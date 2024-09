Cet automne, les Magasins Généraux poursuivent leur programmation 2024 sur le thème de l’hospitalité avec l’exposition collective « Grande Ville« , du 27 septembre au 17 novembre. Cette exposition interroge les manières d’habiter et de parcourir la ville aujourd’hui, et encourage à imaginer de nouvelles utopies urbaines. Elle fait également écho à la parution de la 3e édition du Guide des Grands Parisiens, fruit d’une collaboration entre les Magasins Généraux et Enlarge your Paris.



De plus en plus perçues comme trop étendues, denses, polluées, impersonnelles ou hostiles, les grandes villes, malgré leur dynamisme et leur bouillonnement culturel, font face à des préoccupations majeures pour reconquérir le cœur de celles et ceux qui y vivent ou s’y rendre.

À travers les regards d’artistes du monde entier et de toutes générations, « Grande Ville » cherche à esquisser de nouvelles utopies et convivialités urbaines, afin de rendre nos villes, nos quartiers et nos rues plus ouvertes, inclusives, écologiques, accueillantes et désirables, tout en reconsidérant nos manières d’y faire communauté au quotidien.

En rassemblant des formes d’expression variées, allant de la peinture à la sculpture, de la photographie à l’installation immersive, l’exposition tend à générer des imaginaires – parfois avec humour, toujours avec poésie et générosité – pour réinventer et réenchanter la manière dont les espaces urbains peuvent être investis et façonnés.

À Paris, Marseille, New York, Beijing ou Kinshasa, il s’agit parfois de réaliser des petits gestes, de prendre le temps de vivre et d’observer, d’avoir conscience et de se saisir de ce qui est déjà là…

L’exposition se conçoit comme une immersion profonde dans les rêves et les réflexions d’artistes sur la ville, susceptibles de susciter l’inspiration chez les personnes qui la visitent. Elle cherche à encourager l’émergence de propositions concrètes pour remodeler les centres-villes et les périphéries en des lieux de partage, de rencontre et de créativité.

L’exposition est prolongée et amplifiée par plusieurs rencontres et événements, rassemblant des artistes, penseurs, chercheurs et militants autour de performances, de conversations et de débats, pour explorer les pistes esquissées dans les œuvres et penser la ville de demain. Elle est enfin accompagnée de visites guidées, d’ateliers de création pour tout âge et d’un important programme de médiation.

« Grande Ville » incarne ainsi une exploration vers des horizons et des modes de vie urbains renouvelés, pour donner naissance à des cités qui sont à la fois des œuvres d’art en constante évolution, des refuges pour nos aspirations individuelles et collectives, et des réponses aux grands défis du monde.

Avec : Sinzo Aanza – Francis Alÿs – Iván Argote – Marie Bovo – Sonia Chiambretto – Paola Ciarska – Jean Claracq – Liz Christy – Delphine Dénéréaz – Alexander Gronsky – Chourouk Hriech – Tadashi Kawamata – Bodys Isek Kingelez – (LA)HORDE – Randa Maroufi – No Anger – Robin Plus – Laure Prouvost – Gaby Sahhar – Carlota Sandoval Lizarralde – Franck Scurti – Rirkrit Tiravanija – Eric Winkler – Yin Xiuzhen

Commissariat : Anna Labouze & Keimis Henni

⤷ Soirée d’ouverture jeudi 26 sept. de 18h à 22h

⤷ Après au Metaxu de 22h à 2h sur inscription ici

⤷ Du mercredi au dimanche de 14h à 19h

⤷ Entrée libre et gratuite

Exposition « Grande ville » du 27 septembre au 17 novembre – Magasins Généraux, 1 rue de l’ancien canal – Pantin

https://magasinsgeneraux.com