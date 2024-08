« Forêts astrales » – Entre design, art contemporain et artisanat

Du 6 au 22 septembre 2024, la cour pavée de l’Institut suédois se pare d’une installation alliée à une exposition collective à la croisée du design, de l’art contemporain et de l’artisanat traditionnel présente les créations de cinq jeunes artistes femmes. Lichen coloré, sculptures et objets de design en cuir, verre et textile… Ces créations inspirées de la nature et des traditions suédoises autant que des technologies contemporaines, s’intègrent à l’architecture 16e siècle de l’Institut suédois pour créer un macrocosme nordique intemporel.

L’exposition, qui se déploie dans plusieurs espaces de l’Institut en jouant avec les volumes et la lumière, présente une trentaine d’objets d’art et de design crées par cinq artistes femmes à succès : Malin Bobeck Tadaa, Hanna Hansdotter, Louise Hederström, Aia Jüdes et Emilia Sundqvist. Leurs œuvres, à la fois durables, surprenantes et ludiques, se situent quelque part entre forêt enchantée et galaxie onirique. Elles mêlent des matériaux naturels insolites, des formes audacieuses, des motifs ancestraux et des techniques inédites : nœuds de bois, sculptures en lichen coloré et verre soufflé, textiles lumineux – tout cela avec des influences et des liens tant avec le baroque qu’avec le surréalisme.

Pour continuer le voyage entre univers et matériaux, la cour pavée arbore un Sommarkiosk – typique cabane rouge suédoise – qui reprend un motif floral traditionnel rencontré dans l’exposition, ainsi que deux thèmes classiques de l’architecture et de la culture suédoises : le travail du bois et la peinture rouge de Falun. Le Sommarkiosk se fait phare au cœur de la cour et lieu de ravitaillement du café FIKA, dont la terrasse dépasse les frontières habituelles.

On savoure le temps long grâce à des horaires d’ouverture étirés, et on commande jusqu’au crépuscule mets, collations et apéros.

Malin Bobeck Tadaa est une artiste textile primée installée à Stockholm. Avec sa méthode d’intégration de LED, de capteurs et d’électronique dans les textiles, elle crée des œuvres à la fois visuelles et tactiles qui invitent le visiteur à interagir avec elles. Dans l’exposition, elle présente des œuvres choisies de la série Andetag (« respiration »), sculptées à partir de textiles tissés sur mesure, illuminées de façon à illustrer le flux d’air à travers les poumons. L’animation invite le spectateur à unir sa respiration à celle de l’œuvre. Chaque pièce est synchronisée avec toutes les autres, créant un rythme global, rassemblant le monde en une respiration collective. Le rythme et le flux de la respiration sont créés à partir d’un échantillon de la respiration de l’artiste et changent lentement au fil du temps, selon un algorithme basé sur le mouvement du système solaire.

Hanna Hansdotter est artiste verrière. Que ce soit des lanternes opulentes, des œuvres en verre suspendues au mur ou une sculpture de cinq mètres de haut, l’art de Hanna Hansdotter renouvelle l’héritage de la tradition verrière suédoise. Ses œuvres sont souvent caractérisées par un style baroque punk, inspiré de l’architecture et de l’ornementation.

Louise Hederström est designer et travaille souvent avec des matériaux de récupération. Elle a utilisé du lichen provenant d’une entreprise suédoise qui fabrique des absorbeurs de son pour créer des sculptures et œuvres murales en lichen coloré.

Aia Jüdes est curatrice et artiste. Son univers est un croisement ludique entre artisanat traditionnel et expressions innovantes. Elle présente des éléments de son projet The Return of the Burls (« Le retour des broussins »), une série d’objets sculpturaux lumineux basés sur des broussins – des excroissances qui poussent sur certains arbres et qui, à travers un long processus, sont sculptées, poncées et polies à la main.

Emilia Sundqvist est une artiste textile de Stockholm. Dans son monde visuel et tactile, les jouets Steiff rencontrent les livres de développement personnel et dansent avec des personnages issus de contes folkloriques et d’autobiographies. Sundqvist confectionne à la main ses figurines, explorant

les doutes et les exigences de l’âge adulte avec une approche ludique et humoristique. Le malaise de la jeune vie adulte est juxtaposé au désir enfantin d’amour, de beauté et de nature.

Exposition « Forêts astrales » du 6 au 22 septembre – Institut suédois, 11 rue Payenne – 75003 Paris

• Vernissage le samedi 7 septembre, de 18h à 21h

• Exposition ouverte du mardi au dimanche, de 12h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

• Le café FIKA et la cour sont ouverts en mode estival du mardi au dimanche, de 10h à 21h.

• +33 (0)1 44 78 80 20 // www.institutsuedois.fr

Photo d’en-tête : Aia Jüdes, The return of the burls 03 © Aia Jüdes