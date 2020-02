Du robot bipède au cœur artificiel, en passant par le Minitel… L’épopée des prototypes aux Arts et Métiers

Du 17 mars au 28 juin 2020, le musée des Arts et Métiers fait la part belle au patrimoine scientifique et technique contemporain. L’exposition Prototypes, de l’expérimentation à l’innovation présente au public près d’une trentaine d’objets et instruments précurseurs. Premiers modèles expérimentaux de robot bipède, de piège à neutron, du cœur artificiel, du Minitel ou encore du bistouri laser, ces témoins parfois éphémères révèlent aux visiteurs toute l’ingéniosité de la recherche « en train de se faire ».

Indispensables aux petites et grandes découvertes, ces « premiers types » d’expérimentation sont souvent voués à disparaître. Ils sont pourtant une source cruciale pour comprendre le fonctionnement de la recherche scientifique. Les prototypes racontent les coulisses des laboratoires ; leur histoire fait prendre conscience des défis mais aussi des difficultés et des hésitations. Par leur conception, ces objets dévoilent les succès, les errements et les échecs.

En recherche appliquée, les prototypes quittent parfois la paillasse pour plonger dans le monde des entreprises. Les traces qu’ils laissent relatent alors tous les aléas vers leur industrialisation. À la fois uniques et menacés, ils sont aujourd’hui un patrimoine précieux à préserver pour les générations futures, sous peine d’une perte irréversible des connaissances. En près de 20 ans, grâce à la mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (PATSTEC), plus de 22 000 objets variés ou instruments ont ainsi été repérés et sauvegardés.

Le parcours de visite de l’exposition se structure autour de quatre grandes thématiques : Les prototypes dans la recherche ; La fabrique de l’instrumentation scientifique ; Le transfert de l’innovation ; Le patrimoine de la recherche.

Dans chacun des quatre modules, des dispositifs de jeu d’association proposent aux visiteurs de retrouver à quels objets du quotidien correspondent les prototypes présentés. Des vidéos complètent la présentation sur les objets mais aussi sur la recherche en France, le processus de commercialisation et les métiers de laboratoire.

Un livret-jeu invite les enfants, à partir de 7 ans, à résoudre des énigmes pour mener un grand projet scientifique, envoyer la vie sur Mars, à l’aide d’instruments à retrouver dans l’exposition.

Autour de l’exposition, des visites guidées de la collection permanente sur le thème des prototypes sont organisées certains week-ends. L’atelier Les fabricateurs ? Fabrique ta molécule, conçu en collaboration avec les chercheurs du laboratoire Génomique, bio-informatique et chimie moléculaire (GBCM) du Conservatoire national des arts et métiers, initie petits et grands à la construction d’acides aminés et de protéines.

Une programmation de conférences permet d’apporter l’éclairage d’experts pour mieux comprendre l’histoire de prototypes emblématiques et les enjeux du progrès.

Enfin, pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, un catalogue de 160 pages réunit une série d’articles de fond autour des quatre grandes thématiques de l’exposition, ainsi que des notices détaillées et augmentées d’objets du patrimoine scientifique et technique contemporain.

Exposition Prototypes, de l’expérimentation à l’innovation – Musée des arts et métiers – 60 rue Réaumur – 75003 Paris

https://www.arts-et-metiers.net