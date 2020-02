Vivant, ouvrage collectif de Vandana Shiva, Pablo Servigne, Lamya Essemlali, Valérie Cabanes, Jonathan Attias, Sebastien Bohler, Laurie Debove, Gauthier Chapelle, Manuel et Cervera-Marzal – Edition La Relève et la Peste, décembre 2019 – 200 Pages

Désobéissance civile, désobéissance fertile, protection des océans, pouvoir de l’interconnexion entre les espèces, protection des semences végétales, la nature comme sujet de Droit : pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire notre planète ?

Pour leur quatrième ouvrage, la maison d’édition La Relève et la Peste a axé son domaine de recherche sur une thématique précise, le « Vivant ».

Chaque espèce animale, végétale et humaine qui peuple notre Terre a un rôle à jouer. Seulement, l’une de ces espèces, l’humain, a tué plus de 60 % des espèces animales sauvages et 80 % des végétaux. L’humanité est en passe de détruire, en cinq décennies, un écosystème qui a mis des milliards d’années à se constituer. Nous verrons dans ce nouveau livre l’importance extrême de protéger notre Terre et de devenir des gardiens du Vivant.

Pablo Servigne, Vandana Shiva, Lamya Essemlali (présidente France de Sea Sheperd), Sébastien Bohler, Manuel Cervera-Marzal, Valérie Cabanes… Que de grands penseurs pour vous éveiller sur les plus grands enjeux auxquels notre humanité doit faire face. Aujourd’hui, nous devons choisir : protéger le vivant ou le détruire.

Toujours dans le souci d’être cohérents avec ses valeurs, la maison d’édition a utilisé trois papiers différents certifiés PEFC. Du jamais vu dans l’édition. Grâce à leur direction artistique, Bureau Nuits, le graphisme a été, une nouvelle fois, révisité, les couleurs Pantone ont été minutieusement choisies, et une typographie a été inventée spécialement pour ce numéro. Ils ont tout mis en œuvre pour dynamiser votre lecture et mêler l’information à l’art contemporain.

Une très belle revue, en format livre, puissant et intelligent.