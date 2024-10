Carte blanche à Richie Hawtin pour 3 nuits au Art Basel Paris

À l’occasion de l’édition 2024 d’Art Basel Paris, le club FVTVR s’associe au légendaire DJ et producteur Richie Hawtin pour trois nuits exceptionnelles, du 17 au 19 octobre. Ce lieu emblématique parisien, situé au cœur de la Cité de la Mode et du Design, devient le centre névralgique de la scène techno parisienne.

FVTVR, reconnu pour son approche innovante et expérimentale de la musique électronique, offre à l’artisan d’une électronique minimale et puissante, le DJ-producteur anglais Richie Hawtin une plateforme unique pour présenter son projet « From Our Minds », une expérience sonore et visuelle sans précédent.

Richie Hawtin, figure pionnière de l’électro minimale, revient à Paris plus de dix ans après sa collaboration mémorable avec l’artiste Anish Kapoor lors de Monumenta au Grand Palais. Pour cette carte blanche, il réunit une programmation audacieuse et avant-gardiste, où musique, art et conscience fusionnent pour créer une expérience transcendante. FVTVR se transforme ainsi en un sanctuaire de rythmes où chaque performance promet de repousser les frontières du son.

La carte blanche « From Our Minds » met en lumière un line-up d’artistes ambitieux, notamment Richie Hawtin, KI/KI b2b HAAi : une performance exceptionnelle réunissant deux figures majeures de la scène acid et techno internationale, Onyvaa, Wallis, LCY, Ela Minus, Machina (live), Emily Jeanne, Clara 3000, Ti Es, et Aadja : des artistes aux sonorités variées allant des beats industriels bruts aux mélodies hypnotiques et cérébrales.

Sera également présentée une performance artistique unique, dévoilée dans la semaine du 7 octobre.

Préparez-vous à vivre un voyage explorant les moindres recoins de la techno, sous la direction artistique de Richie Hawtin. Chaque nuit, de 23h à 7h du matin, le club FVTVR résonnera au rythme de ces performances uniques, faisant de cette carte blanche un moment incontournable du calendrier artistique parisien.

Informations pratiques :

Dates : 17, 18 et 19 octobre 2024

Lieu : FVTVR, Cité de la Mode et du Design, Paris

Horaire : 23h – 7h