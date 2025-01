La Fondation Del Duca célèbre 50 ans de mécénat en soutenant la jeunesse théâtrale

Partagez cet article ! Bluesky LinkedIn Email WhatsApp

La Fondation Simone et Cino Del Duca fêtera son cinquantième anniversaire en 2025. À cette occasion, elle souhaite compléter ses actions philanthropiques statutaires en créant une dotation particulière à destination de la jeunesse dans le monde du théâtre. Elle lance un appel à candidature afin de remettre le Prix Del Duca pour la jeunesse.

La Fondation Del Duca remet chaque année de nombreux grands prix, prix et subventions, attribués sur proposition des Académies de l’Institut de France (Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des beaux-arts, Académie des sciences, Académie des sciences morales et politiques). Elle déploie également son action par l’attribution annuelle de différentes subventions scientifiques et en sciences sociales. En 2024, ce sont 4 Grands Prix, 10 prix et subventions, ainsi que 24 soutiens qui ont été attribués pour un montant total de près de 2 millions d’euros.

Doté de 50 000 €, le Prix Del Duca pour la jeunesse a pour but de récompenser une personne morale ou porteuse d’une action en faveur de la jeunesse, reconnaissant des valeurs de transmission et de solidarité, en soutenant financièrement un projet tourné vers l’humain et porteur d’avenir, particulièrement dans le monde du théâtre.

Ce prix sera parrainé en 2025 par Clément Hervieu-Léger, acteur et metteur en scène français, sociétaire de la Comédie-Française. Il sera remis le jeudi 15 mai 2025 à 18 heures sous la Coupole de l’Institut.

Créée en 1975 par Simone Del Duca en hommage à son mari, mécène et grand patron de presse, la Fondation Simone et Cino Del Duca est depuis 2005 abritée à l’Institut de France et présidée son Chancelier, Monsieur Xavier Darcos. Elle a pour but de faire rayonner, en France et à l’étranger, les arts, les lettres et les sciences.

Membres du Jury :

– Mme Muriel Mayette-Holtz, membre de l’Académie des beaux-arts

– M. Régis Campos, membre de l’Académie des beaux-arts

– M. Olivier Houdé, membre de l’Académie des sciences morales et politiques

– M. Paul-Michel Menger, membre de l’Académie des sciences morales et politiques

– M. Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française, membre extérieur et Parrain du prix

Le Parrain 2025 : Clément HERVIEU-LÉGER

Clément Hervieu-Léger entre à la Comédie-Française en 2005, dont il devient le 533e sociétaire en 2018. Il incarne notamment la figure de Robespierre dans La Mort de Danton de Georg Büchner pour Simon

Delétang, Dorante dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière par Valérie Lesort et Christian Hecq ou le rôle de Günther von Essenbeck dans Les Damnés d’Ivo van Hove.

Il travaille avec Denis Podalydès dans Lucrèce Borgia de Hugo, Cyrano de Bergerac de Rostand et Fantasio de Musset, Jean-Pierre Vincent dans Ubu roi d’Alfred Jarry ou encore Robert Wilson pour Fables.

Hors Comédie-Française, il joue notamment pour Daniel Mesguich et Daniel San Pedro, avec lequel il codirige la Compagnie des Petits Champs et monte de nombreux spectacles comme On achève bien les

chevaux d’après Horace McCoy au Festival d’été de Châteauvallon avec le Ballet de l’Opéra national du Rhin (2023).

Metteur en scène, il dirige la Troupe de la Comédie-Française dans La Critique de L’École des femmes et Le Misanthrope de Molière, Le Petit-Maître corrigé de Marivaux, L’Éveil du printemps de Wedekind et La Cerisaie de Tchekhov.

Pour Patrice Chéreau, Clément Hervieu-Léger est assistant à la mise en scène de Così Fan Tutte, et dramaturge de Tristan et Isolde, joue dans son film Gabrielle et dans sa mise en scène de Rêve d’automne de

Jon Fosse.

Accès à l’appel à candidature

Règlement