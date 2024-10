Corps POP, Esprit DADA – Du Dadaïsme au Popisme

Dans sa prochaine exposition, Maurice Renoma crée sa genèse entre le Dadaïsme, le Pop Art et le discours écologique : du 23 octobre 2024 au 23 mars 2025, l’artiste adepte d’objets singuliers investit l’Appart Renoma et le Souplex rue de la Pompe à Paris avec une nouvelle expérimentation artistique qui célèbre l’art des révolutions.

À travers Corps POP, Esprit DADA, Maurice Renoma lance son propre manifeste, un mouvement poétique, joyeux et anarchiste qui est une invitation à la vivacité́ et à l’extravagance, à la spontanéité́ et à la rébellion. En un mot, une ode à la liberté́.

Par son histoire, Maurice est POP

Inspiré par le ledit mouvement qui émerge en Angleterre au tout début des années 1950, Maurice Renoma devient le premier designer de mode à ériger le ready-made en modèle créatif. Ses collections séduisent les artistes les plus célèbres, dont Andy Warhol qui adopte le multipoches et le blazer Renoma.

À l’occasion de cette exposition, l’Appart Renoma se transforme ainsi en factory, où l’on retrouve l’atelier de l’artiste et les techniques de création se multiplient. Warhol devient un alter ego avec qui Maurice Renoma entame un dialogue artistique : leur relation se construit autour de principes guidant leurs activités créatives, comme la popularisation de l’art et de la mode, la critique de la société de consommation et de pollution, l’utilisation d’une icône unique et reconnaissable comme la banane et le poisson rouge.

Ce jeu de miroirs se concrétise dans une mise en abime des deux artistes réunis dans des grandes toiles mêlant peinture, photographie et matière brute : une expérimentation qui permet à Maurice Renoma de s’essayer pour la première fois, en collaboration avec le jeune peintre

chinois Yuan Chen, à la peinture.

Une pièce de l’Appart accueille aussi des œuvres de Mauro Corda, sculpteur français contemporain dont le travail interroge la notion d’identité et le corps humain. Batman, Wonder Woman, Superman,… ses superhéros de petite taille incarnent et détournent les représentations pop, questionnant l’universalité des narrations et des mythologies.

Corps Pop, Esprit Dada est l’occasion de découvrir le Pop Art, ses langages et ses influences à travers le regard de Maurice Renoma, cet artiste qui sait concilier la singularité de ses installations avec l’esprit contemporain.

Par son langage, Maurice est DADA

Si le Dada est un état d’esprit, Maurice Renoma en incarne complètement l’essence : depuis le début de sa carrière, sa production artistique se caractérise par le rejet des modèles traditionnels d’expression et de leurs valeurs esthétiques et sociales. Ses œuvres créent de nouvelles significations en renversant le sens des choses, notamment sur les terrains de la forme et du contenu. Si l’on ajoute l’instinct naïf et iconoclaste de son élan créateur, son langage artistique révèle un caractère intrinsèquement dada.

Chez Maurice Renoma, comme chez les dada, l’idée artistique vaut davantage que les objets : à l’occasion de cette exposition il revendique la puissance propre à l’action créatrice libre et poétique, à une époque où la brutalité se montre sous forme de guerres et d’urgence climatique.

Le parcours d’exposition est conçu comme un scénario permettant de découvrir le Dadaïsme selon Maurice Renoma : au Souplex, le dialogue artistique se construit avec Tristan Tzara et Marcel Duchamp dans un jeu de correspondances sémantiques, qui s’articulent autour de toilettes (bien sûr), de cabinets de curiosités et d’expériences dada.

Une déambulation déjantée faite donc d’options narratives sous forme de photographies, collages, installations musicales, vidéos surréalistes animées par un souci écologique, ready-made décalés réinterprétés à la lumière de la contemporanéité, objets personnels de l’artiste sur ses thèmes récurrents mettant en scène le chaos qui lui est propre : pas de mode d’emploi ni d’interprétation, mais la volonté de créer de l’étonnement et de la provocation au sein d’un public invité à être libre de chercher ce qu’il veut y trouver.

Au centre de l’exposition, un enfant qui joue du violon. Ce portrait dada de l’artiste est l’histoire de son enfance, mais aussi des attentes

et des espoirs qui font de nous des êtres humains.

Toujours avec une touche d’humour et d’ironie, l’œuvre de Maurice Renoma nous invite à réfléchir à la nature de l’art et à sa place dans

la société́.

Exposition Corps POP, Esprit DADA – Du Dadaïsme au Popisme – Du 23 octobre 2024 au 23 mars 2025, à l’Appart Renoma, 129bis rue de la Pompe, Paris 16e

(accès par la boutique)