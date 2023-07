Cet été, le théâtre itinérant va faire vibrer les communes des Pays-de-la-Loire

Et si l’accès à la culture n’était plus réservé qu’à quelques privilégiés ? L’essence du métier d’artiste est d’aller à la rencontre des autres, comme le faisait Molière en son temps : les comédiens sont avant tout « des hommes qui viennent parler à d’autres hommes, de l’Homme ». Fidèle à cette philosophie, le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) organise la Tournée des Villages, un événement rural et estival unique : chaque année depuis 2006, un spectacle de théâtre est présenté en extérieur, dans les communes éloignées des lieux de diffusion culturelle habituels.

Le théâtre c’est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue. »

Federico Garcia Lorca

Année après année, un lien unique s’est créé avec les spectateurs. Aujourd’hui, les spectacles de La Tournée des Villages se donnent dans plus de 40 communes et réunissent plus de 9 000 spectateurs par édition, principalement en Maine-et-Loire mais aussi en Loire-Atlantique et en Vendée. Alors, pour cette 18e édition, La Tournée des Villages a vu les choses en grand en proposant 48 représentations en itinérance sur la région des Pays de la Loire avec 3 spectacles : Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues, L’Orchestre de Jean Anouilh, et Maestro de Xavier-Laurent Petit.

« La demande d’une offre culturelle de proximité se faisant encore plus forte, nous avons rajouté cette année un spectacle supplémentaire, ainsi que quinze représentations », explique Camille de La Guillonnière, directeur du TRPL.

En parallèle, l’édition 2023 du Temps d’une Troupe change de formule. Ce projet, qui réunit comédiens amateurs et professionnels, se déroulera pour la première fois dans deux lieux : le Château du Plessis-Macé (comme chaque année) et l’Espace Jean Guichard à Cholet. Ainsi, après huit jours de répétitions, 5 représentations de L’Atelier de Jean-Claude Grumberg seront proposées au public.

Pour Camille de La Guillonnière, « Décentraliser le théâtre fait partie de notre ADN ! Nous voulons démocratiser l’accès à la culture pour tous. »

La Tournée des Villages : le théâtre hors les murs au plus proche de son public

Natif d’un tout petit village au nord d’Angers, Camille de La Guillonnière sait ce que c’est de vivre loin de toutes propositions culturelles. Si certains des spectacles qu’il met en scène sont joués en intérieur dans des réseaux de diffusion dits « classiques » (L’Avare, Cendrillon, Maestro), le cœur du projet artistique du TRPL reste avant tout la décentralisation. Elle s’incarne pleinement dans l’événement rural et estival qu’il a créé et nommé La Tournée des Villages.

Depuis 18 ans, avec sa troupe, il parcourt la région et affiche ainsi une excellente connaissance du terrain et du territoire. Cette expertise séduit de plus en plus de partenaires : chaque année, le TRPL est sollicité par de nouveaux villages pour faire halte « chez eux ». La Tournée des Villages a ainsi vocation à s’étendre encore plus largement aux cinq départements de la région Pays de la Loire (notamment en Sarthe et en Mayenne).

La Tournée des Villages existe aussi durant l’hiver. Après une première édition réussie en 2022, la tournée va poursuivre son développement cette année en jouant dans des salles des fêtes et petits théâtres, en partenariat avec le Département de la Vendée. Le TRPL souhaite ainsi étendre ses actions de décentralisation à l’année.

Un financement pluriel

La démarche d’hyper décentralisation du TRPL est de jouer partout et de préférence dans des « déserts culturels ». « Nous n’attendons pas que les spectateurs viennent au théâtre, nous allons à leur rencontre. » précise Camille de La Guillonnière. Aussi, des formules financières d’accueil différentes sont proposées aux communes, en fonction de leurs moyens. De même, si une commune ne peut pas financer entièrement la venue de la troupe, le TRPL met en place une billetterie libre, au choix des spectateurs : 4 €, 8 € ou 12 € la place. Chacun donne ce qu’il veut et ce qu’il peut.

La Tournée des Villages atteint chaque année un équilibre financier grâce aux participations des communes, des spectateurs et au soutien du Département de Maine-et-Loire, de la Région des Pays de la Loire, de la DRAC des Pays de la Loire via le dispositif de l’été culturel, ainsi que de l’Agglomération du Choletais et du Département de Vendée par l’aide au fonctionnement accordée à l’année.

Zoom sur les 3 spectacles de l’édition 2023

Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues

Girafe, petite fille de neuf ans, a un exposé à réaliser sur la vie des girafes, mais depuis que son papa est au chômage, on leur a coupé la télévision. Elle ne peut donc plus regarder la chaîne télévisée sur laquelle est diffusé un grand nombre de documentaires animaliers. Elle part alors à la recherche de l’argent nécessaire au paiement du précieux abonnement. Sur son chemin, elle fera autant de rencontres qu’elle aura de prises de conscience sur le monde qui l’entoure …

Ce conte surréaliste, souvent drôle et touchant, interroge le monde économique et social à hauteur d’enfant.

