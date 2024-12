Le bruissement entre les murs à la Galerie XII

Jusqu’au 18 janvier 2025, la Galerie XII présente une exposition du duo d’artistes Clara Chichin et Sabatina Leccia, intitulée Le Bruissement entre les murs. L’entremêlement de leurs deux pratiques respectives – la photographie et le dessin – donne forme à un jardin d’images hybrides dans lequel elles donnent à sentir l’expérience du paysage, d’un territoire éprouvé. Travaillant au rythme lent du vivant, les deux artistes questionnent la notion de paysage, sa représentation et la relation au monde vivant. Cette prise du temps et sur le temps est une invitation poétique à se ressaisir du politique, à se reconnecter au sensible, à proposer un ré-enchantement.

Clara Chichin et Sabatina Leccia forment un duo d’artistes dans lequel l’entremêlement de leurs deux pratiques respectives – la photographie et le dessin – donne forme à des images hybrides dans lesquelles elles rendent compte de l’expérience d’un territoire éprouvé. Travaillant, au rythme lent du vivant, elles questionnent la relation au monde vivant. Elles ont débuté leur collaboration dans le cadre du projet Le Bruissement entre les murs, lauréat de la bourse Transverse 2022. Elles sont accueillies en résidence à la Capsule et exposeront leur travail dans différents lieux, l’Ahah – Biennale de l’Image Tangible -, Unrepresented, Polyptyque. Elles poursuivent leur recherche actuelle autour du geste des jardiniers comme cocréation avec le végétal.

Le Bruissement entre les murs

Le Bruissement entre les murs est une conversation entre photographie, dessin contemporain et broderie où matérialité et représentation symbolique s’alternent. Avec les Murs à pêches de Montreuil en toile de fond, mais aussi comme moteur principal, Clara Chichin et Sabatina Leccia opèrent des prélèvements dans le réel, creusent des galeries secrètes entre l’aspect fantastique de ce lieu qui prête à la rêverie et son aspect historique et témoin des strates de temps – mûrs à pêches du roi Louis XIV, maraichage, lieu populaire, gentrifié, pris en étau par l’étalement urbain.

En déambulant dans ces jardins, Chichin et Leccia décloisonnent les temporalités, en conjuguant leurs pratiques (photographie, dessin, tissage, tirage etc) et leur sensibilité. La matérialité de leur collaboration permet d’incarner les strates de temps et de perception, entre les murs s trouvent des énergies impalpables. Les artistes livrent une cartographie sensorielle réorientant la compréhension de ce lieu.

Le jury de la bourse Transverse 2022 a récompensé le duo d’artistes pour ce projet. En 2023, elles ont reçu l’aide de la DRAC et le projet été exposé lors de la Biennale de l’Image Tangible. Un livre est à paru aux éditions sun/sun en novembre 2024.

Clara Chichin

Née en 1985, basée en Creuse, Clara Chichin est diplômée des Beaux-Arts de Paris et d’une Maîtrise en lettres, arts, pensée contemporaine. Elle développe une poétique photographique et introspective du quotidien et de l’errance. Ses travaux en cours explorent la relation de l’homme au vivant, des liens sensibles que l’on re-tisse

avec la nature. Sa démarche s’inscrit dans une exploration de l’expérience sensible du paysage.

Dans une dérive intime et paysagère, elle questionne le paysage et sa représentation avec une palette chromatique, inventant un territoire imaginaire. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles et collectives. En 2017, elle est finaliste du Prix Leica. Elle intervient en 2019 lors de la conversation filmée au Jeu de Paume Sally Mann, l’image élégiaque.

En 2023, elle est finaliste du concours photographie du 38ᵉ Festival international de mode, de photographie et d’accessoire de la Villa Noailles – Hyères. Ses œuvres figurent dans différentes collections publiques et privées. Clara Chichin participe régulièrement au projet Collectif Temps Zéro.

Sabatina Leccia

Sabatina Leccia étudie l’Histoire et l’Archéologie à Paris avant d’intégrer le Master Textile Future de la Central Saint Martins School à Londres dont elle sort diplômée en 2012. Entre 2012 et 2015, elle travaille pour la Haute Couture en tant que brodeuse.

Depuis 2015, elle développe un travail artistique à mi-chemin entre la photographie, le dessin et la broderie qui invite à la contemplation. Son travail l’a mené à développer différents projets à la frontière entre l’art et l’artisanat avec de nombreuses structures et associations. (La Fabrique Nomade, l’Académie française, association Art Exprim, la Source fondée par Gérard Garouste…).

Depuis 2023, son travail personnel est représenté par la Galerie XII à Paris. En 2024, elle a été invitée par le service Culturel de Rennes II pour présenter sa série « Traverser les nuit ».

En 2024/2025, elle est sélectionnée pour la résidence Excellence des métiers d’arts en partenariat avec le musée de Nicéphore Niepce de Châlon sur Saône.

Ce projet a été lauréat de la Bourse Transverse dotée par l’ADAGP et Freelens

À propos de la Galerie XII

Galerie XII Paris, anciennement Galerie Photo 12, fondée en 2007 par Valérie-Anne Giscard d’Estaing, est spécialisée dans la photographie figurative contemporaine.

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art, la Galerie s’attache à promouvoir des artistes privilégiant une approche narrative, travaillant sur les nouvelles formes du média avec une approche multidisciplinaire, notamment aux frontières avec la peinture, la sculpture et les collages.

Galerie XII Paris organise des expositions dans ses murs, contribue à la diffusion des œuvres à travers l’organisation d’expositions dans des institutions et galeries partenaires par sa programmation « Hors Les Murs » et participe à des foires internationales telles que Paris Photo, Photo London, Photo Basel, Art Paris Art Fair, Photo Shanghai, Photo L.A ou encore Moderne Art Fair. La Galerie s’est également développée à l’international avec l’ouverture d’un nouvel espace aux États-Unis en 2018.

Exposition Le Bruissement entre les murs, jusqu’au 18 janvier 2025 à la Galerie XII, 14 rue des Jardins Saint-Paul – 75004 Paris

À NOTER : Se retrouver le samedi 7 décembre à 17h pour une discussion avec les deux artistes, animée par Anne de Malleray au cœur de l’exposition.

Horaires d’ouverture : mardi-vendredi : 14h-19h / samedi : 12h-19h & sur RDV en dehors de ces horaires

Photo d’en-tête : Clara Chichin et Sabatina Leccia, Le Bruissement entre les murs, 2024 © Tous droits réservés. Courtesy Galerie XII