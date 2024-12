Festival international du film politique de Carcassonne – 7ème édition

La 7ᵉ édition du Festival International du Film Politique, qui se tiendra du 16 au 20 janvier 2025, célèbre des œuvres percutantes et engagées. Avec une programmation riche de 44 films, dont 38 longs-métrages et 36 avant-premières, représentant 28 nationalités, le festival offre une immersion captivante dans des récits citoyens portés par 24 réalisatrices et 28 réalisateurs.

Le mot « politique » suscite souvent méfiance et distance. Pourtant, les spectateurs du festival lui redonnent un éclat particulier. Cet enthousiasme dépasse la simple passion pour le cinéma et révèle un profond intérêt pour les enjeux citoyens, dans une époque marquée par de nombreuses incertitudes.

Le Festival International du Film Politique, créé en 2018 par l’Association Regard Caméra, transforme tous les ans en janvier Carcassonne, son cœur de ville et son

patrimoine médiéval, en une cité du cinéma politique français et international.

Cet événement repose sur des valeurs humaines et citoyennes, portées par la passion pour le 7ᵉ art. L’événement aspire à mettre en lumière un cinéma dont l’importance

et la pertinence éveillent les consciences individuelles et collectives. Pour le festival, le film politique ne se limite pas aux coulisses ou à l’exercice du pouvoir. Il englobe

pleinement des thématiques sociales, sociétales, économiques, environnementales ou encore de droits humains.

Alors que la politique est souvent cantonnée à des enjeux partisans ou électoraux, le festival met exclusivement en avant les artistes et leurs œuvres, créant ainsi un

moment unique de cinéma et de citoyenneté. À Carcassonne, le festival célèbre toutes celles et ceux qui écrivent, réalisent, produisent et participent à faire vivre ce cinéma qui interpelle, questionne les citoyennes et citoyens que nous sommes.

Le FIFP poursuit ses ambitions, notamment celle de devenir un événement référence européen pour les cinéastes politiques du monde entier. Lors de sa première édition, en décembre 2018, le FIFP a présenté une sélection officielle de douze longs-métrages, atteignant près de 5 500 entrées dans ses deux salles de projections. Après une

deuxième édition prometteuse, le festival a été touché par la crise sanitaire de 2019, comme l’ensemble du secteur culturel, et a dû annuler sa troisième édition. L’événement a ensuite repris en modifiant ses dates de décembre à janvier, devenant ainsi l’un des premiers rendez-vous cinématographiques de l’année. En 2024, le FIFP a proposé une quarantaine d’œuvres politiques (fictions, documentaires, courts-métrages), dont trente-huit en avant-première, issues de dix-huit pays différents qui ont comptabilisé près de 20 000 entrées dans les cinq salles de projection de l’événement.

Le cinéma politique n’est certes pas un genre à part entière, mais est une invitation à réfléchir, à interroger le monde et parfois même à trouver des réponses. Cet engouement souligne l’importance croissante du cinéma politique dans notre société et le rôle du festival comme plateforme au service des cinéastes et des œuvres.

Imaginée et portée par l’énergie collective de dizaines de personnes, cette 7e édition s’annonce aussi dense que captivante. Après le succès de janvier 2024, nous

poussons les murs cette année et proposerons plus de 80 créneaux horaires pour, sans cesse, accueillir le plus de festivalières et festivaliers.

Cette année encore, nous pouvons affirmer l’amour que nous avons pour chacune des œuvres que vous pourrez découvrir. Depuis la fin du printemps, nous avons découvert plus de 225 films, dont 180 longs-métrages, pour réaliser cette sélection avec l’exigence artistique que vous nous connaissez. Je tiens ici à souligner l’implication passionnée des membres des comités de sélection. Un grand merci aussi aux ayants-droits pour leur confiance, essentielle à la réussite de cet événement.

Nous n’avons jamais cessé de défendre l’idée que le cinéma politique s’adresse à toutes et tous parce qu’il nous concerne, en tant que spectateurs certes mais aussi en

tant que citoyennes et citoyens. En 2025, le festival s’ouvrira encore plus sur le monde et ses enjeux créant, je l’espère, des moments forts pour tous les participants.

Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien et l’implication indéfectible des membres de l’équipe, bénévoles et professionnels, partenaires publics et privés, mécènes et entreprises, que je remercie chaleureusement.