Mise en scène : Camille de La Guillonnière.

Assistante à la mise en scène : Jessica Vedel.

Avec Thibault Deblache, Pélagie Papillon, Morgane Rebray, Damien Vigouroux.

Dates des représentations :

Mercredi 28 juin, Feneu, 49, Port Albert, 4€, 8€ ou 12€

Jeudi 29 juin, Les Hauts-d’Anjou, 49, Champigné, 4€, 8€ ou 12€

Vendredi 30 juin, Angers, 49, Parc Bocquel, 4€, 8€ ou 12€

Samedi 1 juillet, Mortagne-sur-Sèvre, 85, Place du Château, Gratuit

Dimanche 2 juillet, La Séguinière, 49, L’île du Moulin de la Cour, 4€, 8€ ou 12€

Mercredi 5 juillet, Soulaines-sur-Aubance, 49, Parvis de la Grange aux Dîmes, 4€, 8€ ou 12€

Jeudi 6 juillet, Maulévrier, 49, Château Colbert, 4€, 8€ ou 12€

Vendredi 7 juillet, Candé, 49, Parc de la Mairie, Gratuit

Samedi 8 juillet, Erdre-en-Anjou, 49, Site du Chevalement, La Pouëze, 4€, 8€ ou 12€

Dimanche 9 juillet, Écouflant, 49, Bords de Sarthe, 4€, 8€ ou 12€

Mercredi 12 juillet, Le Plessis-Macé, 49, Château du Plessis-Macé, 4€, 8€ ou 12€

Jeudi 13 juillet, Cantenay-Épinard, 49, Théâtre de Verdure, 4€, 8€ ou 12€

Mercredi 19 juillet, Les Garennes-sur-Loire, 49, Place de la Mairie, Saint-Jean-des-Mauvrets, 4€, 8€ ou 12€

Jeudi 20 juillet, Les Hauts-d’Anjou, 49, Parvis de la salle des fêtes, Cherré, 4€, 8€ ou 12€

Vendredi 21 juillet, Seiches-sur-le-Loir, 49, Jardin derrière la Mairie, 4€, 8€ ou 12€

Samedi 22 juillet, Grez-Neuville, 49, Théâtre de Verdure, 4€, 8€ ou 12€

Dimanche 23 juillet, Nozay, 44, Parc de l’Étang des Loisirs, 4€, 8€ ou 12€

Lundi 24 juillet, Piriac-sur-Mer, 44, Cour de l’école Notre-Dame du Rosaire, 4€, 8€ ou 12€

Mercredi 26 juillet, Mesquer, 44, Place de l’Hôtel de Ville, 4€, 8€ ou 12€

Jeudi 27 juillet, La Roche-Bernard, 56, Jardin des Garennes, 4€, 8€ ou 12€

Vendredi 28 juillet, Le Coudray-Macouard, 49, La Seigneurie, Gratuit

Samedi 29 juillet, Vivy, 49, Gratuit

Dimanche 30 juillet, Tuffalun, 49, Gratuit

Mercredi 2 août, Villevêque, 49, La Plage

Jeudi 3 août, Verrières-en-Anjou, 49, Château à Motte, 3€, 6€ ou 10€

Vendredi 4 août, Lys-Haut-Layon, 49, Place Saint-Jean, Vihiers, 4€, 8€ ou 12€

Samedi 5 août, Asnières-sur-Vègre, 72, Manoir de la Cour, 6€, 8€ ou 10€

Dimanche 6 août, Soulaire-et-Bourg, 49, Haras de la Rousselière, 4€, 8€ ou 12€

Mercredi 9 août, Briollay, 49, Place de l’Eglise, 4€, 8€ ou 12€

Jeudi 10 août, Cheffes, 49, Jardin derrière la Mairie, 4€, 8€ ou 12€

L’Orchestre de Jean Anouilh

Les cinq musiciennes de l’orchestre de Madame Hortense s’entredéchirent à cœur joie entre deux morceaux sirupeux, sous l’œil du pianiste, seul mâle présent. Les personnages aux vies médiocres de cette tragi-comédie grinçante, essaient tant bien que mal de sauver les apparences. Tour à tour, les amours, les frustrations et les fantasmes de chacun se révèlent, la musique ne suffit plus à calmer les esprits. Parviendront-elles à ne pas s’entretuer avant le final ?

Mise en scène : Camille de La Guillonnière.

Avec Anne-Véronique Brodsky, Sarah Gautré, Camille de La Guillonnière, Juliette Ordonneau, Aude Pons, Alice Raingeard et Mathieu Ricard.

