Ithaque présente « L’eau en Iran », une exposition de photographies sous le commissariat d’Alexandre Arminjon. Cette exposition collective est le résultat d’un concours photographique lancé sur le thème de L’Eau en Iran à destination des photographes résidant en Iran.

Le concours photographique « L’eau en Iran » a été lancé par Ithaque et par le Centre Franco Iranien à destination des photographes résidant en Iran.

Le Centre Franco – Iranien est une association française de loi 1901 basée à Paris et créé en août 2016, ayant pour objectif l’approfondissement des relations entre la France et l’Iran dans l’ensemble des domaines (culturel et artistique, géopolitique, économique et commercial, sportif, institutionnel et universitaire) en vue de renforcer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les sociétés civiles des deux pays.

​L’objectif du concours était de croiser les écritures photographiques documentaires et expérimentales afin de mettre en lumière la situation de l’eau en Iran par le biais d’une exposition collective. Plus de 200 candidatures ont été examinées par un jury iranien composé de Maryam Zandi, Seifollah Samadian, Ismail Abbasi, Afshin Shahroudi et Mohammad Reza Keyvanfar, ainsi que par un jury français composé de Michel Poivert, Caroline Stein, Nathalie Bocher-Lenoir, Pascal Beausse et Marie Robert.

Romin Mohtasham a été sélectionné comme lauréat du concours. Photographe iranien et membre de l’Association des photographes iraniens, Romin Mohtasham a participé à plus de quatre-vingts expositions individuelles et collectives dans le monde entier. Il a également publié deux livres : « Your Reality is Merely an Illusion » et « Empty Chalik ».

“En raison du changement climatique d’une part, et de la construction de barrages et de routes sur le lac d’autre part, le lac s’assèche, et au fur et à mesure une mare de sel émerge, dispersant de la poussière de sel dans l’air. Cela a conduit à la sécheresse dans les villes voisines. En conséquence, la migration et le changement de la géographie environnementale et humaine menacent gravement la vie dans cette région.”

– extrait du texte de candidature de Romin Mohtasham.

« La nature et la création sont profondément liées, chaque œuvre artistique fonctionnant comme un organisme vivant, contribuant à un ensemble plus vaste et évolutif de créativité. Dans l’histoire des arts visuels, la nature a servi de source vitale d’imitation et d’inspiration – un lien particulièrement nuancé dans l’expression culturelle iranienne, où les éléments naturels jouent un rôle central dans diverses formes d’art, de littérature et de vie quotidienne.

Dans la culture iranienne, l’eau n’est pas seulement une nécessité physique, mais elle est imprégnée de multiples couches de signification, couvrant des dimensions spirituelles, culturelles et écologiques. Cette exposition ne cherche pas à universaliser ou à simplifier à l’extrême ces significations, mais reconnaît au contraire les relations diverses et souvent contestées entre l’eau et le peuple iranien.

L’exposition « L’eau en Iran » n’est pas seulement un pont entre le passé et le présent, mais un espace où diverses interprétations et compréhensions peuvent coexister, offrant un engagement plus nuancé et plus respectueux de la culture iranienne et du rôle essentiel de l’eau en son sein. »

Extrait du texte écrit par Dorsa Jalali (septembre 2024).

Cette exposition a été rendue possible grâce au soutien de nombreux professionnels : Alireza Khalili, Shohreh Shademen, Vahid Yaghoubi, Jean-Claude Voisin et Dorsa Jalali.

Vernissage de l’exposition collective “L’eau en Iran”, sous le commissariat d’Alexandre Arminjon, le jeudi 12 septembre 2024 de 18h à 21h, au 5 rue des Haudriettes, à Paris. Celle-ci réunira le travail de 22 photographes résidant en Iran.

Exposition « L’eau en Iran« , du 12 au 28 septembre 2024 – Galerie Ithaque, 5 rue des Haudriettes – 75003 – Paris

Photo d’en-tête : Romin Mohtasham