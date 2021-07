Lambda : encore un nouveau variant hautement contagieux qui débarque en Europe

Cela ressemble à une histoire sans fin. Il ne se passe pas de mois sans qu’un nouveau variant du Covid-19 cherche à se mettre à la une de l’actualité. Le variant Delta est déjà majoritaire dans de nombreux pays, il s’installe en France et devrait représenter 90 % des cas en Europe dès cet été. Et pourtant, ce n’est pas fini. Les Anglais ont donné l’alerte en signalant l’apparition d’un variant qui touche près de 30 pays : le variant Lambda, détecté pour la première fois au Pérou et responsable de 80% des cas du pays. Un variant hautement contagieux, qu’il faut suivre de près.

Selon Jeff Barrett, directeur de la COVID-19 Genomics Initiative au Wellcome Sanger Institute au Royaume-Uni, cité par Sky News, le variant Lambda, également connu sous le nom de C.37, présente « un ensemble de mutations plutôt inhabituel ». Notamment un schéma unique de sept mutations dans la protéine de pointe que le virus utilise pour infecter les cellules humaines, rapporte le Financial Times. Selon le quotidien anglais, c’est une mutation appelée L452Q, similaire à la mutation L452R censée contribuer à la forte infectiosité du variant Delta, qui intrigue particulièrement les scientifiques.

D’après une étude prépubliée menée à l’Université du Chili, il serait même plus contagieux que les variants Gamma (Brésil) et Alpha (Britannique). Le professeur Tsukayama, docteur en microbiologie moléculaire à l’Université Cayetano Heredia de Lima, apporte la preuve par les chiffres : « Nous avons eu 200 infections Lambda en décembre ». « À la fin du mois de mars, il représentait la moitié de tous les échantillons prélevés à Lima. Maintenant, trois mois plus tard, nous examinons plus de 80% de toutes les infections à l’échelle nationale ».

« Il est probablement plus transmissible, car c’est le seul moyen d’expliquer sa croissance rapide. Au Chili et au Pérou, il continue de croître fortement, alors que dans la province de Buenos Aires il représente déjà plus de 40 % des cas. Et le simple fait qu’il soit plus transmissible se traduit par plus d’hospitalisations et de décès », explique à BBC News Mundo le professeur Tsukayama.

Pour le moment, l’OMS l’a classé dans la catégorie « variants à suivre ». Les variants à suivre désignent ceux nouvellement détectés et qui ont un taux important de transmission communautaire dans plusieurs pays, comme le Pérou, le Chili, l’Argentine et l’Équateur, mais dont l’impact en santé publique n’est pas formellement démontré. Le variant Delta (Indien) a été classé, à sa découverte, comme variant à suivre avant d’être évalué comme variant préoccupant, comme le sont les variants Alpha (anglais), Beta (sud-africain) et Gamma (Brésilien).

Mais le variant ne reste pas cantonné à l’Amérique latine puisqu’il est désormais présent dans 29 pays et 5 régions du monde, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne. À la date du 1er juillet, la plateforme Gisaid fait état de 13 cas confirmés en France.

Selon une étude menée par des chercheurs américains de l’université de New York, les vaccins couramment utilisés de part le monde contre le Covid-19 devraient conserver leur efficacité contre le variant Lambda. Une information non encore vérifiée par d’autres scientifiques.