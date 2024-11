Le monde à tire-d’aile – L’odyssée mondiale des oiseaux migrateurs, de Scott Weidensaul – Traduit de l’anglais (EU) par Anne Steiger – Éditions Actes Sud/Collection Nature, mondes sauvages, 2 octobre 2024 – 496 pages

Ne pas dormir pendant des semaines, courir 126 marathons consécutifs sans boire ni manger, utiliser la physique quantique pour s’orienter de nuit dans le brouillard… En ce début de XXIe siècle, les avancées technologiques ont permis de révolutionner notre compréhension de la migration des oiseaux. Chaque nouvelle découverte dépasse l’imagination la plus folle. Et ce sont des oiseaux de quelques grammes qui réalisent les performances les plus incroyables.

Observant les oiseaux depuis l’enfance, le journaliste et écrivain Scott Weidensaul a fait le tour du monde pour rencontrer des scientifiques qui lui expliquent, sur le terrain, les coulisses de ces exploits quotidiens. Son récit immersif et extrêmement vivant nous propose de vivre ces migrations de l’intérieur et d’être, enfin, oiseaux parmi les oiseaux. Par ailleurs, il n’oublie pas d’alerter sur l’impact des changements climatiques sur les itinéraires et les performances de ces athlètes ailés. Combien de temps les oiseaux continueront-ils de voyager ?

Le monde à tire-d’aile se veut une œuvre à la fois érudite et accessible, qui incite à redécouvrir les oiseaux migrateurs comme des symboles de liberté, de résilience et d’interconnexion planétaire. Scott Weidensaul y conjugue son expertise scientifique à un plaidoyer vibrant pour la préservation de ces espèces et des paysages qu’elles traversent. Ce livre, profondément inspirant, s’adresse aussi bien aux ornithologues passionnés qu’aux lecteurs curieux de mieux comprendre les merveilles et les fragilités du monde naturel.

Ce récif immersif est extrêmement vivant et nous place aux premières loges des nouveaux dangers que constituent les dérèglements climatiques. Un livre unanimement acclamé par la presse américaine et d’ores et déjà devenu un classique du genre.

Né en 1959 en Pennsylvanie, Scott Weidensaul est un ornithologue confirmé et un journaliste spécialiste des questions environnementales depuis la fin des années 1970. Il a écrit plus d’une trentaine de livres sur la nature. Paru aux États-Unis en mars 2022, Le Monde à tire-d’aile est son premier livre traduit en français.

