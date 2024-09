Lumières sur le Quai : Embarquement immédiat vers le futur

Cet automne, le quartier des Sciences invite les visiteurs à voyager dans le temps. Embarquement immédiat vers le futur au Quai des Savoirs avec la 10ème édition du festival Lumières sur le Quai sur le thème Créer avec l’IA ?, en clôture de l’exposition IA : Double Je. Au Muséum, le public sera transporté dans le passé avec l’ouverture de l’exposition Géants.

Lumières sur le Quai : Créer avec l’intelligence artificielle ?

Parcours artistique et scientifique, ateliers, rencontres et spectacles de rue, la 10ème édition du festival Lumières sur le Quai sur le thème Créer avec l’IA ? promet de belles surprises sur les allées Jules-Guesde mais aussi dans les communes de la métropole toulousaine. Le festival qui clôture l’exposition IA : Double Je, invite le public à explorer l’IA sous divers angles, créant ainsi un dialogue multidisciplinaire.

Du 18 octobre au 3 novembre

Dans et autour du Quai des Savoirs et dans plusieurs lieux de la métropole

3 spectacles en amont du festival à ne pas manquer

Human in the loop avec la compagnie Nicole Seiler

Que se passe-t-il lorsqu’une intelligence artificielle participe à la création d’une chorégraphie ? Sur la base de consignes générées par cette IA avant chaque représentation, découvertes en live par les interprètes, le processus artistique se dévoile sous les yeux du public.

2 octobre 20h au théâtre des Mazades à Toulouse suivi d’un échange avec artistes et chercheurs sur les enjeux de l’IA et sa place dans la création artistique

4 octobre 20h30 à l’Escale à Tournefeuille. Présenté dans le cadre de La Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie et du festival Lumières sur le Quai

Spectacle SonIA avec la compagnie MAB

Mêlant théâtre, danse, musique, vidéo et robotique, le spectacle SonIA raconte, par la poésie et l’onirisme, les rapports réciproques de l’humain à la machine « intelligente », et questionne par le sensible et l’émotion, les enjeux, majeurs aujourd’hui, de l’intelligence artificielle. Au centre du dispositif, une danseuse et son drone…

Spectacle coproduit avec le Quai des Savoirs et l’Usine, avec la participation d’ANITI, de l’ENAC et du LAAS-CNRS de Toulouse

5 octobre à 19h30 et 21h – Jardin du Grand Rond /Accès libre gratuit

Spectacles IA – 45 recettes du quotidien faciles et rapides suivi de 53 recettes chics et gourmandes pour les fêtes de l’Apocalypse de Magali Desbazeille

Magali Desbazeille et Julie Valero, deux artistes et chercheuses curieuses, cuisinent en direct plusieurs intelligences artificielles. Au menu, 45 recettes du quotidien faciles et rapides, suivi de 53 recettes chics et gourmandes.

Spectacles coproduits avec le Quai des Savoirs.

12 octobre à 20h30 – Théâtre du Grand Rond /Durée : 30 min pour chaque spectacle /Accès gratuit

Une expo grandiose au Muséum : Géants

Dans sa prochaine grande exposition, le Muséum part sur les traces des géants méconnus. Les visiteurs découvriront l’histoire de 8 espèces du Cénozoïque à travers 3 squelettes à taille réelle et 5 sculptures 3D titanesques.

Ce voyage dans le passé offre une immersion dans le quotidien de ces impressionnantes créatures : Gigantopithecus blacki, le singe asiatique haut comme trois orangs-outangs, ou encore Gastornis laurenti, l’oiseau géant incapable de voler, découvert dans la région et exposé pour la première fois au Muséum de Toulouse. Une grande occasion de se sentir tout petit !

­Une exposition tout public, à découvrir du 8 octobre 2024 au 29 juin 2025, en 3 langues (français anglais, espagnol), produite par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et adaptée par le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.

Les Jardins du Muséum en musique

Pour savourer la fin de la saison estivale, les Jardins du Muséum se transformeront en ginguette musicale le 5 septembre avec un concert de Marie Sigal, une artiste locale à l’univers musical poétique.

Accès libre dans la limite des places disponibles /Ouverture des portes à 18h30

Concert de 20h à 21h

Le 29 septembre, le Metronum et les JDM s’associent pour célébrer l’arrivée de l’automne lors d’une journée conviviale entre animations et concerts, Metronum côté jardin[s].

Accès libre et gratuit /De 10h à 18h

À découvrir également cet automne, les événements de l’ensemble des établissements de la Direction de la culture scientifique, technique et industrielle de Toulouse Métropole : aeroscopia, la Cité de l’Espace, l’Envol des Pionniers, le Muséum et le Quai des Savoirs.

Le Pass Explorateurs : Avec cette offre, les visiteurs ont accès aux cinq établissements.

