Premier Festival « Filmer l’Art et l’Architecture »

Il s’agit de la naissance d’un nouveau festival présentant l’histoire de l’art par le film : Trois journées de rendez-vous pour toutes et tous présentant art, cinéma, vidéo, architecture, création, fiction, … Un premier festival de films sur l’art réalisés par des auteurs et les artistes eux-mêmes pour découvrir, apprendre, rire, rencontrer, et vivre une nouvelle expérience festivalière dans une ville historique.

Entre Sologne et Berry, la commune d’Aubigny-sur-Nère, cité historique située sur la route Jacques Cœur dans le Cher, accueillera du 30 juin au 2 juillet 2023 un tout nouveau festival consacré aux films d’auteurs sur l’art, organisé par l’association Les Ateliers de Moison.

Pendant trois jours, l’Atomic Cinéma, situé au cœur de la rue principale entre le château des Stuart et l’église Saint Martin, accueillera treize séances cinématographiques composées d’une trentaine de films courts et de longs métrages, en présence d’artistes, de réalisateurs, de conférenciers, de curateurs, et d’historiens d’art. Des films rares, insolites, qu’ils s’agissent de créations contemporaines ou d’œuvres de référence.

Ce nouveau rendez-vous annuel propose d’explorer la relation fertile entre le cinéma et les autres arts à travers une programmation dédiée à la fois à la création contemporaine et aux auteurs historiques. Soucieux du rôle de l’art dans nos sociétés, le Festival F’A’A porte une attention particulière à la création à l’échelle locale et aux dispositifs de médiation de l’art pour tous.

Le festival s’adresse aux amateurs, artistes, étudiants, historiens, collectionneurs, critiques, éditeurs, cinéastes, vidéastes, producteurs, mais surtout à tous les curieux avides de culture, qui apprécieront cette belle salle de cinéma, pour s’y laisser surprendre par des images nouvelles, historiques ou mythiques. Y compris pour le jeune public, qui bénéficie d’une séance particulière le dimanche 2 juillet matin.

Quelle programmation ?

Le festival F’A’A propose une diversité d’approches, de formes, de formats et de regards. Des artistes, vidéastes, plasticiens, réalisateurs s’emparent du cinéma pour interroger l’acte de création. Les auteurs portent tous un regard singulier, parfois drôle et toujours précis sur les œuvres d’art. Des films sur l’art et les artistes de toutes périodes confondues, de Brueghel au Land Art californien, en passant par Calder, des films d’artistes contemporains tel que le dernier film de Théodora Barat, pensionnaire de la villa Medicis et lauréate de la résidence F’A’A 2022 au Château de Moison ou encore une comédie délirante aux tonalités pop du cinéaste hollywoodien Frank Tashlin, avec le célèbre duo d’acteurs Dean Martin et Jerry Lewis.

Pas de festival sans rencontres

Une plongée éclectique dans la création. Tous les films, courts, moyens et longs métrages sont choisis avec exigence par un comité de sélection professionnel : Sylvie Boulanger, Érik Bullot, Lydie Delahaye, Jonathan Pouthier. Une vingtaine de professionnels accompagnent les séances. Pendant les trois journées de festival, chaque séance est en effet rythmée par une présentation et des discussions à l’issue de la projection, avec les programmateurs, les cinéastes ou les artistes.

Pas de festival sans inédits et surprises

Le festival F’A’A se double d’une résidence annuelle, de création. Vendredi 30 juin, l’artiste Théodora Bara, pensionnaire de la Villa Médicis, en Résidence au Château de Moison, présentera en avant-première son film Four Corners réalisé aux confins du désert du Nouveau Mexique entre sites de stockages de déchets nucléaires et Land Art. La création a parfois lieu ailleurs qu’on ne le croit. Vendredi 30 juin matin, Jean-Yves Charpin, réalisateur, présentera le film Un rôle pour tous réalisé à Aubigny-sur-Nère, ou comment des salariés de l’entreprise d’économie sociale et solidaire Isa Group, attrapent la lumière.

L’après-midi, Jean-Christophe Royoux (Conseiller pour les arts plastiques Région Centre-Val de Loire), présentera avec l’artiste Patrick Pion, Generativ Process, un film inédit et important, réalisé à l’hôpital psychiatrique de Bourges par les patients eux-mêmes.

Dans la soirée du samedi 1er juillet, la cinéaste iranienne Mitra Farahani, viendra présenter son film Fifi hurle de joie. Lauréate du Prix spécial du jury à la Berlinale 2022, Mitra Farahani a filmé les deux derniers mois de la vie de Bahman Mohassess, légende de l’art moderne iranien, à la recherche de son œuvre ultime.

Dimanche 2 juillet dans la matinée, une comédie délirante aux tonalités pop du cinéaste hollywoodien Frank Tashlin, avec le célèbre duo d’acteurs Dean Martin et Jerry Lewis, pourra réunir tous les publics, jeunes et moins jeunes.

Le Festival F’A’A est soutenu par le Ministère de la Culture– DRAC Centre-Val de Loire, la ville d’Aubigny-sur-Nère, le département du Cher, la Communauté de communes Sauldre et Sologne. Il est labellisé « Nouvelle Renaissance » par la Région Centre‑Val de Loire. Cette première édition, organisée par « Les Ateliers de Moison » est le fruit de collaborations avec des institutions tel que l’École nationale supérieure d’art de Bourges, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Centre Wallonie-Bruxelles, Ciclic, le FIFA de Montréal, le BAFF de Bruxelles.

Toutes les séances sont gratuites et ouvertes à tous sur réservation sur le site www.filmerlart.com