Entre Ventoux et Lure, coule une rivière, le Calavon. Elle prend sa source à Banon puis s’écoule, de gorge en ravine, vers la vallée du Luberon. Dans ce site, sauvage et préservé, les Estivales du Haut Calavon programment chaque été des rencontres qui chantent le territoire et méditent les soubresauts du monde. Du 24 juillet au 9 août, le domaine Les Davids accueille les Estivales avec la complicité de Christian Girardin, directeur du label Harmonia Mundi, qui en programme et présentera la majorité des concerts.

Du 24 juillet au 9 août 2023, le domaine Les Davids accueille les Estivales avec la complicité de Christian Girardin qui en programme et présentera la majorité des concerts. Les débats et rencontres, autour des textes d’auteurs et autrices incontournables, sont animés par Béatrice Delvaux (Le Soir), Sigrid Bousset (Maison Herman Teirlinck) et des personnalités médiatiques ou culturelles belges ou françaises d’envergure. Cette année, Stéphane Durand présentera la collection Mondes Sauvages qu’il dirige chez Actes Sud et animera une table ronde avec des auteurs et autrices de sa collection.

Les Davids, domaine viticole de 320 hectares niché à 600 mètres d’altitude, est l’un des plus hauts du Vaucluse. Le vignoble se situe aux confins du Parc naturel régional du Luberon, une région sauvage dont la diversité fait la richesse du terroir. Le domaine est conduit en polyculture biologique depuis plus de 20 ans pour en restaurer la biodiversité et favoriser les levures indigènes qui assurent la fermentation naturelle de ses vins. L’altitude, comme les qualités humaines et naturelles combinées, permettent au domaine de produire, d’année en année, des vins d’exception en quantités raisonnées.



Les Davids est aussi une terre de rencontre, de partage et de culture. En lisière du domaine, un parcours-promenade a été aménagé par l’architecte Bas Smets (Luma Arles, Notre Dame de Paris). Le chai d’exception, signé de l’architecte Marc Barani, présente une fresque murale de l’artiste Yves Zurstrassen à son entrée. La particularité du chai des Davids est d’offrir une immense terrasse couverte où se déroulent les rencontres des Estivales. C’est sur cette même terrasse qu’un menu est servi en accompagnement des événements, face à des paysages sublimes ouverts sur les vignes et les monts alentour.

Label Harmonia Mundi

Christian Girardin, directeur musical de Harmonia Mundi, est à l’initiative de la programmation musicale, issue du label, des Estivales du Haut Calavon de cette année. Depuis sa création en 1958 par Bernard Coutaz, Harmonia Mundi est aujourd’hui le plus ancien label indépendant de musique classique. Longtemps centré sur la musique ancienne, il s’est diversifié peu à peu et explore aujourd’hui tous les répertoires de la musique ancienne à la musique du XXIe siècle.

La création récente des labels WorldVillage, JazzVillage et enfin de LittleVillage (jeunesse) montrent que la diversité, l’esprit d’ouverture et de curiosité qui prévalaient à la fondation du label sont toujours présents après 60 années de production. En octobre 2015, Harmonia Mundi est repris par PIAS Group, une maison de disque indépendante belge fondée en 1983 par Kenny Gates et Michel Lambot qui confient à Christian Girardin la direction musicale du label.

À l’affiche

Littérature et idées : Maylis de Kerangal, Vinciane Despret, Stéphane Durand, Nadine Eghels – Fabienne Verstraeten, Delphine Horvilleur, Tom Lanoye, Pascal Quignard, Philippe Sands – Agnès Desarthe

