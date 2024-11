Fascinantes créatures – La vie secrète des animaux des profondeurs et des abysses, d’Anthony Leydet – Éditions Larousse, 25 septembre 2023 – 216 pages

Les fonds marins sont riches d’espèces incroyables, aux propriétés insoupçonnées ! À quoi sert la lanterne que la baudroie porte sur sa tête ? Combien mesure le plus long animal du monde, le siphonophore ? Quels sont les pouvoirs de la limace de mer ? Comment la pieuvre des abysses fait-elle pour émettre de la lumière ? Quels sont les poissons capables de bioluminescence ou doués d’extraordinaires dons de camouflage ? Lesquels permettent l’équilibre des écosystèmes marins ? En quoi seiches et poulpes possèdent-ils une intelligence hors norme ? Quels rôles les holothuries et les coraux jouent-ils ?

Ce livre dévoile un monde nouveau, absolument fascinant, indispensable à la vie sur Terre, et pourtant extrêmement fragilisé aujourd’hui. Pourquoi faut-il le protéger ? Quels outils a-t-on encore ? Quelles actions mettre en œuvre ?

Fascinantes créatures – La vie secrète des animaux des profondeurs et des abysses nous entraîne dans les mystères des abysses, un univers presque inaccessible où l’obscurité et la pression règnent en maîtres. Leydet, biologiste et photographe passionné par les mondes marins, dresse ici un portrait captivant de la faune abyssale, un territoire encore méconnu où l’évolution a donné naissance à des créatures aux formes et aux comportements surprenants.

À travers une série d’illustrations saisissantes et de descriptions détaillées, l’auteur explore la diversité de la vie marine dans les profondeurs océaniques, dévoilant des animaux aux adaptations hors du commun : poissons bioluminescents, pieuvres à camouflages sophistiqués et autres espèces vivant dans des conditions extrêmes de froid et de noirceur. Chaque page nous invite à découvrir les stratégies de survie uniques de ces organismes qui, malgré leur isolement dans les profondeurs, ont su développer des techniques de camouflage, de chasse, et même de communication dans un environnement d’obscurité quasi-totale.

Le livre se démarque par sa double approche, à la fois scientifique et poétique. Leydet parvient à combiner rigueur scientifique et émerveillement, réussissant à sensibiliser le lecteur aux enjeux de la préservation de cet écosystème fragile et à l’importance de la biodiversité. En ouvrant une fenêtre sur cet univers mystérieux, Fascinantes créatures met en lumière les défis de l’étude des abysses, une zone que les scientifiques commencent tout juste à explorer pleinement grâce aux avancées technologiques. Le livre ne se contente pas de cataloguer des espèces, mais il interroge notre rapport à ces créatures, souvent oubliées, et souligne les menaces que représentent pour elles le réchauffement climatique et les activités humaines.

C’est aussi une plongée littéraire et visuelle dans un monde fascinant, une œuvre qui séduira aussi bien les passionnés de biologie marine que les amateurs d’illustrations naturalistes, tout en posant un regard engagé sur la préservation de notre planète.

En bonus, plus de 20 compléments en réalité augmentée pour une immersion totale.

Biologiste marin de formation, Anthony Leydet est photographe sous-marin professionnel. Sensible à la protection de l’environnement marin et aimant partager ses connaissances, il a créé le blog www.zesea.com. Auteur de 100 spots de plongée aux éditions Larousse, il s’est aujourd’hui spécialisé dans la faune sous-marine.