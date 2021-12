Covid-19 : Une nouvelle étude explique pourquoi les enfants sont moins affectés que les adultes

Comme tous les parents le savent, les nourrissons sont sujets aux infections respiratoires. Mais une nouvelle étude montre que le système immunitaire des nourrissons est plus fort que la plupart des gens le pensent et qu’il est plus efficace que celui des adultes pour combattre les nouveaux agents pathogènes.

Le système immunitaire des nourrissons a la réputation d’être faible et sous-développé par rapport à celui des adultes, mais la comparaison n’est pas tout à fait juste, explique Donna Farber, professeur de microbiologie et d’immunologie et titulaire de la chaire George H. Humphreys II de sciences chirurgicales au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’université Columbia.

Par rapport aux adultes, les bébés contractent beaucoup de maladies respiratoires dues à des virus, comme la grippe et le virus respiratoire syncytial. Mais contrairement aux adultes, les bébés voient ces virus pour la première fois. « Les adultes ne tombent pas malades aussi souvent parce que nous avons enregistré des souvenirs de ces virus qui nous protègent« , explique Farber, « alors que tout ce que le bébé rencontre est nouveau pour lui. »

Dans sa nouvelle étude, Donna Farber et ses collègues ont uniformisé les règles du jeu et n’ont testé que la capacité du système immunitaire à répondre à un nouvel agent pathogène, éliminant ainsi toute contribution des souvenirs immunologiques. Pour la comparaison, les chercheurs ont prélevé des cellules T naïves (cellules immunitaires qui n’ont jamais rencontré d’agent pathogène) sur des souris nourrissons et adultes. Les cellules ont été placées dans une souris adulte infectée par un virus.

Dans la compétition pour éradiquer le virus, les cellules T des nourrissons l’ont emporté haut la main : Les cellules T naïves des souris infantiles ont détecté des niveaux de virus inférieurs à ceux des cellules adultes et les cellules infantiles ont proliféré plus rapidement et se sont déplacées en plus grand nombre vers le site de l’infection, construisant rapidement une défense solide contre le virus. Une comparaison en laboratoire a révélé des améliorations similaires entre les cellules T de nourrissons humains et celles d’adultes.

« Nous étions en présence de cellules T naïves qui n’avaient jamais été activées, et nous avons donc été surpris de constater qu’elles se comportaient différemment selon l’âge« , explique Donna Farber. « Ce que cela signifie, c’est que le système immunitaire du nourrisson est robuste, efficace et qu’il peut se débarrasser des agents pathogènes au début de la vie. À certains égards, il pourrait même être meilleur que le système immunitaire adulte, puisqu’il est conçu pour répondre à une multitude de nouveaux agents pathogènes. »

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

C’est ce qui semble se produire dans le cas du COVID. « Le SRAS-CoV-2 est nouveau pour absolument tout le monde, si bien que nous assistons maintenant à une comparaison naturelle, côte à côte, du système immunitaire des adultes et de celui des nourrissons« , explique la professeure Farber. « Et les enfants s’en sortent beaucoup mieux. Les adultes confrontés à un nouvel agent pathogène sont plus lents à réagir. Cela donne au virus une chance de se répliquer davantage, et c’est là que vous tombez malade. »

Ces résultats permettent également d’expliquer pourquoi les vaccins sont particulièrement efficaces pendant l’enfance, lorsque les cellules T sont très robustes. « C’est le moment de se faire vacciner, et il ne faut pas s’inquiéter de recevoir plusieurs vaccins dans cette fenêtre« , affirme Donna Farber. « Tout enfant vivant dans le monde, en particulier avant que nous ne commencions à porter des masques, est exposé à un nombre énorme de nouveaux antigènes chaque jour. Ils sont déjà en train de gérer des expositions multiples« .

L’étude pourrait conduire à de meilleures conceptions de vaccins pour les enfants. « La plupart des formulations et des doses de vaccins sont les mêmes pour tous les âges, mais la compréhension des réponses immunitaires distinctes dans l’enfance suggère que nous pouvons utiliser des doses plus faibles pour les enfants qui pourraient nous aider à concevoir des vaccins plus efficaces pour ce groupe d’âge« , explique la scientifique.

Source : Columbia University Irving Medical Center