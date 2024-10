Quand Verdi s’invite au Musée : une nouvelle façon de vivre l’Opéra

En cet automne 2024, le Musée Jacquemart-André, joyau de l’histoire parisienne et sanctuaire des arts, s’apprête à transformer ses salons somptueux en une scène vivante pour accueillir la nouvelle production immersive de l’Opéra a Palazzo. C’est avec une interprétation audacieuse de « Rigoletto » de Verdi que le rideau se lèvera le 26 octobre, après une répétition générale qui a déjà laissé présager d’un spectacle grandiose.

Ce cadre, à la fois intime et majestueux, offre une toile de fond historique enrichissante pour l’opéra, permettant une proximité rare et précieuse entre le public et les artistes. Chaque note, chaque frisson de la voix trouve un écho particulier dans l’atmosphère chargée d’histoire de ce lieu d’exception.

Le choix du Musée Jacquemart-André n’est pas anodin. Édouard André et Nélie Jacquemart, couple de collectionneurs visionnaires du XIXe siècle, ont conçu ce lieu comme un écrin pour leurs précieuses acquisitions artistiques, créant un environnement qui transcende le simple cadre muséal pour devenir un lieu de vie et de culture. Aujourd’hui, leur demeure poursuit cette tradition d’excellence en fusionnant les arts visuels et le spectacle vivant.

En parallèle à « Rigoletto« , « La Traviata » se déploiera également dans les différents salons du musée, offrant aux spectateurs une immersion totale dans l’histoire d’amour tragique de Violetta et Alfredo. La mise en scène, signée Patrizia di Paolo, promet de révéler les talents de jeunes artistes lyriques français aux côtés de musiciens de renom, dans une proximité qui promet de magnifier chaque émotion.

Au-delà du spectacle, cette expérience offre aussi une occasion exclusive de découvrir ou redécouvrir la collection permanente du musée, entre deux actes ou autour d’une coupe de champagne, renforçant ainsi le lien entre art lyrique et beaux-arts.

Les soirées à venir au Musée Jacquemart-André s’annoncent comme des moments d’exception où l’art lyrique se vivra avec une intensité et une proximité sans précédent, dans un cadre qui a su traverser les siècles sans perdre une once de son âme ni de sa splendeur.

Chanter l’opéra

En 2023, en collaboration avec la Fondation Culture pour l’Enfance, le projet « Chanter l’opéra« a été lancé ; un programme de sensibilisation à l’opéra dans une école d’éducation prioritaire, qui prévoyait des ateliers d’initiation au chant lyrique créés par nos artistes et une petite représentation finale au Musée Jacquemart-André.

L’enthousiasme et l’émerveillement des enfants ont encouragé à poursuivre le développement du projet avec une nouvelle édition en 2024.

Le projet offre à 25 enfants éloignés de la culture une découverte immersive de l’art lyrique. Au-delà de les initier à la pratique lyrique et de leur faire découvrir le patrimoine de leur région, le projet a vocation à leur ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir.

Cette année, c’est une classe de CM2 de l’école REP+ Gustave Rouanet, située dans le 18ème arrondissement de Paris, qui participera au projet.

Un parcours en quatre étapes

Le programme est structuré en plusieurs étapes afin de favoriser le séquençage de l’apprentissage et d’approfondir le lien avec les artistes.

1ère étape : l’atelier pédagogique – 1h30 d’atelier pédagogique en classe, animé par une médiatrice professionnelle, autour de l’histoire du Musée Jacquemart-André et du Salon de Musique.

2ème étape : la visite du Musée Jacquemart-André – Une visite guidée du musée animée par une médiatrice professionnelle.

3ème étape : les ateliers chantés – 6 ateliers d’1h30 de pratique artistique animés par les artistes d’Opera a Palazzo Emilie-Rose Bry (soprano), Christophe Poncet de Solages (ténor) et Katia Weimann (pianiste – chef de chant).

4ème étape : la restitution au Musée Jacquemart-André – Véritable acmé du projet, les enfants organiseront une restitution chantée au cœur d’un lieu emblématique, le salon de Musique du Musée Jacquemart-André. En redonnant vie à cet espace, ils valoriseront ainsi leur participation à ce projet auprès de leurs proches, de leurs familles : en reprenant confiance en leurs capacités, les enfants s’investissent davantage dans leur scolarité.

Au programme du concert :

La donna è mobile, Rigoletto, Giuseppe Verdi

Le Chœur des gamins, Carmen, Georges Bizet

Le duo Papageno-Papagena, La Flûte enchantée, Mozart

Les séances commenceront à la rentrée de septembre et la restitution sera organisée fin novembre.

En savoir plus

Le Musée Jacquemart-André

« L’opéra a trouvé là un écrin intime et majestueux pour vous accueillir à la manière des salons du XIXe siècle. »

À quelques pas des Champs-Élysées, l’hôtel particulier des époux Jacquemart-André présente la plus belle collection privée d’œuvres d’art de Paris, associée à l’atmosphère d’une grande demeure du XIXe siècle. Les salons de l’hôtel particulier accueillent objets d’art et tableaux de maître : Uccello, Mantegna, Botticelli, Van Dyck, Rembrandt, Fragonard, Reynolds

La demeure d’Édouard André et Nélie Jacquemart permet des soirées inoubliables afin de vivre les grandes émotions de l’opéra en toute intimité…

Durée : 2h30 heures, dont 1h30 d’opéra

Horaires : Ouverture des portes à 20h – Début de l’opéra à 20h30

Visite privée des espaces particuliers habités au XIXe siècle avec leur mobilier et leurs tableaux de maîtres.

Tarif : 235€ (tarif de groupe disponible sur demande)

Tenue de soirée demandée

Capacité : Places limitées à 80 personnes pour garantir une expérience intime et exclusive

