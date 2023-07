Explorer la nature à travers les monuments du Centre des monuments nationaux

Cet été, le Centre des monuments nationaux met l’accent sur la nature dans ses monuments. Avec deux expositions proposées aux châteaux de Châteaudun et de Talcy, les visiteurs découvriront le monde végétal sous différentes facettes. Ils ont également rendez-vous à la roseraie de la maison de George Sand où une restauration a été menée. Enfin, ils pourront profiter des nombreux parcs, domaines et jardins présents dans les monuments du réseau.

« Fleurs de pierre. Regard botanique sur le patrimoine » – Château de Châteaudun (28)

Présentée jusqu’au 1er octobre, l’exposition explore les liens qui unissent le monde végétal au monde minéral au travers de représentations historiques, scientifiques et contemporaines.

Rassemblant des prêts exceptionnels dans les ailes Dunois et Longueville, l’exposition fait dialoguer des herbiers précieux, des collections botaniques vivantes, des photographies anciennes et des réalisations de plasticiens contemporains (dont Eva Jospin, Bernard Moninot, Lionel Sabatté, Patrick Blanc et Raphaëlle Peria) avec les tapisseries et les sculptures du château.

« Faire un jardin » – Jan Kopp au château de Talcy (41)

Jusqu’au 8 octobre 2023, Jan Kopp présente l’exposition « Faire un jardin » au château de Talcy. Fruit d’un travail mené sur trois ans, cette création pourrait se résumer ainsi : un mois, un geste de jardinier. Comme il le raconte simplement, Jan Kopp a « souhaité lier le temps de la création au rythme du travail des jardiniers, au temps des saisons et de la croissance des plantes du jardin ».

Depuis 2021, le jardin du château de Talcy est pour l’artiste visuel Jan Kopp un lieu d’observation et de réalisation de dessins servant à composer de courts films animés autour du travail et des gestes des jardiniers. Chaque mois de l’année est consacré à un geste spécifique et relatif aux besoins, aux soins et à l’accompagnement des plantes du jardin. Ainsi, la douzaine de courts films retracent le jardinage de l’année. Mises en boucle, ces courtes séquences sont projetées en petit format au sein du château de Talcy, directement sur les motifs floraux des murs ou du mobilier. Les douze films sont construits à partir de près de 1 000 dessins réalisés manuellement, dont une sélection sera également exposée dans la salle des gardes du château.

Les roseraies

Le Centre des monuments nationaux propose à ses visiteurs de découvrir dans deux de ses monuments des magnifiques roseraies. Alors que la roseraie de la maison de George Sand a fait l’objet d’une restauration au début de cette année, celle de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue a été créée l’année dernière. Pour autant, l’objectif reste le même : une compréhension des lieux mais également du lien entre les monuments et l’environnement naturel.

A Nohant-Vic, la roseraie reste fidèle au lieu d’implantation du jardin de roses réalisé par George Sand. Le projet a souhaité proposer au public une version de la roseraie respectant les enjeux écologiques actuels. Près de 130 espèces et variétés cultivées à l’époque de George Sand ont été sélectionnées et au total, 200 rosiers ont été plantés. Les différentes essences créent une déclinaison chromatique de pourpre, de rose, de jaune et de blanc. La rose préférée de George Sand, la Rosa pimpinellifolia (rosier à feuilles de Pimprenelle) est également présente.

A l’abbaye de Beaulieu-en Rouergue, le jardin de roses rend hommage à Geneviève Bonnefoi (donatrice du monument et de sa collection) et André Eve (obtenteur de roses et jardinier). La roseraie reprend les grands principes du jardinier à qui il rend hommage. Elle invite à déambuler, au gré de ses allées enherbées, entre les seize massifs aux formes sinueuses composés généreusement de plantes vivaces et bulbeuses, d’arbustes et d’une multitude de rosiers, dont le rosier Abbaye de Beaulieu ® créé en 2018 par Jérôme Rateau en hommage à Geneviève Bonnefoi.

La restauration de la Grande Cascade du domaine national de Saint-Cloud (92)

Afin d’assurer sa conservation et permettre une mise en marche régulière, une restauration et une valorisation de la Grande Cascade du domaine national de Saint-Cloud est menée depuis le 12 juin 2023. Les travaux, qui s’élèvent à 12 millions d’euros, se dérouleront en quatre phases d’un an chacune.

Malgré des travaux de restauration et d’entretien régulièrement conduits au cours des trois derniers siècles, la Grande Cascade présente toujours aujourd’hui des signes de dégradation. Ainsi, d’importants travaux étaient devenus nécessaires afin d’assurer sa conservation et perpétuer le spectacle de ses jeux d’eau et la déléctation qu’il procure aux visiteurs.

A noter, dans le cadre du chantier, la mise en place d’une médiation et notamment d’ateliers pédagogiques autour de la restauration et des métiers du patrimoine qui permettra aux différents publics de mieux comprendre les travaux en cours et leurs enjeux.

Les parcs, domaines et jardins des monuments du CMN

Tout au long de l’année, le Centre des monuments nationaux ouvre à la visite les parcs, jardins et domaines de certains de ses monuments. L’occasion pour les visiteurs de déambuler dans ces écrins de verdure.

Pour le plus grand bonheur des promeneurs, des vastes parcs, de plusieurs centaines d’hectares pour certains, sont accessibles aux châteaux de Maisons, d’Azay-le-Rideau, de Voltaire à Ferney, de Talcy, de Châteaudun et à la maison de Georges Clemenceau.

Dans certains, un tarif spécifique permet de visiter le parc et les jardins indépendamment du château, comme aux châteaux de Bouges et de Bussy-Rabutin.

Enfin, certains parcs et domaines sont ouverts à la visite gratuitement, c’est le cas pour les châteaux de Champs-sur-Marne et de la Motte-Tilly et les domaines nationaux du Palais-Royal et de Saint-Cloud.

