Voyage en Industries. Un parcours sonore et urbain à la découverte du patrimoine de Billancourt

Dévoilé lors des Journées européennes du patrimoine le 16 septembre 2023, le parcours sonore et illustré Voyage en Industries invite le grand public à plonger au cœur de l’histoire industrielle, sociale, urbaine et architecturale de Billancourt. Interactive et participative, cette nouvelle promenade permet à tous de se réapproprier l’histoire de cet ancien site industriel emblématique qui a laissé place à l’ÉcoQuartier Île Seguin – Rives de Seine et questionne le patrimoine de demain.

Une initiative qui valorise l’histoire industrielle de Billancourt

Le parcours sonore et illustré Voyage en Industries invite le grand public à plonger au cœur de l’histoire industrielle, sociale, urbaine et architecturale de Billancourt. Il permet à tous de se réapprorier l’histoire de cet ancien site industriel emblématique qui a laissé place à l’ÉcoQuartier Île Seguin – Rives de Seine. Il vient enrichir les promenades de découverte du patrimoine de la Ville, en écho à celui des années 30.

Proche de la capitale, située en bordure de Seine, le long d’axes routiers importants, la commune devient une terre propice à l’installation des industries dès le XVIIe siècle. Au fil des années, elle voit s’installer les premières blanchisseries, tanneries, industries de moteurs d’avion et d’automobile. C’est dans ce contexte que l’entreprise Renault a tout particulièrement façonné Billancourt pendant près d’un siècle.

Voyage en Industries est né de la volonté commune de la Ville de Boulogne-Billancourt et des anciens salariés de Renault réunis au sein des associations AMETIS1, ATRIS2, Renault Histoire, de partager des aventures humaines qui ont concourru à une épopée industrielle et à d’importantes avancées sociales. Un conseil d’experts composé d’historiens, de sociologues, de conservateurs, a également contribué à son élaboration.

Une promenade sensorielle au cœur de la ville de Boulogne-Billancourt

Cette promenade révèle un patrimoine industriel, matériel et immatériel et questionne le patrimoine de demain. Le parcours est jalonné de 9 stations : métro Billancourt, place Bir Hakeim, place Jules Guesde, avenue Émile Zola, bâtiment Pierre Dreyfus, pont Renault, La Seine Musicale, Métal 57, quartier du Pont-de-Sèvres. Chaque étape invite à une véritable expérience sensorielle, illustrée par les documents d’archives.

Interactif et participatif, Voyage en Industries peut s’effectuer de manière libre, en suivant la signalétique dans la ville ou en étant accompagné par un guide-conférencier. Chaque station peut également être découverte indépendamment des autres, au gré des déambulations de chacun.

Les stations sont situées entre 3 et 10 minutes de marche les unes des autres. L’ensemble du parcours alterne ainsi temps de marche (45 minutes) et temps d’écoute (9 x 5 minutes en moyenne), pour une durée totale de visite entre 1h et 1h30. Chaque station mémorielle est accompagnée d’un QR code renvoyant vers le contenu sonore et visuel. Premier temps fort du projet de valorisation culturelle et mémorielle du quartier Île Seguin – Rives de Seine porté par le Pavillon des Projets, ce parcours sera dévoilé au public dans sa phase de préfiguration lors des Journées européennes du patrimoine et accompagné d’une riche programmation culturelle. Il se verra au fil du temps enrichi de contenus, d’œuvres d’art et de mobiliers dans l’espace public grâce aux partenariats initiés avec le Département des Hauts-de-Seine, Renault, Emerige, BNP PI… À terme, il investira également le pôle artistique et culturel de l’Île Seguin et viendra s’inscrire dans la Vallée de la Culture.

Neuf capsules sonores et stations mémorielles

1 – Arriver

Station : Métro Billancourt

Cette première capsule est une introduction à l’histoire de Boulogne-Billancourt. À proximité de la capitale, en bordure de Seine et située le long des axes routiers importants, la Ville est devenue une terre propice à l’installation des industries dès le XVIIe siècle.

