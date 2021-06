Destination planète verte d’Emanuela Bussolati – Editions Delachaux et Niestlé, mai 2021 – 92 pages

Jeune ‘ terraunaute ‘, ta mission, si tu l’acceptes, est de protéger la planète Terre ! Ce livre est ton guide, tu y trouveras des expériences amusantes, des activités pratiques et des informations fascinantes sur les arbres et les plantes, pour mieux comprendre le monde végétal. Prépare-toi pour ce grand voyage au cœur du monde végétal, Destination planète verte !

De belles illustrations, des schémas éclairants et des activités pratiques pour inciter les plus jeunes à la botanique et à l’écologie. Sont abordées les notions de base, comme la photosynthèse, la pollinisation, les grandes découvertes scientifiques, le principe d’adaptation des animaux ou la classification des végétaux. Mais aussi des thématiques transverses comme l’utilisation des arbres et des plantes dans la vie quotidienne ou les découvertes des grands scientifiques.

Dans une seconde partie sont proposées des activités pratiques comme semer des graines ou réaliser un compost.

Emanuela Bussolati est italienne. Elle commence sa carrière en tant qu’architecte avant de se consacrer à l’illustration jeunesse. Elle a aujourd’hui illustré plus de quarante ouvrages pour les enfants, en particulier pour les tout-petits. Elle a reçu plusieurs prix pour ses livres.

A partir de 9 ans