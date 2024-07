Cet été, le théâtre est en fête dans les communes des Pays de La Loire

Dans une société où l’accès à l’art est trop souvent limité par des barrières financières et culturelles, certains acteurs sont pleinement engagés dans sa démocratisation. C’est le cas du Théâtre Régional des Pays de La Loire, fervent défenseur de l’accès universel à la culture et de la décentralisation, qui annonce le lancement de sa 19ème tournée des villages, prévue jusqu’au 10 août 2024 dans 47 communes rurales. À travers cette tournée, le TRPL offre cette saison deux spectacles de qualité, pour un large public. De la comédie au drame, en passant par les grands classiques dramaturgiques français et des créations originales, chaque représentation est une invitation à l’évasion et à la réflexion.

Au-delà de divertir, le TRPL aspire à créer des ponts entre les individus, à susciter le dialogue et à favoriser le partage d’émotions. C’est dans ces moments de rassemblement autour de l’art que naissent les liens qui renforcent le vivre-ensemble.

Bien plus qu’une série de représentations théâtrales, la tournée des villages du TRPL est un acte d’engagement en faveur de l’égalité d’accès à la culture, une invitation à célébrer la diversité et la richesse de l’expression artistique.

UP’ y était l’an dernier : nous vous le recommandons chaleureusement !

La Tournée des Villages : Un Théâtre itinérant au plus proche des habitants

Cet été, jusqu’au 10 août, le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) s’apprête à enchanter les cinq départements de la région avec sa 19ème Tournée des Villages, une célébration itinérante de l’art dramatique qui met en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel français.

Pour cette toute nouvelle édition, le TRPL, sous la direction artistique de Camille de La Guillonnière, offre aux habitants de Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Mayenne et Sarthe 49 représentations d’exception de deux pièces maîtresses du théâtre Français : Antigone de Sophocle, une création 2024 du TRPL ; Mille francs de récompense de Victor Hugo (reprise du spectacle créé en 2016).

Ces deux œuvres, écrites à des époques différentes et pourtant unies par le thème universel de la dignité humaine, invitent à une réflexion profonde sur les valeurs de justice et de résistance face à l’oppression.

Antigone, qui défie l’autorité pour offrir une sépulture à son frère, et Glapieu, le héros de Hugo qui lutte pour sauver une veuve et sa fille d’un escroc, incarnent tous deux l’esprit de résistance contre l’injustice, rappelant l’importance de l’intégrité et du sacrifice pour le bien commun.

À travers leur courage, ces personnages illustrent la nécessité de s’opposer aux abus de pouvoir et de préserver la dignité face à la violence de la société.

Lumière sur la programmation de la Tournée des Villages 2024

Antigone , de Sophocle : Création 2024 du TRPL, 28 dates prévues.

« La meilleure charité est la justice pour tous«

Proverbe anglais

Lorsque Créon le nouveau roi interdit à quiconque d’organiser la sépulture du traitre Polynice, Antigone est prête à risquer sa vie pour honorer son frère et décide de l’enterrer elle-même. Elle est portée par une révolte intime où la justice et l’amour de l’autre sont plus forts qu’autorité et lois. Antigone nous interroge sur notre comportement face aux injustices de notre temps.

 Mise en scène : Camille de La Guillonnière ;

 Distribution : Julien Bouanich, Anne Didon, Jacques Hadjaje, Pélagie Papillon, Aude Pons, Morgane Rebray ;

 Collaboration artistique : Jessica Vedel ;

 Costumes : Anne-Claire Ricordeau ;

 Lumière : Yannick Besson ;

 Régie : Lucas Martin-Dupré ;

 Durée : 1h30 (durée estimée, en cours de création) ;

 Tarifs au choix : 4 €, 8€ ou 12 € (sauf exception)

 Début du spectacle à 20h30

Calendrier des représentations :

Mercredi 10 juillet : Avrillé (49) / Jardin Avrillé-Adézière / gratuit

Jeudi 11 juillet : Cantenay-Epinard (49) / Théâtre de Verdure / 4, 8 ou 12€

Vendredi 12 juillet : Candé (49) / Parc de la Mairie / gratuit

Mercredi 17 juillet : Le Plessis-Macé (49) / Château du Plessis-Macé / 4, 8 ou 12€

Jeudi 18 juillet : Ecouflant (49) / Bords de Sarthe / 4, 8 ou 12€

Vendredi 19 juillet : Les Hauts-d’Anjou (49) / Étang du Pyron, Champigné / 4, 8 ou 12€

Samedi 20 juillet : Brissac-Quincé (49) / Jardin Hélène de Surgères / 4, 8 ou 12€

Dimanche 21 juillet : Piriac-sur-Mer (44) / Cour de l’école N.-D. du Rosaire / 4, 8 ou 12€

