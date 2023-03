Plaidoyer pour le vivant, Plaidoyer pour l’altruisme – Plaidoyer pour les animaux, de Matthieu Ricard – Editions Bouquins/La collection, 9 mars 2023 – 1248 pages

Ce volume regroupe deux livres majeurs de l’auteur (Plaidoyer pour l’altruisme et Plaidoyer pour les animaux), accompagnés d’une longue préface inédite : actualisant son propos, sur la nécessité de l’altruisme et la force de la bienveillance. « Nous n’imaginons pas la force de la bienveillance, le pouvoir qu’une attitude altruiste peut avoir sur nos vies et sur la société tout entière », rappelle Matthieu Ricard. Moine bouddhiste depuis plus de quarante ans, il démontre ici avec force et passion que l’altruisme, loin d’être une utopie, répond bien à une urgente nécessité pour chacun d’entre nous et pour l’avenir de nos sociétés.

Nourri d’années de recherches et d’expériences, ce livre met en évidence combien l’altruisme apparaît comme la seule solution vitale et bénéfique pour redonner du sens à nos vies et soigner les maux contemporains. Matthieu Ricard invite à étendre notre bienveillance à l’ensemble des êtres sensibles, dans l’intérêt des animaux, mais aussi des hommes, le sort des uns étant intimement lié à celui des autres.

Dans un monde confronté à de nombreux défis, il souligne que l’une des difficultés majeures est de réussir à concilier les impératifs de l’économie, de la recherche du bonheur et du respect de la nature et de l’environnement. Exigence éthique primordiale, l’altruisme doit nous inciter à favoriser l’avènement d’une justice et d’une compassion universelles envers l’ensemble des êtres vivants. Et par là à changer nos comportements et nos mentalités.

Matthieu Ricard, dans sa préface, dresse le bilan des progrès et reculs dans l’évolution de l’ « espèce humaine » et ses relations avec elle-même et la défense de son environnement naturel. Il y trouve autant de raisons d’espérer que de poursuivre un engagement plus que jamais salutaire.

Ancien chercheur en génétique moléculaire, moine bouddhiste, auteur, photographe, et fondateur de projets humanitaires en Asie, Matthieu Ricard vit dans l’Himalaya depuis plus de cinquante ans. Il est l’auteur de nombreux livres, dont Le Moine et le philosophe (un dialogue avec son père, Jean-François Revel). lI consacre l’intégralité de ses droits d’auteurs à des projets humanitaires avec l’association Karuna-Shechen qu’il a fondée en 2000 et qui vient en aide à plus de 400 000 personnes annuellement en Inde, au Népal et au Tibet dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’extrême pauvreté.