Dans l’impatience de vous retrouver dans les salles du festival, je vous souhaite une très belle édition.

Henzo Lefevre, Directeur du festival »

Le mot de la Région

« Se pencher sur la sélection de cette 7e édition nous éclaire sur les liens tissés entre politique et cinéma. Une relation étroite qui interpelle informe, interroge, et nous dévoile les mutations visibles ou invisibles à l’œuvre dans nos sociétés. Dans un monde de plus en bipolarisé, préservons ce sens critique, cette prise de recul nécessaire. Saluons le travail des comédiens, réalisateurs, producteurs, techniciens qui s’évertuent à nous surprendre, nous émerveiller et parfois à nous bousculer. Respectons, enfin, la parole et le regard de chacun, à la découverte de ces œuvres. Loin des polémiques, des déclarations à l’emporte-pièce, le FIFP nous ramène aux fondements de la politique et vient rappeler à chaque citoyen la place qu’elle occupe dans notre quotidien et nos vies.

La Région Occitanie est fière de renouveler son soutien à cet événement qui, aujourd’hui, résonne aussi bien dans les murs de la cité que dans la France entière. Je souhaite à toutes et tous un excellent festival, et aux organisateurs un succès à la hauteur de leur engagement »

Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerrané

Le festival professionnel

En partenariat avec l’agence Occitanie Films, le festival développe sa dimension professionnelle. Les 16 et 17 janvier, à l’Odeum, deux journées pour les professionnels

du cinéma et de l’audiovisuel seront consacrées à des grandes problématiques contemporaines, tant françaises qu’internationales. À cette occasion, deux

thématiques principales seront développées :

I-De nouveaux imaginaires sociaux pour la fiction française

Dans une France fracturée à l’instar des cartes électorales de ces dernières années, la question de la représentation sociale de certains territoires se pose. En fiction

aussi, cette question semble être posée et des œuvres récentes comme Chien de la casse, La Pampa ou Vingt Dieux ont vu le jour, nous offrant justement des imaginaires

moins conventionnels, d’une France rurale et péri-urbaine trop peu représentée. Ces enjeux narratifs sont centraux et nous questionnerons en quoi la diversité sociale

et sociologique des imaginaires de fictions peut contribuer à réduire la fracture territoriale qui traverse aujourd’hui la France et comment peut-elle être accompagnée

par les financeurs.

1 – Discussion autour du scénario : Rencontre entre trois scénaristes : « D’où proviennent les imaginaires ? Comment le cinéma peut-il apporter un éclairage sur la fracture territoriale ? »

2 – Table Ronde et échange avec l’audience : Le rôle des financeurs dans la promotion de la diversité sociale dans les fictions à venir.

II – Le cinéma face à la guerre et la montée du populisme

Les démocraties occidentales sont confrontées à une montée du populisme, un phénomène qui influence considérablement la façon dont un film peut s’inscrire dans

la sphère publique. Dans un contexte mondial marqué par des conflits majeurs, sur de très nombreux continents, le rôle de l’image devient déterminant. À travers ces tables rondes, il sera proposé d’explorer comment le cinéma fait face et prend part à ces bouleversements politiques.

1 – Table Ronde et échange avec l’audience : Le rôle du cinéma et de l’image dans un contexte de conflits mondiaux. « Des grands reporters aux cinéastes de fiction, en passant par les documentaristes, quelle est la contribution et quel est l’impact de l’image et du cinéma dans la compréhension et la représentation des guerres contemporaines ? Comment ces représentations influencent-elles la perception des conflits par le public et participent-elles à façonner la perception autour de ces événements ? »

2 – Discussion : Le défi des diffuseurs et des distributeurs face à la montée du populisme : « Comment les professionnels de la distribution, de la diffusion et les

festivals peuvent-ils résister à l’autocensure lorsque la montée du populisme perturbe profondément les sorties de films ? »

3 – Discussion : Quand les démocraties vacillent (focus Argentine) : L’exemple concret du cinéma. « Exploration des conséquences d’un renversement démocratique

sur l’industrie cinématographique, illustrée par l’exemple de l’Argentine. Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour mieux comprendre et renforcer nos

propres démocraties ? »

Le festival scolaire

Dès la première édition du festival en décembre 2018, une partie de la programmation artistique et des dispositifs du festival ont été consacrés aux publics scolaires, de la primaire à l’enseignement supérieur en passant par le secondaire.

