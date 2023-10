Géopolitique de l’alimentation, de Gilles Fumey – Préface de Edward Mukiibi – Editions Sciences humaines, 19 octobre 2023 – 198 pages

La guerre en Ukraine et le changement climatique ont, enfin, fait prendre conscience que les systèmes alimentaires sont plus fragiles que jamais. La crise du Covid a boosté la relocalisation des productions agricoles mais, en même temps, jamais les multinationales de l’agroalimentaire n’ont été aussi puissantes.

Sait-on que les famines ne sont pas d’origine climatique ? Que Bernard Arnault vient de pratiquer l’évergétisme comme les riches à Rome ? Sait-on comment le « pouvoir vert » est passé des États-Unis (XXe siècle) à la Russie (aujourd’hui) ? Que les questions alimentaires relèvent plus du local que du global ? Que le Sri Lanka (pays très pauvre) a quasiment la même espérance de vie que les États-Unis ? Que les pommes de terre pourraient sauver l’Asie de la faim comme l’Europe au XIXe siècle ? Que la majorité des familles perdent la guerre du goût contre les industries agroalimentaires ? Que le droit de l’alimentation progresse, notamment à l’échelle locale ?

Comment se déroule ce combat de titans au-dessus de nos assiettes ? Quelles sont les politiques (locales et mondiales) prônées pour assurer la sécurité alimentaire ? Comment espérer régler la question de la faim ? Autant de questions et bien d’autres qui mettent la géopolitique de l’alimentation au cœur des débats pour un futur plein d’incertitudes.

Gilles Fumey est Géographe (Sorbonne Université / CNRS). Il a publié, entre autres, en 2018 Atlas de l’alimentation et, en 2021, Manger local, manger global (CNRS Éditions), ainsi qu’avec J.-P. Williot une Histoire de l’alimentation (PUF, coll. « Que sais-je ? », 2021).

Préface de Edward Mukiibi Né en 1986 en Ouganda, où il vit et travaille dans la ferme agro-écologique de sa famille. Il est agronome, éducateur alimentaire, entrepreneur social et président de Slow Food International.

