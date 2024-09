L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI-Les Ateliers) présente « Itinéraires Bis » : Une immersion dans les nouvelles mobilités. Ces travaux mettent en perspective des initiatives de designers, artistes, makers et turners pour proposer une immersion dans les communautés Do-It-Yourself de la mobilité.

L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle est ravie de dévoiler son exposition « Itinéraires Bis », qui se tiendra jusqu’au 13 octobre 2024.

« Itinéraires Bis » est une exploration approfondie des nouvelles mobilités, mettant en lumière le travail de quatre semestres d’études réalisés par les étudiants de l’ENSCI-Les Ateliers. Cette exposition propose une immersion dans les communautés Do-It-Yourself de la mobilité, en croisant les enjeux environnementaux, territoriaux, sociaux et industriels. Elle rassemble les initiatives de designers, artistes, makers et tuners pour offrir un regard pluriel et innovant sur la mobilité contemporaine.

Ainsi que le précise Solène Meinnel et Rafaël Têtedoie, scénographes de l’exposition, « Nous avons conçu un dispositif scénographique qui expose la mobilité à l’échelle du corps. L’agencement panoramique plonge les visiteurs en immersion dans les projets, les entourant d’un contenu qui résonne avec la Bastille et sa mobilité en arrière-plan. »

Face aux standards esthétiques imposés par l’Industrie, le marketing et le bon goût, designers, makers et tuners ont une culture commune : ils et elles questionnent les travers normatifs, ici liés à la mobilité. Cette exposition esquisse les contours d’un dialogue entre ces communautés et fait émerger les points de convergence de leurs propos à travers trois grandes parties.

À l’ère du changement climatique et de la crise écologique, il est indispensable de s’interroger sur nos véhicules, nos trajets et nos modes de déplacement. Les neuf projets, présentés dans cette thématique, reviennent, chacun à leur manière, sur des dispositifs qui tous, à partir d’une base existante, repensent le mode de fonctionnement ou l’usage d’un outil.

S’amuser, expérimenter, personnaliser son véhicule, son vélo ou des infrastructures pour exprimer sa créativité ou par passion : tel est l’objet des projets présentés ici. En créant des dispositifs singuliers, artistes, designers et tuners détournent des objets existants de manière à mieux exprimer leur personnalité.

La fabrication des objets liés à la mobilité, des voitures individuelles aux vélos en passant par les trottinettes, demeure en revanche en majorité entre les mains des industriels. Pourtant, plusieurs initiatives de designers, makers ou encore de passionnés de bricolage voient le jour sur YouTube, sur Reels ou encore sur wikihow. Cette tendance rend les usagers plus autonomes dans la fabrication de leurs véhicules, mais aussi dans leurs usages.

L’exposition sera enrichie par plusieurs tables rondes et des ateliers qui seront organisés tout au long de l’exposition. Programme.

« À travers cet exercice d’exposition, Itinéraires BIS, nos élèves designers nous projettent dans des solutions tout autant innovantes, justes, sensibles. Comme une évidence ils et elles révèlent l’absolu nécessité de notre implication dans la construction d’un monde où la mobilité est responsable et nous responsabilise. La puissance de ces productions est ici décuplée par la collaboration fructueuse de plusieurs semestres avec nos deux partenariales engagés sur les défis de notre époque La MAIF et l’ADEME.» expliquent Frédérique Pain, Directrice & Dean de l’ENSCi Les Ateliers.

Exposition « Itinéraires BIS », jusqu’au 13 octobre 2024 au Bis, 52 boulevard de la Bastille, 75012 Paris / Du jeudi au dimanche, de 15h à 19h

www.ensci.com