2 – Former

Station : Place Bir Hakeim

Les innovations industrielles relèvent d’un savoir- faire transmis, puis enrichi. Pour perdurer, les industries de Boulogne-Billancourt ont formé leurs successeurs : dans un cadre familial pour les blanchisseries ; à travers une école professionnelle pour l’entreprise Renault.

3 – (Se) rassembler

Station : Station : Place Jules Guesde

Les lieux de rassemblement ont été fondamentaux à Billancourt, à la fois pour se rencontrer, célébrer ensemble, fêter les communautés et pour protester en vue d’améliorer les conditions de travail des ouvriers. Les rassemblements de travailleurs de Renault ont eu, pour certains, un retentissement national.

4 – Travailler

Station : Avenue Émile Zola

Billancourt est un lieu où l’on vient travailler. Les conditions de travail évoluent selon des modèles de production choisis par la direction, d’un côté, et les revendications des travailleurs et travailleuses, de l’autre. Les activités de Renault et la vie des salariés influencent également l’urbanisation.

5 – Diriger

Station : Bâtiment Pierre Dreyfus

De l’atelier de Louis Renault dans la cabane du jardin familial, aux usines qui se déploient sur plus de 100 hectares depuis la rive de Billancourt jusqu’à Meudon, l’entreprise Renault a dû se développer, s’adapter à de nouvelles contraintes, prendre des décisions stratégiques pour favoriser son développement jusqu’à celle de fermer le site en 1992.

6 – Transporter

Station : Pont Renault

La proximité de la Seine a joué un rôle fondamental pour les industries qui se sont implantées sur le territoire, permettant leur approvisionnement et le transport des produits finis. Les ponts et les franchissements sont construits au fil du temps pour installer des activités sur l’Île Seguin.

7 – Expérimenter

Station : La Seine Musicale

Territoire d’accueil de nombreuses industries au fil du temps, Boulogne-Billancourt a été un lieu propice aux expérimentations techniques, sociales, urbaines, artistiques. La ville, et plus particulièrement l’Île Seguin, a permis aux artisans, industriels et entrepreneurs de tester de nouveaux procédés techniques. Le départ des usines Renault de Billancourt a ouvert de nombreuses réflexions qui, jusqu’à aujourd’hui, se sont attelées à réinventer le futur de l’île pour finalement la consacrer aux arts et à la culture.

8 – Laisser trace

Station : Cours Seguin, le parc, Métal 57

Si l’architecture et l’histoire industrielles n’étaient pas considérées comme patrimoine il y a quelques décennies, le patrimoine industriel est aujourd’hui une richesse à valoriser, pour mieux comprendre les lieux dans lesquels on vit, travaille, étudie et que l’on visite.

9 – Habiter

Station : Quartier du Pont-de-Sèvres

L’évolution des industries est indissociable de l’évolution des logements des travailleurs et travailleuses. Les réflexions sur la démocratisation du logement sont menées par de nombreux architectes et urbanistes. Le grand ensemble du quartier du Pont-de-Sèvres conçu par Daniel Badani et Pierre Roux-Dorlut ainsi que les immeubles de Bernard Zehrfuss construits à proximité du quartier en sont des exemples marquants.

Informations pratiques

À partir du samedi 16 septembre 2023 / Durée approximative du parcours : 1h30

Des visites guidées avec un témoin de la mémoire sont proposées lors des Journées Européennes du Patrimoine les samedi 16 et dimanche 17 septembre à 11h, 14h et 16h.

Rendez-vous : sortie du métro Billancourt, « Rue de la Ferme »

Inscription via le site : www.ileseguin-rivesdeseine.fr

Livret d’aide à la visite disponible au Pavillon des Projets

Lieu : Pavillon des projets, 101 allée Georges Askinazi – Boulogne Billancourt (Mardi à dimanche : 10h—13h, 14h—18h

Photo d’en-tête : La Seine musicale – © Philippe Guignard, 2017