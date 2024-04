Festival du Nouveau Bauhaus européen – 2ème édition

La deuxième édition du Festival du Nouveau Bauhaus européen (NBE) débutera du 9 au 13 avril à Bruxelles où les visiteurs seront attendus au Parc du Cinquantenaire et au Musée d’Art et d’Histoire. Le Festival accueillera des spectacles musicaux, de la danse, du théâtre, des soirées cinéma ainsi que des débats et discussions passionnants sur la manière de façonner ensemble un avenir plus beau, plus durable et plus inclusif. Parmi les personnalités présentes, Paola Antonelli, conservatrice principale du Musée d’art moderne, Emeka Ogboh, renommé pour ses installations audios ou encore l’architecte Shigeru Ban, lauréat du prix Pritzker. Les participants pourront prendre part à des ateliers pratiques axés sur la mode, les matériaux de construction ou l’inclusion sociale, ainsi qu’à un défilé de mode durable.

Le Nouveau Bauhaus européen (NBE) est une initiative lancée par la Commission européenne pour traduire le Green Deal européen en changements tangibles sur le terrain, aptes à améliorer notre vie quotidienne. Il apporte des solutions durables pour transformer l’environnement bâti et les modes de vie dans le cadre de la transition verte, associant les objectifs de durabilité à des méthodes de design et de conception adéquates, nécessitant moins de carbone. En même temps, il rend ces solutions inclusives, accessibles et abordables pour tous, tout en respectant la diversité des lieux, des traditions et des cultures, d’Europe et d’ailleurs dans le monde.

Trois ans seulement après son lancement, le NBE a suscité un fort mouvement populaire sur le terrain et la participation active des États membres, des régions et des municipalités de toute l’UE. Il a suscité de nombreuses activités dans chaque État membre – presque 500 projets au total – dans les domaines de la recherche et de l’innovation, de la cohésion, du développement régional et urbain, du développement des compétences et de la culture. Il existe aujourd’hui une communauté NBE dynamique qui compte près de 1.400 membres et touche plusieurs millions d’Européens.

Pour sa 2ème édition, le festival rassemble des innovateurs, des créateurs, des scientifiques, des personnes et des collectifs de tous horizons pour débattre et façonner un avenir durable, inclusif et beau. Il explore des sujets tels que le logement et les environnements de vie, la terre et l’eau, la mode et le bien-être humain à la lumière de l’évolution de l’environnement.

L’ouverture officielle aura le lieu le 9 avril, en présence de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du premier ministre belge Alexander De Croo, des commissaires européennes Iliana Ivanova et Elisa Ferreira, du secrétaire d’État belge Thomas Dermine et du directeur général de l’IIASA Hans-Joachim Schellnhuber.

Pendant cinq jours, le Festival NBE ouvre gratuitement ses portes aux visiteurs, leur proposant un programme varié. Dans la section Fest, ils pourront assister à d’authentiques performances artistiques et à des concerts. La section Fair sera l’occasion de découvrir des projets innovants qui transforment l’Europe, tandis que dans la section Forum, ils seront invités à participer à de passionnants débats avec des leaders d’opinion reconnus parmi lesquels des représentants de l’Union Européenne, la conservatrice principale du MoMA Paola Antonelli ou encore Edilia Ganz, directrice de Fedora et lauréate du prix Forbes 30 under 30.

Pour une mode européenne durable

Les visiteurs pourront découvrir les efforts déployés pour promouvoir la durabilité dans le secteur européen de la mode. L’objectif est de sensibiliser aux répercussions de la fast fashion et de mieux faire comprendre le cycle de vie des textiles.

Le jeudi 11 avril, deux événements importants auront lieu : une conférence sur la slow fashion présentée par Katrin Thorvaldsdottir et une table ronde animée par Agnieszka Oleksyn où l’on attend les interventions de Paul Kerssens, Mária Štraneková et Pascal Morand.

Le point culminant de la journée sera le défilé de mode durable, qui se déroulera dans la célèbre salle « Grand Narthex » du Musée d’Art et d’Histoire. Il sera suivi d’une exposition dans le « Petit Narthex« . Le défilé réunira 10 créateurs étrangers et 6 créateurs de l’Atelier Saint-Luc à Bruxelles.

Se divertir : the Fest

En plus des expériences culturelles enrichissantes, le festival sera aussi une opportunité de découvrir des artistes émergents et de se plonger dans une offre culturelle diversifiée, dont des concerts tous les soirs, des soirées cinéma, des escape games ou des spectacles de danse. Pour n’en citer que quelques-uns, on peut compter sur la présence de Besac Arthur (BE), Commando Jugendstil (IT/UK), Pepe arts (GER), Threads (PT) ou Sibil•la Ensemble (NL).

Expérimenter : the Fair

Au-delà des festivités, les visiteurs seront incités à participer activement à une multitude d’expériences engageantes, couvrant plus de 70 ateliers, laboratoires et expositions. Tout au long du Festival, le Musée d’Art et d’Histoire accueillera 50 exposants, donnant l’occasion aux visiteurs de s’intéresser à des projets et à des solutions novatrices qui intègrent le design aux besoins sociétaux et environnementaux, tous fondés sur les valeurs fondamentales du NBE, qui favorisent un engagement collectif à forger un avenir plus durable et plus équitable.

Débattre : the Forum

Le Festival sera aussi un lieu de débats et de discussions approfondies sur des sujets tels que l’architecture, la construction, la durabilité, l’adaptation, la création d’un monde de la mode durable et l’art. Se tiendront notamment les tables rondes « Driving climate action : Embracing the change in the built environment » le 10 avril ou « Education and training for changed/changing behaviours » le 11 avril.

Les discussions seront animées par des intervenants de haut niveau venus du monde entier, tous des experts reconnus dans leurs domaines respectifs.

Découvrir des chefs d’œuvre architecturaux

Les visiteurs auront la possibilité de découvrir trois chefs-d’œuvre architecturaux révolutionnaires, créés par des équipes d’architectes réputées pour présenter leur vision d’un avenir durable et inclusif. Ils auront tout le loisir de photographier le « Caterpillar Pavilion » de Jerzy Latka, le « Bamboo Trilix Pavilion » de Brian Wennersten ou la « Portable City » conçue par ENORME.

Pour plus d’informations sur l’ensemble du programme, veuillez suivre ce lien.