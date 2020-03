Afin de contribuer à l’effort d’information sur la crise actuelle du coronavirus, UP’ propose à ses lecteurs un accès gratuit pendant 24 heures aux derniers articles publiés relatifs à cette thématique.

Jusqu’à présent, les chiffres officiels semblaient indiquer que l’Afrique subsaharienne, qui compte plus d’un milliard d’habitants, avait eu de la chance. La carte interactive des cas signalés de COVID-19, gérée par l’université Johns Hopkins, montre de grosses taches rouges presque partout – sauf en Afrique subsaharienne. Mais aujourd’hui, les premiers cas sont signalés dans différents pays faisant craindre une propagation silencieuse qui occulte la réalité des chiffres. « Mon inquiétude est que nous ayons une bombe à retardement« , déclare Bruce Bassett, un spécialiste de l’Université du Cap qui suit les données de COVID-19 depuis janvier.

Bien que la gestion de la pandémie par l’Afrique n’ait guère retenu l’attention du monde jusqu’à présent, les experts craignent que le virus ne ravage des pays aux systèmes de santé faibles et une population déjà touchée de manière disproportionnée par le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses. La « distanciation sociale » sera difficile à réaliser dans les villes et les bidonvilles surpeuplés du continent.

« Nous n’avons vraiment aucune idée de la façon dont le COVID-19 se comportera en Afrique« , craint Glenda Gray, pédiatre et chercheuse sur le VIH, présidente du Conseil sud-africain de la recherche médicale. Le mois dernier, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est 70 % de nos pays ne sont pas prêtséthiopien, a déclaré que sa « plus grande préoccupation » était la propagation de COVID-19 dans les pays où les systèmes de santé sont faibles. La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations-unies pour l’Afrique, Vera Songwe, alerte : « 70 % de nos pays ne sont pas prêts ».

L’Afrique subsaharienne n’a détecté son premier cas que le 27 février, chez un Italien qui s’était rendu au Nigeria. Depuis, la plupart des autres cas ont été importés d’Europe, mais moins nombreux sont ceux qui sont venus des Amériques et d’Asie. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait aucun exemple de propagation communautaire.

Contrôle des passagers

Ce n’est pas simplement dû à un manque de tests. Plus de 40 pays africains ont désormais la possibilité de tester le COVID-19, alors qu’ils n’étaient que deux au début de l’épidémie en Chine. Mais la surveillance du COVID-19 en Afrique s’est concentrée sur les points d’entrée des pays, et les tests ont ciblé les personnes ayant voyagé récemment dans les zones touchées par l’épidémie à l’étranger. Cependant, le dépistage de la fièvre chez les passagers s’est révélé largement inefficace, car il ne permet pas de détecter les personnes encore en phase d’incubation, soit 14 jours pour COVID-19. Il ne permet pas non plus de détecter les cas qui surviennent dans les communautés africaines. « Je pense que les cas passent à travers les mailles du filet. Il est urgent d’enquêter et de s’attaquer à ce point« , déclare Francine Ntoumi, parasitologue et experte en santé publique à l’Université Marien Ngouabi en République du Congo.

Une façon de savoir si la maladie se propage dans la communauté est d’examiner les patients qui présentent des maladies de type grippal dans les cliniques et les hôpitaux. Le nombre de ces patients n’augmente pas encore à Durban, qui se trouve dans le KwaZuluNatal, la province où le taux d’infection par le VIH est le plus élevé d’Afrique du Sud, explique Salim Abdool Karim, directeur du Centre pour le programme de recherche sur le sida en Afrique du Sud. Les médecins ne constatent pas non plus une augmentation du nombre de patients âgés souffrant de détresse respiratoire aiguë. « Sur cette base, je suis raisonnablement convaincu que nous n’avons pas de propagation communautaire généralisée qui ne soit pas détectée« , dit Abdool Karim.

Mais il pense que ce n’est qu’une question de temps avant que les cas importés de COVID-19 – dont la plupart seraient des personnes relativement riches qui peuvent se permettre de voyager – ne se répandent dans les communautés les plus vulnérables du pays. Les patients venus d’Europe auront probablement eu des contacts avec des Sud-Africains avant leur diagnostic, y compris avec des aides ménagères, qui prennent souvent des minibus bondés pour se rendre chez eux dans les zones à faible revenu – des conditions parfaites pour que COVID-19 se répande. « Je pense qu’il est inévitable que nous ayons une épidémie importante« , déclare Abdool Karim.