En six éditions, près de 12 000 jeunes du territoire audois et des départements voisins, ont ainsi participé à au moins une séance scolaire du festival. Les séances dédiées

aux élèves ne sont pas de simples projections de films. Chacune d’entre elle est suivie d’une rencontre entre les élèves et un membre de l’équipe du film présenté ou d’un

professionnel lié au sujet abordé.

La programmation, composée de cinq films, offre de véritables opportunités de rencontres artistiques et d’apprentissages axés sur l’image et la citoyenneté. Chaque

année, plus de 1 500 élèves participent activement aux séances scolaires du festival, qui se concluent systématiquement par des échanges enrichissants avec des artistes

renommés ou des professionnels du cinéma.

Programmation 2025 :

– TOBIE LOLNESS de Camille-Elvis Théry et Florian Thouret

– LOUISE VIOLET de Éric Besnard

– YOUNG HEARTS de Anthony Schatteman

– POUMON VERT ET TAPIS ROUGE de Luc Marescot

– L’HISTOIRE DE SOULEYMANE de Boris Lojkine

Le jury jeune

Le Jury Jeune du Festival International du Film Politique est un dispositif clé dans l’approche éducative et pédagogique de l’événement. Chaque année, 14 élèves

issus de deux collèges des quartiers prioritaires de la Ville de Carcassonne sont sélectionnés par leurs équipes pédagogiques pour participer au jury.

Ces élèves sont accompagnés par un parrain ou une marraine issu du monde du cinéma et de l’audiovisuel. Leur mission principale est de visionner les trois œuvres

de la sélection scolaire, en amont du festival, entre le 14 et le 16 janvier, dédiée aux collégiens et de délibérer pour attribuer leur prix, remis lors de la cérémonie

d’ouverture du festival. Ce dispositif est conçu pour offrir aux élèves une initiation au cinéma, tout en les encourageant à réfléchir et à débattre sur les œuvres visionnées et les thématiques abordées. L’accompagnement par un artiste apporte non seulement un soutien précieux dans ce processus, mais stimule également leur sens artistique et humain. En effet, au-delà de la découverte des films, le festival favorise des moments d’échanges privilégiés entre l’artiste et les élèves. Des temps de rencontre sont

également organisés aussi bien au sein des collèges que dans les lieux du festival.

Costa-Gavras à Carcassonne

Le Festival International du Film Politique aura également l’honneur, à l’occasion de cette septième édition, d’accueillir le légendaire réalisateur Costa-Gavras, qui présentera son prochain film, Le Dernier Souffle, en avant-première.

Le dernier souffle / 100 mn : Dans un dialogue amical et passionné, le docteur Augustin Masset et l’écrivain Fabrice Toussaint se confrontent pour l’un à la fin de vie de ses patients et pour l’autre à sa propre fatalité. Emportés par un tourbillon de visites et de rencontres, tous deux démarrent un voyage sensible entre rires et larmes : une aventure humaine au cœur de notre vie à tous. »

D’après le livre Le dernier souffle : Accompagner la fin de vie de Régis Debray et Claude Grange

Avec Denis Podalydès, Kad Merad, Marilyne Canto, Charlotte Rampling, Karin Viard, Hiam Abbass et Agathe Bonitzer.

La projection au Dôme, salle principale du festival de 700 places, sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

La sélection officielle 2025 en compétition

Pour cette 7e édition, le Festival International du Film Politique de Carcassonne et MGallery se rejoignent autour d’une initiative inédite : le Jury MGallery.

Exclusivement féminin, ce jury témoigne de l’engagement partagé entre le Festival et MGallery de valoriser la voix des femmes. Issues de parcours variés, les 3 femmes

qui composent ce jury se réuniront pour apporter une perspective unique sur les œuvres en compétition. Incarnation de la diversité et de la richesse des regards féminins, elles attribueront le Prix MGallery, coup de cœur de la sélection officielle des longs métrages de fiction.

À travers cette initiative, le Festival et MGallery réaffirment leur engagement commun en faveur de la diversité et de la construction d’une société plus inclusive, où chaque voix féminine trouve pleinement sa place.

