La forteresse des âmes mortes – Voyage initiatique dans les montagnes taoïstes, de Sandrine Chenivesse – Préface de Juliette Binoche – Editions Actes sud/Collection Voix de la Terre, 2 octobre 2024 – 480 pages

Et si la fin était un commencement ? Et si la mort ouvrait les portes d’une aventure extraordinaire, inédite pour une ethnologue de vingt-cinq ans qui ose briser les tabous de la Chine des années 1990, enfermée dans ses secrets ?

L’ouvrage nous plonge au coeur d’une enquête sur la mort selon la tradition taoïste dans un univers où les mondes s’entremêlent et se révèlent au fil d’un récit fascinant. Il nous plonge dans les profondeurs mystiques des montagnes taoïstes avec l’intrépide et délicate, la jeune Sandrine Chenivesse, qui nous guide à travers un périple aussi exigeant qu’illuminant. Préfacé par l’envoûtante Juliette Binoche, ce récit invite le lecteur à un voyage intérieur, ponctué de rencontres spirituelles et de révélations transcendantes.

L’auteure y déploie une prose ciselée et poétique pour narrer son ascension à travers des paysages qui semblent suspendus entre ciel et terre, où les brumes matinales embrassent les pics sacrés. À chaque chapitre, on découvre des ermites modernes et des sages immémoriaux, gardiens des secrets ancestraux du taoïsme, philosophie où la nature n’est pas un simple décor, mais une présence vivante, une enseignante.

Dans ce récit, chaque élément naturel, chaque rite et chaque silence deviennent des symboles puissants de la quête de sens de l’auteure, une quête qui interroge profondément le rapport de l’homme moderne à sa spiritualité et à l’univers. Avec une sensibilité aiguë et une érudition impeccable, Chenivesse transforme ce voyage en une exploration de la condition humaine, face aux éternelles questions de la vie, de la mort, et de l’après.

« La forteresse des âmes mortes » est une invitation à ralentir le pas, à écouter le murmure du vent dans les pins, à voir dans le vol d’un oiseau un présage, et à chercher en soi les réponses aux énigmes de l’existence. Ce livre est un hymne à la beauté du monde et à la complexité de l’âme humaine, une œuvre qui restera avec le lecteur bien après la dernière page tournée.

Sandrine Chenivesse est sinologue, anthropologue spécialisée dans les religions chinoises, psychanalyste transgénérationnelle et écrivaine. Elle a vécu 20 ans en Chine, dont 4 au Sichuan pour un doctorat sur le taoïsme. De retour en France, elle fonde L’Arbre dénoué, où elle accompagne ses patients et anime les ateliers d’écriture “Roman familial et histoire(s) de vie”. Elle se consacre parallèlement à l’écriture d’un prochain roman.