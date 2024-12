Océan – Une merveilleuse odyssée photographique, d’Alexis Rosenfeld – Éditions Marie-Claire, 16 octobre 2024 – 160 pages

Ce livre photographique est signé par Alexis Rosenfeld, photographe et explorateur. Fruit d’une collaboration avec l’UNESCO, cet ouvrage offre une plongée inédite dans les écosystèmes marins, tout en sensibilisant à leur préservation, en supportant des missions de recherche scientifique, pour mieux comprendre et protéger l’Océan, bien commun d’exception. Au fil des pages, le lecteur découvre la beauté fragile des fonds marins, sublimée par le regard de 25 femmes inspirantes. En soutien à la cause, une partie des bénéfices sera reversée au programme « 1 OCEAN ». « Océan » promet un voyage photographique d’exception et un appel vibrant à la protection de la biodiversité marine.

Ce projet met à l’honneur 25 femmes d’exception dont les voix viennent enrichir ce récit photographique : Camille Etienne – Catherine Chabaud – Charline Vanhoenacker – Claire Nouvian – Edina Ifticene – Estelle Lefébure – Françoise Gaill – Heïdi Sevestre – Isabelle Autissier – Julie Gautier – Justine Dupont – Katell Pouliquen – Laetitia Hédouin – Laury Thilleman – Louise Aubery – Lucie Lucas – Luciole (Laurène Arnoux) – Marina Levy – Meriem Bouamrane – Nathalie Péchalat – Natoo – Noémie Jolly – Patricia Ricard – Sandra Bessudo – Salomé Saqué.

Ces femmes – navigatrices, océanographes, militantes, sportives, journalistes, actrices – partagent leurs expériences uniques avec l’océan, un domaine souvent perçu comme dominé par les hommes. Leur présence dans cet ouvrage est un rappel essentiel : nous sommes tous, hommes et femmes, connectés à l’Océan de manière intime.

Leurs perspectives apportent une profondeur et une sensibilité qui viennent sublimer les photographies d’Alexis Rosenfeld.

Un ouvrage engagé

L’Océan, composante primordiale du système terrestre, est un acteur essentiel de la régulation climatique et du maintien de la vie sur Terre. En 2016, la première évaluation mondiale des océans a révélé une dégradation alarmante de larges portions des océans. En réponse, les Nations Unies ont lancé la Décennie des sciences océaniques (2021 – 2030) pour encourager la mobilisation internationale en faveur de leur protection.

Conscient des enjeux, Alexis Rosenfeld, en partenariat avec l’UNESCO, a initié en 2018 le projet « 1 OCEAN », visant à explorer, comprendre et émerveiller par l’image. Également doté d’une dimension scientifique, ce projet contribue à éveiller les consciences face à la dégradation des océans.

Avec Océan : une merveilleuse odyssée photographique, Alexis Rosenfeld et « 1 OCEAN » lancent un appel vibrant à la protection de ces milieux essentiels à la vie sur Terre : « sauver la mer, c’est sauver la Terre ».

Au fil des pages, Camille Etienne, Isabelle Autissier, Laury Thilleman, Lucie Lucas, Natoo et 20 autres femmes inspirantes viennent enrichir le récit visuel avec leurs témoignages empreints de passion et de sensibilité. Elles partagent leur lien intime avec l’Océan ainsi que leurs inquiétudes face aux menaces écologiques qui pèsent sur ces écosystèmes vitaux.

Un voyage visuel qui appelle à la mobilisation

L’Océan, source infinie de rêve et d’imagination, demeure en grande partie méconnu du public. Océan : une merveilleuse odyssée photographique dévoile des images spectaculaires des récifs coralliens, des vastes forêts sous-marines et des créatures étonnantes qui peuplent les profondeurs. Ces photographies saisissantes révèlent la beauté, mais aussi la fragilité des écosystèmes marins.

Alexis Rosenfeld ne se contente pas de capturer la splendeur de l’Océan, il témoigne aussi de son déclin, notamment à travers les récifs coralliens, véritables refuges pour 25 % des espèces marines. Certaines de ses photographies exposent les effets dévastateurs du blanchissement des coraux, un signe alarmant du réchauffement des océans. Au-delà de la contemplation, ce livre est un appel à l’action pour la préservation des océans, essentiels à notre avenir commun.

« Mon livre veut capter le lien indissociable entre l’Homme et la mer. À travers les pages, on se laisse transporter dans un monde de quiétude et de contemplation, où chaque plongée est une exploration intérieure et une communion avec la nature qui témoigne de l’importance de l’Océan pour l’humanité » explique Alexis Rosenfeld.

Alexis Rosenfeld, photographe et explorateur, découvre la plongée à l’âge de huit ans et décide de faire de sa passion pour l’océan son métier. Il devient plongeur et photographe sous-marin, prenant part à des projets prestigieux comme l’épopée de la Comex et la dernière expédition du commandant Cousteau à Madagascar.

Guidé par une soif d’exploration, Alexis parcourt les océans pendant des décennies, dévoilant des mondes sous-marins méconnus et enrichissant son travail de photographe et ses récits. Parmi ses exploits, il participe à la découverte de l’avion d’Antoine de Saint-Exupéry au large de Marseille. Témoin des transformations sous-marines, il s’engage progressivement dans la cause environnementale, notamment en 2018 avec l’UNESCO, pour laquelle il réalise un témoignage photographique intitulé « Récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité ».

« Depuis toujours passionné par l’Océan, j’ai dédié ma vie à documenter, comprendre et révéler cet univers sous-marin à travers la photographie. Ce parcours m’a mené à devenir un acteur engagé, où chaque image devient un projet porteur d’un objectif unique : éveiller les consciences et sensibiliser à la beauté et à la fragilité de ce monde« .