Mercredi 24 juillet : Nozay (44) / Parc de l’étang des loisirs / 4, 8 ou 12€

Jeudi 25 juillet : Mesquer (44) / Place de l’Hôtel de Ville / 4, 8 ou 12€

Vendredi 26 juillet : Batz-sur-Mer (44) / Le Petit Bois / 4, 8 ou 12€

Dimanche 28 juillet : Grez-Neuville (49) / Théâtre de Verdure / 4, 8 ou 12€

Mercredi 31 juillet : Gennes-Val-de-Loire (49) / Bord de Loire, St-Martin-de-la-place / 4, 8 ou 12€

Jeudi 1er août : Verrières-en-Anjou (49) / Château à Motte / 6 ou 12€

Vendredi 2 août: Lys-Haut-Layon (49) / Place Saint-Jean, Vihiers / 4, 8 ou 12€

Samedi 3 août : Soulaire-et-Bourg (49) / Haras de la Rousselière / 4, 8 ou 12€

Dimanche 4 août : Ombrée d’Anjou (49) / Promenade jardinée, Pouancé / gratuit

Mercredi 7 août : Briollay (49) / Place de l’Eglise / 10€ (8€ pour les moins de 16 ans)

Jeudi 8 août : Cheffes (49) / Jardin derrière la mairie / 4, 8 ou 12€

Vendredi 9 août : Fontevraud l’Abbaye (49) / Parc de l’allée Sainte-Catherine / 4, 8 ou 12€

Samedi 10 août: Asnières-sur-Vègre (72) / Manoir de la Cour / 10, 8 ou 6€

Mille francs de récompenses, de Victor Hugo : 21 dates prévues.

« La justice est le droit du plus faible«

Joseph Joubert

Par un hiver glacial à Paris, Étiennette désespère : son vieux père malade et ruiné n’ayant pu régler ses dettes, la saisie de leurs maigres biens est imminente. Rousseline, un agent d’affaire malhonnête et avide, tente de la faire chanter en demandant la main de sa fille Cyprienne, amoureuse d’un modeste employé de banque… Entre alors en scène Glapieu, vagabond, voleur au grand coeur qui, ayant reconnu chez Rousseline un gredin, décide de rendre la justice à sa façon, bien entendu contraire à la loi !

 Mise en scène : Camille de La Guillonnière ;

 Distribution : Florent Bresson, Lise Quet, Frédéric Lapinsonnière, Adrien Noblet, Juliette Ordonneau, Mathieu Ricard et Jessica Vedel ;

 Costumes : Camille de La Guillonnière ;

 Lumière : Yannick Besson ;

 Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire ;

 Coproductions : Théâtre Montansier / Versailles, Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul scène conventionnée d’intérêt national ;

 Durée : 1h40 ;

 Spectacle tout public à partir de 10 ans ;

 Tarifs au choix : 4 €, 8€ ou 12 € (sauf exception)

 Début du spectacle à 20h30

Calendrier des représentations :

Mercredi 10 juillet : Gennes-Longuefuye (53) – École Le Trait d’Union / 4, 8 ou 12€

Jeudi 11 juillet : Congrier (53) / Parvis de l’école / 4, 8 ou 12€

Vendredi 12 juillet : Soulaines-sur-Aubance (49) / Parvis de la Grange aux Dîmes / 4,8 ou 12€

Samedi 13 juillet : Seiches-sur-le-Loir (49) / Jardin derrière la mairie / 4, 8 ou 12€

Mardi 16 juillet : Soulaire-et-Bourg (49) / Haras de la Rousselière / 4, 8 ou 12€

Mercredi 17 juillet : Behuard (49) / Maison Diocésaine / 4,8 ou 12€

Jeudi 18 juillet : Le Puy-Notre-Dame (49) / Parc de la mairie / gratuit

Vendredi 19 juillet : Brain-sur-Allonnes (49) – La Chevalerie de Sacé / gratuit

Mardi 23 juillet : Erdre-en-Anjou (49) / Site du chevalement, La Pouèze / 4, 8 ou 12€

Mercredi 24 juillet : Saint-Georges-sur-Loire (49) / Terrasse de l’ancienne Abbaye / 4, 8 ou 12€

Jeudi 25 juillet : Entrammes (53) / La cour des Thermes / 4, 8 ou 12€

Samedi 27 juillet : 19h* – Fresnay-sur-Sarthe (72) / Parc du château / gratuit *exceptionnellement à 19h

Mardi 30 juillet : Les Hauts-d’Anjou (49) / Espace canoë, Châteauneuf-sur-Sarthe / 4, 8 ou 12€

Mercredi 31 juillet : Le Plessis-Macé (49) / Château du Plessis-Macé / 10€ plein, 7€ réduit

Jeudi 1er août : Tuffalun (49) / Place de l’Eglise, Louerre / 4, 8 ou 12€

Vendredi 2 août : Chemillé-en-Anjou (49) / Château de Gonnord, Valanjou / 4, 8 ou 12€

