Bains – avril à juillet 2023

Théâtre de Sénart Sénart – 2 au 26 mai + 3 juin 2023

Le 108 – Maison Bourgogne Orléans – 19 au 23 mai 2023

Médiathèque Jack Ralite Clermont-Ferrand – fin mai 2023

Le Tétris Le Havres – 14 au 24 juin 2023

Vidéoformes Clermont-Ferrand – 26 mai – 11 juin 2023

Digitale Zone Marseille et Caen – 15 juin – 15 août 2023

Hangars numériques Saint-Denis, La Réunion – 16 mai au 15 août 2023

Symposium au Forum des images – Du 16 au 21 mai 2023, de 9h à 18h – 2 rue du cinéma, 75001 Paris

Événement payant, sur réservation :

https://my.weezevent.com/isea2023

Toutes les informations et programmation

Photo d’en-tête : Alison Bennett, « Vegetal digital » (waratah), 2022 ©Alison Bennett