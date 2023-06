Le Paris de Gustave Eiffel

L’année 2023 célèbre le centenaire de la mort de Gustave Eiffel, illustre ingénieur et entrepreneur, dont le chef d’œuvre, la Tour de trois cents mètres construits pour l’Exposition universelle de 1889, lui a assuré une renommée universelle. La Cité de l’architecture et du patrimoine, située au palais de Chaillot, fait face à ce chef d’œuvre de modernité, symbole de la Ville Lumière et de la France dans le monde. Elle participe à cet anniversaire en proposant un accrochage inédit consacré au Paris de Gustave Eiffel.

Cette rétrospective, dans la continuité de celle consacrée au Paris d’Haussmann en 2021, rend hommage au « magicien du fer » qui a laissé une empreinte forte dans la capitale moderne depuis les grandes transformations du préfet Haussmann. Le lien unissant l’homme à la ville dépassera très largement sa grande dame de fer, qui lui aura parfois fait de l’ombre.

Cette exposition met en lumière l’ampleur de l’héritage de Gustave Eiffel dans le paysage parisien à travers une cartographie de ses lieux de vie, de travail et de ses projets pour Paris, souvent méconnus. Il dévoile pareillement ce que Gustave Eiffel doit à la capitale dans son parcours privé et professionnel, sa vie parisienne, ses ateliers, ses collaborateurs, ses rencontres, ainsi que ses liens avec de grandes personnalités de son temps, parmi lesquelles le sculpteur Auguste Bartholdi, l’architecte Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, dont il reprend le travail sur la statue de la Liberté, ou encore Charles Garnier avec lequel il réalise les ateliers Berthier…

De la même façon, on découvre l’importance des recherches scientifiques de Gustave Eiffel, auxquelles il a consacré plus de trente années de sa vie, particulièrement dans les domaines de l’aérodynamisme, de l’aéronautique et de la météorologie.

Son bureau, avec ses meubles originaux, sera recomposé grâce aux prêts du laboratoire aérodynamique Eiffel.

Cette exposition est l’occasion de partir à l’aventure du Paris moderne en explorant la capitale au XIXe siècle. Des grands travaux d’Haussmann à la construction de la tour Eiffel, la ville est marquée par de grands bouleversements qui marquent encore aujourd’hui la Ville Lumière.

Commissaire d’exposition : Florence Allorent, Attachée de conservation, galerie d’architecture moderne et contemporaine.