Dates des représentations :

Samedi 1 juillet, Toutlemonde, 49, 4€, 8€ ou 12€

Dimanche 2 juillet, Chavagnes-en-Paillers, 85, Le Pré de l’âme, 4€, 8€ ou 12€

Lundi 3 juillet, Montilliers, 49, EHPAD Le Prieuré, 4€, 8€ ou 12€

Mardi 4 juillet, Soulaire-et-Bourg, 49, Haras de la Rousselière, 4€, 8€ ou 12€

Vendredi 7 juillet, Montreuil-Juigné, 49, Théâtre de Verdure, Gratuit

Samedi 8 juillet, Mûrs-Érigné, 49, Camping Les Varennes, Gratuit

Dimanche 9 juillet, Champtoceaux, 49, Château de La Colinière, 5€ ou 12€

Lundi 10 juillet, Saint-Martin-des-Tilleuls, 85, Jardin de la Cure, Gratuit

Mardi 11 juillet, Entrammes, 53, Le Pré Pourri, 4€, 8€ ou 12€

Mercredi 12 juillet, Avrillé, 49, Avrillé-Adézière, Gratuit

Maestro de Xavier-Laurent Petit

Ils s’appellent Saturnino, Luzia ou Patte-Folle… Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, nettoyeurs de tombes… Ils vivent dans la misère et la violence des rues. Un jour, ils rencontrent un vieux chef d’orchestre qui les invite à venir chez lui. Ils y découvrent tout un monde d’instruments et de musique. Ces gamins qui luttaient les uns contre les autres pour survivre comprennent qu’ils peuvent aussi jouer ensemble.

Adaptation et mise en scène : Camille de La Guillonnière.

Avec Julien Bouanich, Frédéric Lapinsonnière, Adrien Noblet, Alice Raingeard, Jessica Vedel. Collaboration artistique : Mathieu Ricard.

Dates des représentations :

Jeudi 3 août, Rocheservière, 85, Le bas des remparts, 4€, 8€ ou 12€

Vendredi 4 août, Mallièvre, 85, Place Saint-Gilles, Gratuit

Samedi 5 août, Soulaire-et-Bourg, 49, Haras de la Rousselière, 4€, 8€ ou 12€

Dimanche 6 août, Ombrée-d’Anjou, 49, Promenade jardinée, Pouancé, Gratuit

Mercredi 9 août, Congrier, 53, Parvis de l’école, 4€, 8€ ou 12€

Le Temps d’une Troupe

Le Temps d’une Troupe est une grande troupe éphémère formée d’acteurs du TRPL et d’une vingtaine d’acteurs amateurs. Ce projet est né de l’envie d’approfondir les échanges avec les spectateurs, en créant un format dans lequel acteurs et spectateurs se nourrissent mutuellement. Nombre de participants venaient au départ voir les pièces et n’ont jamais fait de théâtre auparavant.

Une expérience magique : En 2023, cette troupe éphémère se présentera sous un nouveau format en donnant cinq représentations de l’œuvre de Jean-Claude Grumberg : L’Atelier. Elles seront précédées de 8 jours de répétition entre le Château du Plessis-Macé et l’Espace Jean Guichard à Cholet.

Résumé de la pièce : Dans un atelier de confection, après la Seconde Guerre mondiale, des ouvriers tentent de construire l’avenir en oubliant le passé. À travers les vies d’une femme dont le mari est déporté, d’une autre dont le mari a peut-être collaboré, de jeunes gens à peine touchés par la guerre… On pleure, on rit, on raconte l’inhumanité. Autant de destins différents qui soulèvent tous la même question : comment se reconstruire après l’horreur de la guerre ?

Mise en scène : Camille de La Guillonnière.

Assistante à la mise en scène : Jessica Vedel.

Avec : Anne Didon, Adrien Noblet, Juliette Ordonneau et 22 comédiens amateurs : Romain Abelard, Eve Blanchard, Emmanuel Blavet, Anaïs Blon, Laure Cassavi, Gaëlle Ecobichon, Josépha Guimbretière, Violaine Jouffrit Daguet, Christel Le Nevez, Anne Marlangeon, Camille Marot, Paul Mauxion, Chantal Paquereau, Anna Penard, Louis Pingeot, Rose Pingeot, Céline Robin, Marjorie Saint-Martin, Eugénie Sekine, Nadège Simard, Nina Tanguy, Ludivine Vaillant.

La pièce est jouée le soir, à 20h30. Prix des places : 4, 8 ou 12 €.

Dates des représentations :

Samedi 22 juillet, Cholet, 49, Espace Jean Guichard

Dimanche 23 juillet, Cholet, 49, Espace Jean Guichard

Mercredi 26 juillet, Le Plessis-Macé, 49, Château du Plessis-Macé

Jeudi 27 juillet, Le Plessis-Macé, 49, Château du Plessis-Macé

Vendredi 28 juillet, Le Plessis-Macé, 49, Château du Plessis-Macé