Samedi 3 août : Mallièvre (85) / Place Saint Gilles / 4, 8 ou 12€

Dimanche 4 août : Saint-Paul-du-Bois (49) / Aire naturelle de la Fontaine de Boisdon / 4, 8 ou 12€

Les quatre piliers du TRPL

La Tournée des Villages du TRPL se distingue par plusieurs éléments qui soulignent son caractère unique et son engagement profond envers la décentralisation culturelle :

 La décentralisation culturelle au cœur du projet : Le TRPL place la décentralisation théâtrale au cœur de son action, se donnant pour mission

d’apporter le théâtre au sein des communautés les plus éloignées des centres culturels traditionnels. Cette approche permet de toucher un public varié et de renforcer le lien social à travers l’art dramatique ;

 Une connaissance intime du territoire : Fort de 19 années d’expérience avec La Tournée des Villages, le TRPL bénéficie d’une connaissance approfondie du territoire des Pays de la Loire, lui permettant d’instaurer une confiance et un dialogue continu avec les communautés locales. Cette proximité facilite l’accueil de nouvelles représentations et consolide les relations avec le public ;

 Un lien privilégié avec le public : Le TRPL s’efforce d’approfondir les échanges avec son public, favorisant les interactions avant et après les

spectacles pour enrichir l’expérience théâtrale. Cette volonté de nourrir un dialogue constant entre les acteurs et les spectateurs contribue à faire du

théâtre un véritable espace d’échange et de partage ;

 Un modèle financier inclusif : Conscient des disparités économiques entre les communes, le TRPL propose des modèles financiers flexibles, adaptés aux capacités de chacune, ainsi qu’une billetterie à contribution libre, affirmant ainsi son engagement pour un accès démocratisé à la culture.

Dès 1958, Jean Guichard a posé les premières pierres de ce qui sera l’âme du Théâtre Régional des Pays de la Loire : une compagnie dédiée à la décentralisation théâtrale.

André Malraux lui-même a offert au TRPL sa première reconnaissance officielle, avec pour mission d’utilité publique d’offrir aux villages les plus isolés des spectacles de qualité permettant de développer le goût et le besoin de l’art dramatique.

La SCOP qui existe aujourd’hui a été créée en 1972. Annie Guichard, fille de Jean Guichard et ancienne secrétaire générale de l’institution, en est toujours associée. À partir de 1991, c’est Patrick Pelloquet qui reprit le flambeau, animé par la même foi en un théâtre populaire et accessible.

Le TRPL a, tour à tour, été implanté à Nantes, Angers, Château-Gontier et Cholet, irradiant la région avec la création du festival de La Baule et des Nuits de la Mayenne par Jean Guichard et du festival de Noirmoutier et du Cabaret des passions par Patrick Pelloquet.

À la demande du Président de Cholet Agglomération, le Théâtre Régional des Pays de la Loire est installé, depuis 2015, dans les locaux du Théâtre Interlude. Le théâtre Interlude, les bureaux du TRPL, ainsi que ses ateliers de construction de décors et de costumes, sont réunis dans un seul et même bâtiment qui porte depuis 2018 le nom d’Espace Jean Guichard en hommage au fondateur du TRPL.

Depuis mars 2021, c’est le comédien et metteur en scène angevin Camille de La Guillonnière qui est le nouveau directeur du TRPL. Avec sa grande connaissance du territoire, il continue sa mission de décentralisation en amenant le théâtre aux publics éloignés des pôles culturels.

Pour en savoir plus :

La Tournée des Villages : https://trpl.fr/le-trpl/la-tournee-des-villages/

Site web : https://trpl.fr/

Une initiative de spectacle-théâtre au jardin pour cet été

Le val du monde à Mouliherne (49390), chez Hélène Gay, 11 rue du Val Trois spectacles au jardin – Sur réservation : 06 74 47 23 17 – leValduMonde@gmail.com / Entrée : 10 € – Gratuit pour les -12ans « Lâche-moi » – Cabaret tendre et irrévérencieux avec Valérie Souchard (chant) et Christian Pancher (piano), le vendredi 19 juillet à 20h

Il sera question de fêter Noël sans y être obligé, de se souvenir de ses amants sans se tromper, de migrer sans mourir, de lâcher la main pour grandir… en compagnie d’Anne Sylvestre, Barbara, Juliette, G. Morel et d’autres…

Après avoir enregistré les « Suites pour violoncelle seul » de Bach à l’accordéon, Francis Varis a composé ses suites, où il confronte les pièces de Bach à d’autres musiques venues du Brésil, du jazz, des musiques du monde et celles de Titi Robin…

Face à l’immensité, un humain prend la parole, s’adressant tout autant aux Hommes qu’aux Bêtes. Sa parole est fulgurante… La langue en circonvolution ressasse, lutte et dialogue avec la musique d’Antoine Birot.

Photo d’en-tête : « Danser à Lughnasa » de Brian Friel, Tournée des Villages 2017