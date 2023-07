Informer, alerter, émerveiller sur les enjeux écologiques ne peut se faire qu’à condition de mêler le sensible et l’intelligible, l’art et la science. Le festival Bioviv’art, à Alénya, revient les 28, 29 et 30 juillet 2023, et pour cette deuxième édition invite des personnalités de tous les horizons pour sensibiliser au déclin de la biodiversité, avec trois jours de conférences, de spectacles et de concerts. Cette année, sera développée entre autres la thématique de l’eau (douce et océan), comme ressource indispensable à la vie et comme écosystème nécessaire à la biodiversité, à respecter et préserver…

La 2ème édition du festival Bioviv’Art, des Arts vivants pour le Vivant aura lieu du 28 au 30 juillet 2023 à Alénya dans les Pyrénées Orientales. Cet événement Art/Science sensibilise le public à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, en utilisant, entre autres, les Arts Vivants.

L’objectif est de donner à chacun matière à comprendre, dialoguer et s’émouvoir. Sa programmation intègre aussi bien des spectacles, des ateliers pratiques, que des conférences scientifiques de haut niveau qui sont autant d’occasions de rencontres fertiles entre artistes, scientifiques, bénévoles, habitants des Pyrénées-Orientales ou touristes, toutes générations confondues, pour imaginer ensemble un futur désirable.

Cette deuxième édition sera en partie centrée sur la thématique de l’eau, douce aussi bien que marine, l’eau en tant que ressource à préserver et écosystème à protéger. Comment répartir une ressource qui se fait rare ? Comment préserver l’océan et ses occupants ? Comment inverser le déclin du monde vivant ? Des sujets brûlants dans un contexte de dérèglement climatique aux effets de plus en plus visibles, en particulier dans les Pyrénées-Orientales.

A la croisée des arts et de la science, le festival est aussi une fête, un moment de rencontres et de découvertes, accompagné par des scientifiques reconnus, spécialistes de la biodiversité, pour tout comprendre des enjeux environnementaux. Elodie Magnanou, chercheuse au CNRS à Banyuls-sur-Mer et gestionnaire de la réserve naturelle de la forêt de la Massane, viendra parler notamment de la réactivité du hêtre au changement climatique dans une conférence intitulée : “Manque d’eau : comment la forêt résiste, s’adapte, lutte et nous aide”. La Massane, qui fête ses 50 ans cette année, est un véritable laboratoire naturel, une vieille forêt en libre évolution qui concentre une biodiversité exceptionnelle.

C’est aussi au milieu des arbres que l’écologue Marc Déconchat déambulera dans le spectacle Arborédanses aux côtés des Chemins Buissonniers autour du thème : « Les arbres, ce n’est pas que du bois ».

Gilles Bœuf, professeur à Sorbonne Université, biologiste spécialiste de la biodiversité, l’évoquera dans une conférence intitulée « L’eau dans le vivant« . L’eau, 71% de la surface du globe, est à la base de la biodiversité et toutes les cellules vivantes sont constituées d’eau liquide. Un bébé humain à la naissance ? 75 % d’eau ! La vie est apparue dans un océan ancestral il y a près de 4 milliards d’années puis s’est diversifiée en centaines de millions ou milliards d’espèces.

Pascal Romans, conservateur du Biodiversarium et responsable du Service Mutualisé d’Aquariologie de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, animateur des chroniques Mediterrani sur France Bleu Roussillon, nous embarquera dans l’univers incroyablement divers de la faune et de la flore du littoral, qui donne envie de les préserver à tout prix.

Mais l’eau est aussi présente là où on ne la voit pas. Stock, flux, bassines, barrages, nappes, fleuves, toutes ces notions seront abordées par Gabrielle Bouleau, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts et chercheuse en sciences politiques, lors d’une conférence un peu particulière « agrémentée » et perturbée par un comédien zoomorphe (Cyril Casmèze), par un musicien (Jean-François Hoël), et par une comédienne (Jade Duviquet).

Avec l’artiste peintre Sandrot, Florian Kirchner, chargé du programme « Espèces » au sein du Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), vous emmènera à la découverte des espèces menacées qui nous entourent, des défis qui les guettent et des acteurs qui se battent au quotidien pour les préserver.

Et Jean-Baptiste de Panafieu, auteur de nombreux ouvrages sur la nature, notamment sur les relations homme-animal et l’évolution des êtres vivants, racontera ce que c’est que de « Naître animal, être humain », avec la Compagnie du Singe Debout.

Sont prévus également des ateliers pour les petits et des fresques de la biodiversité et de l’eau pour les plus grands, une restauration bio et locale, des lectures de textes de théâtre sur le thème de l’écologie par leurs auteurs, qui recevront pour la première fois le prix BIOVIV’ART, une immersion dans la Réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane qui fête cette année ses 50 ans.

Toute la programmation

Le festival BIOVIV’ART est porté par une association à but non lucratif d’intérêt général.

Photo d’en-tête : spectacle « Couleurs énigmatique des papillons »