Une autre façon de vérifier la réalité des cas de COVID-19 signalés est de rechercher des pics inhabituels dans les systèmes de surveillance qui suivent les maladies de type grippal. Le système mondial de surveillance et de réponse à la grippe montre des niveaux élevés pour certains pays africains, déclare John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), qui sont basés à Addis-Abeba, en Éthiopie. Mais cela pourrait être dû à des raisons autres que COVID-19, dit-il, comme l’amélioration de la qualité des données de surveillance. Il n’est pas non plus évident de savoir dans quelle mesure ces méthodes de détection sont sensibles. Aux États-Unis, où le nombre de cas déclarés est beaucoup plus élevé qu’en Afrique, les scientifiques voient des signaux potentiels dans les ensembles de données qui suivent les maladies de type Alzheimer dans les groupes d’âge plus avancé, qui sont touchés de manière disproportionnée par COVID-19, explique Dan Weinberger, épidémiologiste à l’Université de Yale.

J’ai peur que ce soit le chaos

L’Afrique subsaharienne dispose d’un avantage majeur pour ce qui est du COVID-19 : sa moyenne d’âge est la plus basse du monde. (L’âge médian est inférieur à 20 ans.) Les enfants tombent rarement malades à cause de COVID-19, et la plupart des jeunes adultes semblent souffrir de symptômes légers ; les personnes plus âgées ont un risque nettement plus élevé de maladie grave et de décès. Or seuls 3 % de la population de l’Afrique subsaharienne ont plus de 65 ans, contre environ 12 % en Chine.

Certains scientifiques pensent également que les températures élevées dans de nombreux pays africains pourraient rendre la vie plus difficile au coronavirus qui cause le COVID-19. Mais la question de savoir si COVID-19 sera une maladie saisonnière reste encore très ouverte chez les spécialistes.

Cependant, de nombreux autres facteurs pourraient aggraver la pandémie en Afrique. Il sera difficile d’appliquer les interventions sociétales et policières qui ont permis de ramener le virus à des niveaux très bas en Chine et qui ont aidé la Corée du Sud à contenir plus ou moins l’épidémie. Plusieurs pays ont déjà introduit des règles pour contrecarrer la propagation ; le Rwanda a annoncé qu’il fermerait les lieux de culte, les écoles et les universités après son premier cas. Mais la distanciation sociale est certainement impossible dans les townships surpeuplés, et on ne sait pas très bien comment le confinement fonctionnerait dans les foyers africains où plusieurs générations vivent ensemble, explique Francine Ntoumi. Comment protéger les personnes âgées, comment dire aux populations villageoises de se laver les mains quand il n’y a pas d’eau, ou d’utiliser un gel pour se désinfecter les mains quand elles n’ont pas assez d’argent pour se nourrir ? « J’ai peur que ce soit le chaos« , dit-elle.

Capacités de soins et comorbidité

Et de nombreux pays africains n’ont tout simplement pas les capacités de soins de santé nécessaires pour prendre en charge les patients gravement malades du COVID-19. Selon un document datant de 2015, le Kenya, un pays de 50 millions d’habitants qui a déclaré son premier cas il y a quelques jours, ne dispose que de 130 lits d’unité de soins intensifs et d’environ 200 infirmières spécialisées en soins intensifs. De nombreux autres pays sont confrontés à des contraintes similaires, explique Ifedayo Adetifa, épidémiologiste clinique au sein du programme de recherche KEMRI-Wellcome Trust : « Pyramide de population large ou non, sans soins de santé universels et sans assurance maladie, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’avoir de nombreux cas de COVID-19 car nous ne pouvons pas gérer les cas les plus graves« .

Les taux élevés d’autres maladies pourraient encore compliquer les choses. « Le plus important pour nous est de décrire l’histoire naturelle de COVID-19 en Afrique du Sud pour voir si la tuberculose et le VIH l’aggravent« , explique M. Gray. Il y a de fortes chances que ce soit le cas, d’après l’expérience acquise avec d’autres infections respiratoires. La semaine dernière, l’Académie des sciences d’Afrique du Sud a averti que les personnes vivant avec le VIH ont huit fois plus de chances d’être hospitalisées pour une pneumonie causée par le virus de la grippe que la population générale, et trois fois plus de chances d’en mourir.

Si le nombre de cas continue d’augmenter en Afrique du Sud, ses scientifiques sont prêts à étudier l’expérimentation de thérapies potentielles. Le pays dispose d’une grande expertise et d’infrastructures pour mener des essais randomisés contrôlés par placebo (ECR), par exemple sur les médicaments et les vaccins contre le VIH et la tuberculose. « Ce que nous faisons, c’est essayer d’identifier rapidement des sites afin que, si cette activité prend son essor, les grands hôpitaux qui ont la capacité de réaliser des essais cliniques, soient prêts à participer à la recherche sur les traitements« , explique Helen Rees, directrice exécutive de l’Institut de la santé reproductive et du VIH de l’Université du Witwatersrand.

Source : Science